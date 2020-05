Coronavirus in Coesfeld: Hygienekonzept für Schlachthöfe gefordert - Massentests auch in Hamm und bei Tönnies

Neuer Lockdown

Bei Westfleisch ist Coesfeld sind mehr als 200 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Der Betrieb muss schließen. Ein Gericht hat den Eilantrag des Herstellers abgelehnt. Der Kreis Coesfeld muss seine Lockerungen zurücknehmen.

Bei der Firma Westfleisch in Coesfeld grassiert das Coronavirus*.

Mehr als 200 Mitarbeiter sind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Der Kreis Coesfeld deutlich über der Obergrenze von 50 Neuinfektionen bei 100.000 Einwohnern.

Update, 12.55 Uhr: Noch ein Blick über den Coesfelder Tellerrand hinaus, denn bei den NRW-weit angeordneten Coronavirus-Tests in der Fleischbranche hat der Kreis Gütersloh beim Marktführer Tönnies die ersten Proben genommen. Nach Angaben einer Sprecherin wurden am Montag 800 Mitarbeiter auf das Virus getestet. Das seien 300 mehr gewesen als für den ersten Tag geplant. Zahlen zu Dienstag lagen zunächst noch nicht vor. Mit Testergebnissen rechnet der Kreis nicht vor Mittwoch.

Insgesamt arbeiten am größten Tönnies-Standort in Rheda-Wiedenbrück 6500 Mitarbeiter, darunter auch Angestellte in der Verwaltung. Nach Angaben eines Unternehmens-Sprechers entscheiden die Behörden, wer zur Risikogruppe gehört und getestet werden muss. Tönnies hat zwischen den Umkleideräumen und den Schlacht- und Zerlegeeinheiten eine Teststation aufgebaut.

Coronavirus bei Westfleisch: Tests am Standort Hamm beendet

Update, 8.57 Uhr: Die Corona-Massentests bei Westfleisch am Standort in Hamm sind am Montagnachmittag programmgemäß abgeschlossen worden. Ergebnisse werden Mittwoch, vielleicht aber auch erst am Donnerstag vorliegen, sagte ein Sprecher der Stadt. Dann wird feststehen, ob "Coesfelder Verhältnisse" möglicherweise auch in Hamm vorliegen.

Der Auswertung der rund 1150 Tests, die seit Sonntag auf dem Uentroper Schlachthofgelände vorgenommen wurden, kann nicht vorgegriffen werden. Es gibt jedoch mindestens Indizien, dass sich das Phänomen Coesfeld in Hamm nicht wiederholt, wie WA.de* berichtet.

Coronavirus bei Westfleisch: Laumann vorsichtig optimistisch

Update, 15.29 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann stellt für den Kreis Coesfeld eine positive Prognose auf: Er sieht Chancen, dass die Lockerungen im Kreis nicht weiter verschoben werden müssten. Das wäre möglich, wenn sich das Infektionsgeschehen auf den Bereich des geschlossenen Schlachthofs beschränkt.

Update, 15 Uhr: In einer Pressekonferenz am Montag in Düsseldorf fordert NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ein umfassendes, schlüssiges Hygienekonzept im Umgang mit dem Coronavirus für Schlachthöfe, das über den Betrieb hinaus. Es soll auch die Wohnsituation der Arbeiter und deren Transport von der Wohnung zum Schlachthof beinhalten. Das Verschieben von Verantwortung auf Subunternehmer sei inakzeptabel.

Die Frage, ob er befürchte, dass auch in anderen Kreisen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden könnten, verneint er. In allen anderen Kreisen in NRW seien die Zahlen weit weg von der kritischen Obergrenze.

Update, 13.12 Uhr: Massentests beim nächsten großen Schlachtbetrieb: Beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (NRW) haben am Montag die Massentests zur Überprüfung des Coronavirus begonnen. Nachdem beim Konkurrenten Westfleisch Covid-19 ausgebrochen ist, sollen in Nordrhein-Westfalen alle bis zu 20.000 Mitarbeitern in Schlachtbetrieben auf Sars-Cov-19 getestet werden. Doch Tönnies-Sprecher Andre Vielstädte zeigt sich zuversichtlich: "Wir haben keinerlei Anlass von einem besonderen Infektionsgeschehen im Betrieb auszugehen."

