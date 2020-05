Coronavirus

Welche Lockerungen trotz des Coronavirus für Deutschland gelten, verkündet Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. Wir berichten aktuell über die Beschlüsse.

Alle 14 Tage entscheidet Kanzlerin Merkel, ob die Maßnahmen zum Coronavirus gelockert werden.

Am Mittwoch gibt es eine Pressekonferenz.

Die ersten Beschlüsse wurden jetzt veröffentlicht.

+++ Coronavirus-Live-Ticker zu den Lockerungen aktualisieren +++

Update: 10.51 Uhr. Neben der Bundesliga soll auch der Breitensport unter freiem Himmel wieder ausgeführt werden dürfen. Dabei müsse laut Beschlussvorlage jedoch ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und der Sport kontaktfrei ausgeübt werden. Die Details wird Kanzlerin Angela Merkel auf der Pressekonferenz am Nachmittag verkünden.

Pressekonferenz mit Angela Merkel am Mittwoch: Weiter keine Großveranstaltungen wegen Coronavirus

Update: 10.46 Uhr. Großveranstaltungen werden in Deutschland jedoch weiterhin nicht stattfinden. Der Beschluss, Großevents bis zum 31. August wegen des Coronavirus zu untersagen, bleibt "wegen der immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens" erhalten, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Update: 10.37 Uhr. Auch in Sachen Kitas und Schulen wird es neue Regelungen geben. So soll Angela Merkel auf der Pressekonferenz in Berlin verkünden, dass Schüler bis zum Sommer schrittweise in den Unterricht zurückkehren können, nachdem die Schulen wegen des Coronavirus mehrere Wochen geschlossen waren. Für Kitas soll indes ab kommendem Montag (11. Mai) eine Notbetreuung in allen Bundesländern eingeführt werden.

Coronavirus-Maßnahmen: Bundesregierung gibt Ländern freie Hand

Update: 10.11 Uhr. Der Bund will den 16 Bundesländern freie Hand bezüglich der Coronavirus-Maßnahmen geben. Diese sollen über die Lockerungen selber entscheiden dürfen. So kündigte vor wenigen Tagen Familienminister Joachim Stamp (FDP) an, in NRW die Kitas auch dann wieder zu öffnen, falls sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder dagegen entscheiden würden.

Die Autonomie der Bundesländer im Hinblick auf Lockerungen werde jedoch an eine Obergrenze von Neuinfektionen gekoppelt. Sollte sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen wieder erhöhen, würde es zu weiteren Beschränkungen kommen.

Pressekonferenz mit Angela Merkel: Alle Geschäfte sollen wieder öffnen

Update: 9.58 Uhr. Grünes Licht soll es auch für die Bundesliga geben. So soll der Spielbetrieb ab dem 15. oder dem 22. Mai trotz Coronavirus-Pandemie wieder fortgesetzt werden – jedoch ohne Zuschauer. "Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes.

Update: 9.46 Uhr. Am Nachmittag will sich Kanzlerin Angela Merkel zu den beschlossenen Lockerungen in einer Pressekonferenz in Berlin äußern. Doch schon jetzt sickern erste Informationen durch: So sollen bald alle Geschäfte in Deutschland wieder öffnen – und das ganz ohne Quadratbegrenzung. Jedoch wird es weiterhin Auflagen zur Hygiene sowie Steuerung des Eintritts geben, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Coronavirus: Angela Merkel verkündet Lockerungen am Mittwoch auf Pressekonferenz

Erstmeldung: 6. Mai, 9.40 Uhr. Am Mittwoch (6. Mai) sprechen Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder erneut über mögliche Lockerungen angesichts des Coronavirus ab. Alle 14 Tage findet eine solche Neubewertung der Situation in Deutschland und NRW statt. Nach der letzten Corona-Konferenz konnten der Einzelhandel wieder öffnen*, wie msl24.de* berichtet.

Lockerungen trotz Coronavirus: Geht NRW seinen eigenen Weg?

Familienminister Joachim Stamp (FDP) äußerte sich zu der Situation zuvor in einem Podcast. Er kündigte an, notfalls mit NRW einen eigenen Weg zu gehen, sollten die von Angela Merkel verkündeten Lockerungen angesichts der Coronavirus-Krise nicht mit dem übereinstimmen, was er sich für Familien und Kinder wünscht.

Einige mögliche Beschlüsse sind schon vor der Coronavirus-Konferenz durchgesickert. So soll laut der Nachrichtenagentur Reuters nun auch wieder Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern öffnen dürfen. Bereiche, in denen ebenfalls Lockerungen besprochen werden müssen, sind das Kita- und Schulwesen, die Sperrung von Spiel- und Sportplätzen sowie Gastronomie und Tourismus. Auch der Ball soll wohl wieder rollen: Für die Bundesliga ist ein Neustart ab dem 15. Mai geplant*, wie owl24.de* berichtet.

Coronavirus: Diese Lockerungen gelten bereits in NRW

Derweil gibt es bereits seit Montag (4. Mai) einige Lockerungen in NRW. So dürfen die Friseure wieder die Haare ihrer Kunden schneiden. Auch Tierparks können wieder Besucher empfangen: Der Allwetterzoo in Münster hat seine Pforten trotz des Coronavirus wieder geöffnet*, wie msl24.de* berichtet.

*msl24.de und owl24.de* sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Bernd von Jutrczenka/dpa