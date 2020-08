Corona-Live-Ticker NRW: "Zumutung" - Schüler üben Kritik an Maskenpflicht +++ Feiern in Schulen erlaubt

Coronavirus-News aktuell

Aktuelle News zum Coronavirus in NRW und Dortmund im Live-Ticker. Eine Übersicht über die Maskenpflicht in Schulen, Neuinfektionen und Lockerungen zu Corona.

Wie ist die Lage mit dem Coronavirus in NRW und Dortmund ?

in und ? In einem Live-Ticker berichtet RUHR24* über die wichtigsten Ereignisse im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands.



berichtet RUHR24* über die wichtigsten Ereignisse im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Fallzahlen, Statistiken, Lockerungen zu Corona: Die Maskenpflicht in Schulen und alles Wichtige in der Übersicht.



Update, Montag (3. August), 17:44 Uhr: NRW - Die Stadt Dortmund meldet heute sieben Corona-Neuinfektionen. Seit Pandemie-Beginn wurden 1.278 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wovon 1.123 wieder als genesen gelten.

Keine der neu infizierten Personen ist laut Stadt Dortmund Reise-Rückkehrer. Momentan werden 19 Corona-Patienten stationär behandelt, vier von ihnen intensivmedizinisch mit Beatmung. In der NRW-Stadt gibt es weiterhin elf Todesfälle wegen Covid-19. Weitere vier Infizierten verstarben aufgrund anderer Ursachen.

#CoronaDO: Heute 7 Positiv-Tests hinzugekommen. Insgesamt 1.278 #Corona-Fälle. 1.123 Patient*innen gelten als genesen. 19 Corona-Patient*innen stationär behandelt, 4 von ihnen intensivmedizinisch mit Beatmung. https://t.co/Y4KqMZp37f — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) August 3, 2020

Corona im Live-Ticker. Maskenpflicht in NRW-Schulen "eine Zumutung"

Update, Montag (3. August), 17:24 Uhr: Die geplante Maskenpflicht in Schulen in NRW (siehe dazu den Live-Ticker Eintrag von 13.10 Uhr) bringt nach Ansicht des Verbandes Bildung und Erziehung einige Schwierigkeiten mit sich. Der Vorsitzende Udo Beckmann: "Es ist fraglich, ob den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern zuzumuten ist, die Masken während des ganzen Unterrichtstages zu tragen."

Das Sprechen mit Mundschutz sei aber auch eine Frage der Gewöhnung und in jedem Fall besser, zusammen in der Schule zu lernen als dies wegen Corona nicht tun zu können. Kritik kam von der Bundesschülerkonferenz. Die angekündigte Maskenpflicht während des Unterrichts sei angesichts der aktuellen Temperaturen eine Zumutung für die Schüler.

Corona-Live-Ticker (NRW): OVG verhandelt erstmals per Videokonferenz

Update, Montag (3. August), 17:05 Uhr: Das NRW-Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat wegen des Coronavirus erstmals bei einer mündlichen Sitzung per Videokonferenz verhandelt. In einem Berufungsverfahren im Streit um den Bau eines Lebensmitteldiscounters in Köln wurden die Klägerin und die Vertreter der Stadt zugeschaltet.

"Der Einsatz von Videokonferenzen ergänzt die vorhandenen Möglichkeiten, den Bürgerinnen und Bürgern möglichst schnellen und effektiven Rechtsschutz durch die Verwaltungsgerichte zu gewähren. Dies gilt gerade auch angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie", sagte die Präsidentin des Gerichts, Ricarda Brandts laut OVG-Mitteilung.

+ Am NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster gab es wegen Corona erstmals eine Verhandlung via Videokonferenz. © Guido Kirchner/dpa

Corona im Live-Ticker: Kostenlose Coronavirus-Tests für Lehrer in NRW

Update, Montag (3. August), 16:46 Uhr: Ab dem 10. August können sich zum Start des neuen Schuljahrs die Lehrer an allen Schulen in NRW freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen. Die Möglichkeit besteht demnach alle 14 Tage und das Land übernimmt laut Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) die Kosten dafür.

Das Angebot soll bis zum 9. Oktober gelten. Bei einem positiven Coronavirus-Befund würde das zuständige Gesundheitsamt dann die betroffene Schule informieren.