Coronavirus bei Westfleisch: Infektionen bei NRW-Landtag Thema

Update, 12 Uhr: Der Landtag in NRW befasst sich mit dem Ausbruch des Coronavirus in der Fabrik Westfleisch in Coesfeld. Die SPD will im Ausschuss vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wissen, seit wann die Behörden von den Infektionen unter den Arbeitern in dem Schlachthof gewusst haben, und was sie zur Eindämmung unternommen haben.

der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Josef Neumann, sagt laut einer Mitteilung: "Seit Mitte März sollen die Behörden über erste Infektionsfälle informiert gewesen sein." Neumann fährt fort: "Was haben die Gesundheitsämter und die Landesregierung seitdem unternommen, um eine Ausbreitung des Virus zu unterbinden?" Laumann müsse sich fragen lassen, welche Verantwortung er für diese Zustände habe.

Coronavirus bei Westfleisch: Infektionszahlen in Coesfeld steigen weiter

Update, 11. Mai, 9.55 Uhr: Die Infektionszahlen im Kreis Coesfeld sind weiter gestiegen. 780 Ansteckungen wurden am Sonntag im Kreisgebiet nachgewiesen. Das sind 35 mehr als am Samstag, teilte ein Kreissprecher mit. Die Zahl der festgelegten Obergrenze für Neuinfektionen beträgt 50 pro 100.000 Einwohner, im Kreis Coesfeld wurde diese deutlich überschritten: Knapp 96 Neuinfektionen kamen laut dem RKI hinzu.

Heute werden in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die ersten Lockerungen nach dem Stufen-Plan von Laschet durchgeführt. Im Kreis Coesfeld bleiben diese Lockerungen um eine weitere Woche verschoben.

230 der Infizierten sind Mitarbeiter des Westfleisch-Werks. Das Unternehmen teilte mit, das bereits 952 der 1200 Mitarbeiter getestet worden. Der Standort bleibe weiterhin geschlossen. Am Sonntag wurden auch bei der Westfleisch-Fabrik in Hamm Massentests durchgeführt. 1000 Mitarbeiter seien getestet worden. Ergebnisse gab es am Montag noch nicht.

Coronavirus bei Westfleisch: Werke in NRW-Städten betroffen

Update, 20.15 Uhr: Massive Kritik an der Unterbringung von Schlachthof-Mitarbeitern: Branchenkenner zeigen sich von den hohen Infektionszahlen wenig überrascht. Die Wohnverhältnisse begünstigten die Ausbreitung des Virus.

Update, 16.45 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für den Kreis Coesfeld inzwischen mit 85 an. Sämtliche Mitarbeiter von Schlachtbetrieben in NRW müssen zum Corona-Test; alleinin Hamm, wo Westfleisch einen weiteren Standort betreibt, betrifft das1.200 Menschen. Allein am Sonntag sind dafür 600 Menschen angereist, die auf dem Werksgelände in Uentrop nun getestet werden.

Update, 13.25 Uhr: Das Verwaltungsgericht Münster hat einen Eilantrag der Firma Westfleisch gegen die befristete Schließung ihres von einem Corona-Ausbruch betroffenen Betriebes in Coesfeld abgelehnt. Der Kreis hatte die Schließung des Schlacht- und Zerlegebetriebes von Samstag bis 18. Mai verfügt. Diese auf dem Infektionsschutzgesetz beruhende Verfügung sei "nach Aktenlage aller Voraussicht nach rechtmäßig", teilte das Gericht am Sonntag mit.

Inzwischen seien mehr als 200 Beschäftigte des Betriebes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es sei davon auszugehen, dass es noch eine unbestimmte Anzahl von Corona-Verdachtsfällen oder Ansteckungen dort gebe.

