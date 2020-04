Coronavirus: Experten wollen nur Teil der Schulen öffnen - Kitas noch lange im Notbetrieb?

Entscheidung am Mittwoch

Schulen, Kitas und Universitäten waren die ersten, die wegen Ausbreitung des Coronavirus ihren Betrieb eingestellt haben. Schon drei Wochen vor Beginn der Osterferien war der Unterricht für Schüler in NRW beendet. Nach Ostern soll die Entscheidung fallen: Wann geht die Schule wieder los?

Schüler in NRW sind schon drei Wochen vor den Osterferien wegen des Coronavirus* zuhause geblieben

Am Mittwoch nach Ostern soll die Entscheidung fallen, ob der Unterricht am 20. April wieder aufgenommen wird

Wissenschaftsexperten empfehlen, erst Grundschulen zu öffnen und Kitas bis zum Sommer im Notbetrieb zu halten

Update, 14. April, 13.27 Uhr: Die SPD im Düsseldorfer Landtag hat sich dafür ausgesprochen, die Schule entweder für jüngere Kinder oder Abschlussjahrgänge wieder zu eröffnen. Beides zusammen gehe nicht, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag. Er halte es für "absolut wahnsinnig", wieder alle Schüler gleichzeitig zu unterrichten.

Update, 14. April, 11.40 Uhr: Nach Ansicht der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina sollten als erstes die Grundschulen wieder öffnen. Schrittweise könnte dann die Sekundarstufe I hinzu kommen. Mit zunehmenden Alter funktioniere der Fernunterricht besser, sagen die Leopoldina-Experten. Für ältere Schüler wäre es also weniger schlimm, noch ein paar Tage länger von daheim zu lernen, als für junge Schüler.

Coronavirus: Schulen sollen schrittweise geöffnet werden

Kitas sollten laut den Empfehlungen nur sehr eingeschränkt wieder geöffnet werden. Ein Grund dafür ist, dass kleinere Kinder die Distanz nicht so wahren können wie ältere. Kinder erkranken zwar kaum am Coronavirus, sind aber häufig unbemerkt Überträger. Leopoldina empfiehlt, die Kindergärten und Kitas bis zu den Sommerferien nur im Notbetrieb zu öffnen.

Die Leopoldina-Empfehlungen haben großes Gewicht. Das machte Bundeskanzlerin Angela Merkel zuletzt deutlich. Es wird erwartet, dass Bund und Länder am Mittwoch teilweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschließen.

Update, 14. April, 10.36 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp erwartet keine Rückkehr zu normal geöffneten Schulen und Kitas in NRW sofort nach den Osterferien. "Ich halte es für ausgeschlossen, dass schon am kommenden Montag Schulen und Kitas wieder regulär öffnen", sagte der FDP-Politiker.

Coronavirus in NRW: Minister spricht von Stufenplan für Schulen

Mit den Kita-Ttägern werde über einen Stufenplan gesprochen. Ein "Maßnahmenkatalog" mit Hygieneregeln werde vorbereitet. Es werde diskutiert, dass diese zunächst mit älteren Kindern eingeübt und danach jahrgangsweise erweitert werden könnten. "Eventuell könnten wir Ende des Monats damit beginnen, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Umsetzung der Hygienemaßnahmen bis dahin gewährleistet werden kann", sagte Stamp.

+ NRW-Familienminister Joachim Stamp erwartet keine Rückkehr zu normal geöffneten Schulen und Kitas in NRW. © dpa

Mit Blick auf andere Lockerungen von Corona-Maßnahmen sagte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident: "Die Hygieneregeln, die in Supermärkten, in Tankstellen und Baumärkten von Verkäufern und Kunden meist penibel eingehalten werden, müssten dabei von Handel, Gewerbe, Gastronomie ebenso präzise umgesetzt werden."