Corona im Live-Ticker: Viele Coronavirus-Tests und lange Wartezeiten am NRW-Flughafen Köln/Bonn

Update, Montag (3. August), 16:28 Uhr: Allein am NRW-Flughafen Köln/Bonn werden derzeit rund 600 Abstriche für Corona-Tests pro Tag genommen, sagte eine Sprecherin der Stadt. Vom 18. bis zum 30.7. habe es knapp 5.000 Tests gegeben, 51 waren demnach positiv: "Ohne den Test würden die jetzt draußen rumlaufen."

Allerdings müssten die Urlauber im Schnitt rund eine Stunde auf den Abstrich warten. Am vergangenen Samstag habe die Wartezeit auf einen Coronavirus-Test bis zu zweieinhalb Stunden betragen. Grund dafür war, dass viele Maschinen aus Risikogebieten in kurzen Abständen am Flughafen gelandet sind.

+ Corona-Tests am Flughafen Köln. © picture alliance/dpa

Corona-Live-Ticker: NRW-Kreis Unna fährt Coronavirus-Hotline wieder hoch

Update, Montag (3. August), 16:10 Uhr: Die Zahl der Urlaubsrückkehrer steigt in NRW. Damit steigen auch die Corona-Fälle und die Zahl der Fragen rund um das Virus.

Die Gesundheitsbehörde des Kreises Unna reagiert daher und fährt ab Dienstag (4. August) ab 8.30 Uhr seine zeitweise abgeschaltete Coronavirus-Hotline wieder hoch. Die kostenfrei erreichbare Nummer lautet 0800 /10 20 205.

Corona Live-Ticker NRW: Bundespräsident Steinmeier warnt vor Coronavirus-Leichtsinn

Update, Montag (3. August), 15:30 Uhr: Vor dem Hintergrund einer wieder ansteigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen hat nun auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) vor Leichtsinn gewarnt und die bewusste Missachtung von Verhaltensregeln verurteilt. Die Sommerlaune dürfe nicht dazu führen, "dass wir nachlässig werden im Kampf gegen die Pandemie", mahnte Steinmeier in einer Videobotschaft. Die Lage sei "unsicher und wackelig", die Pandemie sei noch nicht vorbei.

Der Bundespräsident betonte, die Verantwortungslosigkeit einiger weniger sei "ein Risiko für uns alle. Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler", so Steinmeier. Zudem würde darüber hinaus auch die Erholung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Kulturlebens gefährdet. Jeder stehe in der Verantwortung, "einen zweiten Lockdown zu verhindern".

+ Bundespräsident Steinmeier hat sich in einer Videobotschaft zu den wieder ansteigenden Corona-Infektionszahlen geäußert. Darin warnte er vor Leichtsinn. © Sebastian Widmann/Bundespresseamt/dpa

Coronavirus in NRW im Live-Ticker: Feiern zur Einschulung sollen trotz Corona erlaubt werden

Update, Montag (3. August), 14.50 Uhr: Am 12. August startet NRW in das neue Schuljahr. Die größte Veränderung für alle Schüler ist sicherlich die Einführung der Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude.

Für Erstklässler und ihre Angehörigen gibt es aber auch gute Nachrichten: Wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag (3. August) in einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, sollen Einschulungsfeiern trotz Coronavirus-Pandemie erlaubt sein.

Wichtig sei jedoch, die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Entscheidend für die Ausgestaltung seien - wie auch bei Zeugnisübergaben - die Rahmenbedingungen vor Ort. Deshalb seien unterschiedliche Umsetzungen auch innerhalb einer Kommune möglich.

Corona-Live-Ticker in NRW: Fleischbetrieb Tönnies darf Schlachtbetrieb wieder hochfahren

Update, Montag (3. August), 14.30 Uhr: NRW - Der Fleischkonzern Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück (NRW) hat seinen Schlachtbetrieb wieder hochgefahren und schlachtet nun wieder in einer zweiten Schicht Schweine.

Die Schlachtung und Zerlegung von Schweinen sei seit Freitag in Absprache mit den Behörden weiter hochgefahren worden, teilte ein Konzernsprecher am Montag (3. August) mit.

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleisch-Giganten im Juni hatte die zuständige Aufsicht zuletzt nur den Einsatz einer Schicht erlaubt. Im nächsten Schritt sollen dann 15 000 Schweine pro Tag geschlachtet werden, sagte der Sprecher. Vor der Corona-Krise hat Tönnies in Rheda-Wiedenbrück bis zu 25 000 Schweine am Tag geschlachtet.