Das Amt für Arbeitsschutz habe bei einer Überprüfung festgestellt, dass es sowohl im Bereich des Zerlegebandes als auch in den Umkleiden Probleme gebe, den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten, hieß es weiter. Die Mund-Nasen-Schutzmasken würden am Zerlegeband nicht korrekt getragen. Die Firma sei nicht in der Lage gewesen, Infektionsschwerpunkte zu benennen. Der Betrieb sei "aufgrund ersichtlich unzureichender Vorsichtsmaßnahmen" zu einer "erheblichen epidemiologischen Gefahrenquelle" nicht nur für die Belegschaft geworden. Das Argument der wirtschaftlichen Erwägungen der Antragstellerin griff nach Ansicht des Gerichts nicht durch. Die drohenden Nachteile seien rein finanzieller Natur und könnten sich gegenüber dem Lebens- und Gesundheitsschutz nicht durchsetzen.

Coronavirus bei Westfleisch: Corona-Ausbruch bei Westfleisch

Update, 11.59 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Arbeiter bis Sonntagmittag auf 205 gestiegen. Nach Angaben des Kreises lag knapp die Hälfte der Ergebnisse von bisher rund 950 Corona-Tests vor.

Erneut seien am Sonntag Teams des Gesundheitsamtes vor Ort, um die Arbeiter des betroffenen Betriebes der Firma Westfleisch in ihren verstreut im Kreis Coesfeld liegenden Unterkünften zu testen und über die Quarantäne zu belehren, sagte ein Sprecher. Dabei unterstützten sie Dolmetscher. Die Arbeiter würden "engmaschig betreut". Insgesamt hat der betroffene Betrieb rund 1200 Beschäftigte.

Die Arbeiter sind nach Angaben von Westfeisch mehrheitlich in Wohnungen mit drei, vier oder fünf Personen untergebracht. Viele Arbeiter in der Fleischbranche kommen aus Osteuropa. Der Kreis Coesfeld hatte in Abstimmung mit der NRW-Landesregierung als Konsequenz aus dem Corona-Ausbruch bereits einen Großteil der eigentlich von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen um eine Woche verschoben. Außerdem sollen die bis zu 20.000 Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in NRW auf das Coronavirus getestet werden.

Coronavirus bei Westfleisch in Coesfeld: Pandemie-Hotspot

Der Grünen-Ortsverband in Dülmen im Kreis Coesfeld warf der Verwaltung vor, zu spät auf den Corona-Ausbruch reagiert zu haben. Schon zu Beginn der vergangenen Woche sei bekannt gewesen, dass sich in der Fleischfabrik ein Hotspot der Pandemie gebildet habe. Der Betrieb sei aber noch bis Freitag weitergelaufen.

Update, 10. Mai, 8.09 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld nehmen die Behörden die Hygienezustände der Sammelunterkünfte der Beschäftigten ins Visier. Mehrere Teams des Kreisgesundheitsamtes schwärmten aus, um die Beschäftigten des Schlacht- und Zerlegebetriebes in ihren Unterkünften zu testen. Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter stieg bis Samstag auf mehr als 180.

Die Arbeiter, von denen viele aus osteuropäischen Ländern kämen, wohnten verstreut in zahlreichen Unterkünften, etwa in Coesfeld oder Rosendahl, sagte Hüsing. Die Adressen und Standorte würden noch gesammelt. Die Corona-Fälle in dem Betrieb machen den weitaus größten Teil der Infektionen in dem Kreis Coesfeld aus.

Coronavirus bei Westfleisch: Zahl der Infizierten gestiegen

Update, 9. Mai, 14.35 Uhr:Die Zahl der positiv auf das Coronavirusgetesteten Mitarbeiter bei Westfleischin Coesfeldist bis Samstag auf mehr als 180 gestiegen. Das sagte der Sprecher des Kreises Coesfeld, Christoph Hüsing, am Samstag. Derzeit würden alle rund 1200 Mitarbeiterdes Betriebes getestet.

Mehr als 900 Abstricheseien bereits gemacht worden. Die Arbeiter, von denen viele aus osteuropäischen Ländern kämen, wohnten verstreut in zahlreichen Unterkünften, etwa in Coesfeld oder Rosendahl. Die Adressen und Standorte würden noch gesammelt. Die Corona-Fällein dem Betrieb machen den weitaus größten Teil der Infektionenin dem Kreis im Münsterland aus.