Am Mittwoch wollen sich die Regierungschefs der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die nächsten Schritte verständigen und festlegen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Eine von der NRW-Landesregierung eingesetzte Expertengruppe hat Maßgaben und Vorschläge für Lockerungen der Corona-Einschränkungen vorgelegt.

Coronvirus in NRW: Schulen und Kitas betroffen

Wegen des Infektionsrisikos hatte die Landesregierung schon am 13. März die Schließung aller Schulen, Kindertageseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen verkündet. Seit dem 16. März ist der Unterricht eingestellt, für die Schüler in NRW lautete das Motto drei Wochen lang: "Homeschooling".

Bis zum Ende der Osterferien hatte die Landesregierung die Maßnahme zuerst erlassen und angekündigt, rund um den 19. April eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu fällen.

Coronavirus in NRW: Länder und Kanzlerin entscheiden über Schulbeginn

Die soll jetzt früher kommen: In einer gemeinsamen Schalte aller Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel soll es am Mittwoch 15. April, um die Wiederaufnahme des Unterrichts gehen.

Kehren die Schüler also am Montag, 20. April, in die Schulen zurück? Die Prognosen sind unterschiedlich, berichtet WA.de*.

Schule und Coronavirus: Entscheidung zu Unterrichtsbeginn und Abiturprüfungen

Im Schulausschuss am Mittwoch hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer angekündigt, am 15. April umfassend über das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Wiederbeginn der Schulen oder eine weitere Verschiebung des Unterrichtsbeginns informieren zu wollen. Bis dahin soll klar sein, wie es nach dem 20. April weitergehe, "ob im Vollbetrieb, im Teilbetrieb oder vielleicht gar nicht", sagte Gebauer. Die Entscheidung werde vor allem unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes getroffen.

Ihr Staatssekretär hatte zuvor betont, dass das Schulministerium eine Durchführung von Abiturprüfungen ab dem 12. Mai für machbar halte. Eine endgültige Entscheidung über Abitur- und Abschlussprüfungen an NRW-Schulen scheint aber noch nicht getroffen.

Coronavirus und Schule in NRW: Stufenweise Rückkehr zum Unterricht denkbar

Innerhalb der Bundesländer gibt es dazu unterschiedliche Haltungen, einige Kultusministerien favorisieren ein so genanntes "Durchschnittsabitur" ohne Prüfung mit einer Durchschnittsnote aus vorangegangenen Leistungen. Schleswig-Holstein hat sogar schon den Verzicht auf die Prüfungen erklärt.

Der Spiegel berichtet, dass die Kultusminister der Länder in einer inoffiziellen Telefonschalte am Dienstag eine stufenweise Rückkehr zum Schulalltag favorisierten - wie das aussehen kann und wann der geeignete Zeitpunkt sei, solle nach Ostern weiter beraten werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte Einigkeit gefordert - es müsse einen Konsens beim Zeitplan für die Wiederöffnung geben.

Coronavirus in NRW: Falschmeldungen zu Schulschließungen verbreitet

Zugleich warnte der Schulausschuss vor Falschmeldungen im Internet, wonach der Schulbetrieb in NRW angeblich in diesem Schuljahr nicht mehr aufgenommen werden solle und die Einrichtungen bis zu den Sommerferien geschlossen blieben. Eine solche manipulierte Meldung wurde am Mittwoch mit vermeintlichem Logo des Bildungsportals NRW in sozialen Medien verbreitet.

Drei Wochen lang herrschte für Schüler in NRW der schulische Ausnahmezustand. Schüler und Lehrer übten sich im digitalen Lernen - an der einen Bildungseinrichtung mehr, an der anderen weniger erfolgreich. Drei Wochen, die die Notwendigkeit von digitaler Infrastruktur und Medienpädagogik unter Beweis gestellt haben.

Das Coronavirus hat sich in NRW massiv ausgebreitet und das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht. Wir behalten die Lage in unserem News-Ticker im Blick.