+ Der Fleischkonzern Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück (NRW) hat seinen Schlachtbetrieb wieder hochgefahren und schlachtet nun wieder in einer zweiten Schicht Schweine. © Guido Kirchner/dpa

Corona in NRW im Live-Ticker: Maskenpflicht an Schulen ab Schulstart beschlossen

Update, Montag (3. August), 13.10 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Montag (3. August) über den Schulstart in NRW unter Corona-Bedingungen am 12. August informiert. Die Schulministerin erklärte, dass man eine "angepasstes" Konzept für den Schulbetrieb entwickelt habe. Ziel sei, möglichst viel Präsenzunterricht zu ermöglichen.

Konkret bedeutet dies: NRW führt eine Maskenpflicht an Schulen ein. Für die Grundschul-Klassen 1 bis 4 gilt die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude. Im Unterricht kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, wenn die Plätze eingenommen sind. Das gilt auch für Lehrer - sofern ein Abstand von eineinhalb Metern zu den Schülern gewährt ist.

+ NRW führt eine Maskenpflicht an Schulen ein. Für die Grundschul-Klassen 1 bis 4 gilt die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude. An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen gilt sie auch im Unterricht am Platz. © Sven Hoppe/dpa

An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen gilt die Maskenpflicht auch im Unterricht am Platz.

Die Schulen können Ausnahmeregelungen erteilen, wenn es medizinische oder sonstige wichtige Gründe gibt. Die Regel gilt vorerst bis zum 31. August.

Schulministerin Gebauer teilte außerdem mit, dass die Landesregierung den Schulen eine Million Masken zur Verfügung stellen möchte. Diese sind aber nur als Ersatz gedacht. Grundsätzlich müssen die Schüler einen eigenen Mund-Nasenschutz mitbringen.

Dabei gibt es klare und weitreichende Maßnahmen zum Infektionsschutz. Zum Beispiel wird die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Schulen im #BildungslandNRW ausgeweitet. — Bildungsland NRW (@BildungslandNRW) August 3, 2020

Coronavirus in NRW - Live-Ticker Krankenhäuser im Ruhrgebiet bereiten sich auf zweite Corona-Welle vor

Update, Montag (3. August), 13 Uhr: Angesichts der wieder ansteigenden Neuinfektionen rüsten sich die Krankenhäuser in Nordrein-Westfalen dafür, wieder mehr Corona-Patienten behandeln zu müssen. Das berichtete der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, der Deutschen Presse-Agentur.

Im Ruhrgebiet beispielsweise, wo in den vergangenen Tagen wieder stark ansteigende Zahlen vermeldet wurden, hätten laut Jochen Brink inzwischen wieder viele Krankenhäuser Besuchsverbote aussprechen und planbare Operationen verschieben müssen.

Corona-Live-Ticker/NRW: Trotz Coronavirus - Gesundheitsminister beraten über Zuschauer in Fußballstadien

Update, Montag (3. August), 12.45 Uhr: Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich in der kommenden Woche mit einer möglichen Rückkehr der Zuschauer in die deutschen Fußballstadien beschäftigen. "Die Gesundheitsministerkonferenz berät dazu am 10. August“, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag mit. Zuerst berichtete die Tagesschau.

Update, Montag (3. August), 12.10 Uhr: Die kommunalen Spitzenverbände warnen vor dem NRW-Schulanfang am 12. August vor Gedränge in Bussen und Bahnen. In einem Brief an Städte und Gemeinden empfehlen die Verbände deshalb gestaffelte Schulanfangszeiten, um den Schülerverkehr zu entzerren. Das berichtet die WAZ.

Alle Schulen in NRW sollen nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb zurückkehren.

+ Der Schulanfang in NRW könnte in diesem Jahr anders aussehen als bisher: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich für eine Maskenpflicht in Schulgebäuden ausgesprochen. © Caroline Seidel/dpa

Coronavirus in NRW im Live-Ticker: Corona-Pandemie kann Wahlverhalten beeinflussen

Update, Montag (3. August), 12 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie kann bei den NRW-Kommunalwahlen am 13. September nach Einschätzung des Politologen Stefan Marschall Einfluss auf das Wahlverhalten haben. Das berichtet die WAZ.