Die Zahl der akut Corona-Infizierten im Kreis Coesfeld lag nach einer Übersicht des Landeszentrums Gesundheit (LZG) von Samstag im Kreis Coesfeld bei gut 210. Dabei muss beachtet werden, dass die laufend aktualisierten Testergebnisse des Kreises für den betroffenen Fleischbetrieb noch nicht alle komplett in die Statistik eingeflossen sein könnten.

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Betrieb der Firma Westfleisch waren viele der von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Auflagen im Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben worden. Außerdem müssen die bis zu 20.000 Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Der betroffene Betrieb wurde vorübergehend geschlossen.

Coronavirus bei Westfleisch: Neuinfektionen übersteigen Grenzwert deutlich

Update, Samstag, 9. Mai, 13.45 Uhr: Die aktuellen Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums zeigen, dass der Grenzwert für die Aufrechterhaltung der Corona-Beschränkungen im Kreis Coesfeld deutlich überschritten wird. Er lag am Samstag bei 76 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Bund und Länder hatten sich in dieser Woche darauf geeinigt, dass bei einem Wert von über 50 die Lockerungen in dem betroffenen Kreis gestoppt werden.

Update, 18.22 Uhr: Weil bei Westfleisch in Coesfeld 151 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden, muss der Kreis den Großteil seiner Lockerungen um mindestens eine Woche verschieben. Auch in Hamm müssen alle Westfleisch-Mitarbeiter jetzt getestet werden. Was bedeutet das für die 180.000-Einwohner-Stadt?

Update, 8. Mai, 17.04 Uhr: In Nordrhein-Westfalen gibt es nach dem Fall bei Westfleisch im Kreis Coesfeld in einem weiteren fleischverarbeitenden Betrieb eine hohe Zahl von Corona-Infektionen. In Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) hätten sich in einem Schwesterbetrieb des Coesfelder Werks 33 von 1250 Mitarbeitern mit dem Virus angesteckt, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Ursprünglich hatte es von 150 Infizierten gesprochen und sich dann korrigiert.

Update, 16.34 Uhr: Nach den zahlreichen Corona-Infektionen bei Arbeitern von Westfleisch in Coesfeld sollen auch die Unterbringungsmöglichkeiten von Erntehelfern kontrolliert werden. Wie Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte, werde man sich die Unterbringung von Saisonarbeitnehmern "genauer ansehen".

Die Bedingungen der Unterkünfte müssten nach der vorgeschriebenen zweiwöchigen Quarantäne gleich bleiben, erklärte Heinen Esser. Seit April dürfen ausländische Erntehelfer unter strengen Regeln in Deutschland arbeiten. So müssen sich in NRW die Unterkünfte auf dem Betriebsgelände der Landwirte befinden und dürfen bisher 14 Tage lang nur halb belegt werden.

Update, 16.18 Uhr: Die Firma Tönnies, Deutschlands größer Fleischverarbeiter, warnt nach zahlreichen Corona-Infektionen bei Westfleisch in Coesfeld davor, die Branche unter Generalverdacht zu stellen.

"Wir wurden in der Ernährungsindustrie vor acht Wochen aufgefordert, während des Lockdowns weiter zu arbeiten, so wie Krankenhäuser, Pflegeheime und die Energieversorgung", sagte Sprecher André Vielstädte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Diesem Auftrag sei das Unternehmen nachgekommen - "bei dem Wissen, dass wir dadurch ein erhöhtes Infektionsrisiko haben".

Coronavirus bei Westfleisch in Coesfeld: Stellungnahme der Firma Tönnies

Update, 15.44 Uhr: Der von besonders vielen Corona-Infektionen betroffene Schlachtbetrieb Westfleisch in Coesfeld wird heute nach Schichtende vorübergehend geschlossen. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann soeben in Düsseldorf mit.

Im Kreis Coesfeld ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerin nach Laumanns Angaben auf 66 im Schnitt der vergangenen sieben Tage gestiegen. In dem dortigen Betrieb seien mit steigender Tendenz bislang 151 Infizierte festgestellt worden. In dem Werk gebe es 1200 Beschäftigte. Zunächst war von 129 Betroffenen die Rede gewesen.

