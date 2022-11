Corona-Revolution in NRW – Quarantäne-Regeln werden radikal angepasst

Isolationszeit

Die Isolation nach einer Corona-Infektion wird in NRW angepasst. Gesundheitsminister Laumann verweist auf das RKI.

NRW – Die Corona-Quarantäne-Regeln werden in Nordrhein-Westfalen radikal verändert. Zwar wird die Isolation nicht gänzlich abgeschafft, wie es beispielsweise in Bayern der Fall ist. Jedoch können sich die Menschen in NRW auf eine erleichterte Quarantäne einstellen, weiß RUHR24.

Corona-Quarantäne endet in NRW automatisch nach fünf Tagen

Das Gesundheitsministerium in NRW teilt am Mittwoch (23. November) mit, dass die Quarantäne nach einer Corona-Infektion künftig automatisch nach fünf Tagen endet. Zuvor war nur durch ein negatives Testergebnis eine frühere Entlassung aus der Isolation nach fünf Tagen möglich. Diese Testpflicht entfällt ab dem 30. November.

Es gibt jedoch eine Ausnahme: Beschäftigte einer medizinischen Einrichtung müssen jedoch weiterhin ein negatives Testergebnis vorzeigen können, um die Arbeit wieder aufnehmen zu können.

Zu den neuen Corona-Regeln in NRW sagt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): „Nach wie vor halte ich die Isolierung von infizierten Personen zum gegenwärtigen Zeitpunkt für erforderlich. Die Winterzeit steht mit niedrigen Temperaturen in den Startlöchern. Die Grippewelle rollt gerade erst an. Eine Isolierung kann dabei helfen, Infektionen zu verhindern und Belastungen unseres Gesundheitssystems zur reduzieren.“

Karl-Josef Laumann verweist wegen Isolationsregeln in NRW auf das RKI

Laumann verweist auf die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), das eine freiwillige Testung nach fünf Tagen empfiehlt. Bis dahin sollten alle Kontakte zu Mitmenschen vermieden werden. „Wir beobachten den Verlauf des Infektionsgeschehens nach wie vor sehr genau und sind dazu im ständigen Austausch mit Expertinnen und Experten“, sagt der Gesundheitsminister.

+ NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verweist auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). © Henning Kaiser/DPA

Hier die neuen Corona-Regeln noch einmal zusammengefasst:

Corona-Quarantäne in NRW ab 30. November: Wer einen positiven Corona-Test hat, ist verpflichtet, sich unverzüglich mittels eines Schnelltests oder PCR-Test nachtesten zu lassen. Diesen offiziellen Test macht ein niedergelassener Arzt kostenlos. Ist das Testergebnis negativ, besteht keine Isolationspflicht. Ist der Kontrolltest positiv, muss der Betroffene sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Diese dauert fünf Tage. Die fünf Tage zählen ab dem ersten Tag der Isolation. Der Tag, an dem getestet wurde, zählt laut Gesundheitsministerium nicht mit.

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen über dem Bundesdurchschnitt – hohe Dunkelziffer

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt weiterhin über dem Bundesdurchschnitt. Das RKI hat ab Mittwochmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 235,4 angegeben – deutschlandweit liegt sie lediglich bei 177,9.

Allerdings geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Die Vermutung: Nicht jeder Coronainfizierte lässt sich offiziell via PCR-Test testen. Nur positive PCR-Tests fließen in die Statistik ein.