Alle Öffnungen im Kreis Coesfeld, die für den 11. Mai vorgesehen waren, werden auf den 18. Mai verschoben. Schulen und Kitas seien davon nicht betroffen, in dem Bereich dürfen die für den 11. Mai geplanten Öffnungsschritte umgesetzt werden.

Die Verschiebung betreffe die Lockerung der Kontaktbeschränkungen, die Öffnung von Gaststätten und Freizeitparks. Auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürften am kommenden Montag nicht öffnen, sagte Laumann. Da gelte auch für Fitnessstudios und Tanzschulen.

Coronavirus bei Westfleisch in Coesfeld: Auch Schlachthof im Kreis Segeberg betroffen

Update, 14.32 Uhr: Nach Westfleisch in Coesfeld hat jetzt auch in Schleswig-Holstein ein Landkreis die von Bund und Ländern festgelegte Obergrenze neuer Corona-Infektionen überschritten. Mit 87 bestätigten aktuellen Fällen lag der Kreis Steinburg am Freitag über der Höchstzahl von 50 Neuinfizierten je 100 000 Einwohner. Der Grenzwert für den Kreis mit 131 000 Einwohnern liegt nach Behördenangaben bei 66 Neuinfektionen. Insgesamt gab es dort bislang 164 bestätigte Covid-19-Fälle. Drei Menschen starben. 74 sind wieder gesund.

Zu notwendigen Maßnahmen könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte eine Sprecherin des Kreises. Es gebe noch keine entsprechende Verordnung des Landesgesundheitsministeriums. Die meisten Infizierten sind Beschäftigte eines Schlachthofs in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Ein Großteil der Ausländer, die dort arbeiten, sind auf dem Gelände einer Kaserne im Kreis Steinburg in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht hat. In dem Schlachthof gab es bis Donnerstag 109 Infektionen.

Coronavirus grassiert bei Westfleisch in Coesfeld (NRW): SPD-Chef nimmt Laschet in die Pflicht

Update, 12.44 Uhr: Nach den Corona-Fällen bei Westfleisch in Coesfeld fordert Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag NRW, aufgrund der alarmierenden Zahlen rasche und deutliche Konsequenzen: "Der Landrat des Kreises Coesfeld muss den Lockdown für das Kreisgebiet einführen und die Lockerungen zurücknehmen, um den Pandemieherd einzudämmen", erklärte er.

Gleichzeitig nahm er NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in die Pflicht und verweist auf die Vereinbarung, "die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten getroffen haben. Sollte der Landrat sich weigern, diesen notwendigen Schritt zu gehen, ist Ministerpräsident Armin Laschet gefordert. Er hat die Vereinbarung mit der Kanzlerin mitgetragen und auch öffentlich verteidigt und gelobt. Laschet muss nun dafür sorgen, dass in seinem Bundesland das umgesetzt wird, was er beschlossen hat."

Der Kreis #Coesfeld darf nicht zu einem zweiten #Heinsberg werden. 129 #Corona-Fälle in einem einzigen Betrieb. Der Wert von 50 Neuinfektionen bereits überschritten. Die Lockerungen müssen sofort wieder zurückgenommen werden. Alles andere wäre unglaubwürdig. #Laschetgefordert pic.twitter.com/8Qce14rLoR — SPD-Fraktion im Landtag NRW (@spd_fraktion_nw) May 8, 2020

Update 8. Mai, 12.16 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch unter den Beschäftigten bei Westfleisch in Coesfeld sollen die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Das teilte Regierungssprecher Christian Wiermer mit.

Die Landesregierung in NRW nehme die Lage "sehr ernst", sagte der Sprecher. Deshalb habe das NRW-Gesundheitsministerium bereits am Donnerstagabend die Bezirksregierungen angewiesen, unverzüglich alle Beschäftigten von Schlachtbetrieben im Land auf Corona testen zu lassen. Insbesondere müssten Mitarbeiter getestet werden, die mit einem Werkvertrag beschäftigt seien. Zu den Maßnahmen gehöre auch die Kontrolle ihrer Unterkünfte, sagte Wiermer. Bei hygienischen Defiziten müssten Auflagen zur Nachbesserung erteilt werden.

Coronavirus grassiert bei Westfleisch in Coesfeld (NRW): Das sind die Folgen

Coesfeld - Bei der Firma Westfleisch in Coesfeld sind 129 mit dem Coronavirus infizierte Beschäftigte erfasst worden. Nun sollen alle 1200 Mitarbeiter an dem Standort getestet werden, berichtet wa.de*. Den Kreis Coesfeld stürzt diese Nachricht in ein großes Dilemma.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ist damit der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten - auf diesen Grenzwert hatten sich unter der Woche Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten geeinigt.

Der Wert lag am Freitag bei 52,7. Wenn dieser Grenzwert erreicht wird, soll ein Notfallmechanismus greifen, und die Lockerungen können zurückgenommen werden. Dem Kreis Coesfeld drohen damit erstem in Nordrhein-Westfalen neue Beschränkungen in der Corona-Pandemie.

Insgesamt waren im Kreis Coesfeld in NRW am Donnerstag 676 Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Im Betrieb Westfleisch war die Zahl von 79 auf 129 Infizierte gestiegen. 13 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Auf der Intensivstation liegt wegen Corona niemand, heißt es.

Corona bei Westfleisch in Coesfeld (NRW): Viele Tests auf Coronavirus

Schon in den vergangenen Tagen war im Umfeld der Firma Westfleisch in Coesfeld intensiv auf das Coronavirus getestet worden. "Die Eindämmung dieses Ausbruchs und damit die Gesundheit der Beschäftigten wie auch unserer Bevölkerung insgesamt hat oberste Priorität", betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Coronavirus: Konsequente Testungen bei allen Westfleisch-Beschäftigten in Coesfeld - Schutz von Beschäftigten und Bevölkerung hat oberste Priorität https://t.co/ut5mgbSI8w — Kreis Coesfeld (@KreisCoesfeld) May 7, 2020

Der Landrat berichtet von ausführlichen Gesprächen mit der Geschäftsleitung von Westfleisch. "Das Unternehmen hat dabei deutlich gemacht, in dieser Situation den Produktionsbetrieb vorübergehend einstellen zu müssen", ergänzte er.

+ Alle Mitarbeiter bei Westfleisch in Coesfeld (NRW) sollen nun auf das Coronavirus getestet werden. Bislang sind 129 Infizierte gezählt. © picture alliance/dpa

Für Westfleisch bedeutet sich nun große Probleme in der Produktion. Es werde zu personellen Engpässen kommen. "Die Firma sieht vor, positiv getestete Beschäftigte, wie bereits jetzt auch schon geschehen, in zusätzlich angemieteten Unterkünften zusammenzufassen, um die Quarantäne konsequent zu gewährleisten", betont der Landrat. Westfleisch teilte derweil auf Anfrage des WDR mit, dass die Produktion in reduziertem Umfang weiter stattfinden könne.

Corona bei Westfleisch in Coesfeld (NRW): Sorge vor Rücknahme der Lockerungen

Im Kreis Coesfeld ist man wegen des Ausbruch des Coronavirus bei Westfleisch nun beunruhigt. "Natürlich ist die Sorge in der Bevölkerung groß, dass sich die Zunahme im Kreis negativ auf geplante Lockerungen* auswirken könnte", so Dr. Schulze Pellengahr.

Die Grenze von 50 Covid-19-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche werde man wohl weiter überschreiten. "Abgesehen von dem Ausbruch bei Westfleisch, waren die Zahlen zu den Neuansteckungen in der Bevölkerung des Kreises in den letzten Tagen stagnierend oder leicht rückläufig."

Corona bei Westfleisch in Coesfeld (NRW): Keine Gefahr durch Produkte von Westfleisch

Der Ausbruch des Coronavirus bei Westfleisch in Coesfeld stelle aber keine Gefahr für Verbraucher dar, heißt es beim Kreis Coesfeld. Die Experten verweisen auf die Hygieneregeln, die ohnehin unabhängig von Corona in dem Betrieb gelten. Der Verzehr von Produkten sei daher ungefährlich.

Rubriklistenbild: © dpa