Die Stimmung in der Bevölkerung habe sich insgesamt geändert: "Jetzt schaut man etwas kritischer auf das Krisenmanagement", so Marschall. Da gehe es etwa auch um die Frage der Schul- und Kitaöffnungen. Auch wenn es bei der Wahl im September um Kommunalpolitik gehe: "Das wird keinen davon abhalten, in dieser Wahl auch einen Hinweis auf die Kanzler- und Parteivorsitzenden-Fähigkeit von Armin Laschet zu sehen."

Corona in NRW/Live-Ticker: Bundesbildungsministerin Karliczek für Maskenpflicht an Schulen

Update, Montag (3. August), 11.45 Uhr: Zehn Tage haben die Kinder in NRW noch Zeit, sich zu erholen. Dann startet das neue Schuljahr - mit Regelbetrieb. Wie das aussehen soll, darüber will Schulministerin Gebauer am heutigen Montag (3. August) noch informieren.

Wenn es nach Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) ginge, würde in Schulgebäuden eine allgemeine Maskenpflicht herrschen. In NRW ist laut WDR bislang von einem freiwilligen Maskengebot die Rede.

Update, Montag (3. August), 11.15 Uhr: NRW - Ab dem heutigen Montag (3. August) haben Erzieher und Tagesmütter und -väter in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, sich vorsorglich und kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

In der nächsten Woche sollen dann die Testmöglichkeiten für Beschäftigte an Schulen starten. Zunächst bis zum Start der Herbstferien kann das Personal in Kitas und Schulen dann im Wechsel alle zwei Wochen einen Abstrich machen lassen. Die Tests sind kostenlos und werden vom Land übernommen.

Alle Beschäftigten in Kitas u. Kindertagespflegepersonen können sich ab 3.8. (vorerst bis 9.10.) kostenlos u. freiwillig auf das #Coronavirus testen lassen. Tests sind alle 14 Tage bei niedergelassenen Vertragsärzten u. in Testzentren möglich. https://t.co/iyTX2DQjIx pic.twitter.com/YryWc3eHnG — Chancen NRW (@ChancenNRW) July 30, 2020

Corona in NRW (Live-Ticker): Jeder Zweite Reiserückkehrer lässt sich auf Coronavirus testen

Update, Montag (3. August), 11 Uhr: In Nordrhein-Westfalen machen laut Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) etwa 40 bis 50 Prozent der Reiserückkehrer an Flughäfen einen freiwilligen Coronatest. Etwa 2 bis 2,5 Prozent der Tests seien positiv, sagte Karl-Josef Laumann am Montag (3. August) im Deutschlandfunk.

+ Reiserückkehrer können sich nun kostenlos an Flughäfen auf eine mögliche Urlaubs-Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Für Rückkehrer aus einem Risiko-Gebiet sind die Tests oder eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. © Sven Hoppe/dpa

An den vier Flughäfen in NRW landeten vergangene Woche etwa 160 Flugzeuge mit um die 15.000 Passagieren aus Gebieten, die derzeit vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen sind - zum Beispiel die Türkei und Ägypten.

Update, Montag (3. August), 10.30 Uhr: Eigentlich wollte der Kreuzfahrt-Konzern AIDA am Mittwoch (5. August) mit einer Mini-Kreuzfahrt in der Ostsee den Neustart von Kreuzfahrten einläuten. Doch daraus wird jetzt nichts: Wie die AIDA-Muttergesellschaft Carnival mitgeteilt hat, wurden die geplanten Kurzreisen zwischen dem 5. und 12. August abgesagt. Der Grund: Einige notwendige Genehmigungen stünden noch aus.

Corona-Live-Ticker (NRW): Gewerkschaft kritisiert fahrlässigen Umgang mit Coronavirus-Pandemie auf Baustellen

Update, Montag (3. August), 10.15 Uhr: NRW - Auf vielen Baustellen herrscht rund sechs Monate nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie nach Gewerkschaftsangaben wieder Nachlässigkeit beim Corona-Schutz.

"Kein Händewaschen, kein Abstand, keine Atemschutzmaske", fasst die IG BAU die Situation auf vielen Baustellen Deutschlands zusammen: "Viele Bauunternehmen ignorieren die Corona-Gefahr, indem sie zum alten Trott zurückkehren", teilte der Vorsitzende Robert Feiger (58) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Das fange auch schon auf dem Weg zur Arbeit an: "Sammeltransporte zu Baustellen im Bulli sind in vielen Firmen wieder an der Tagesordnung. Genauso wie Pausen im engen Bauwagen", sagte Feiger.

Update, Montag (3. August), 7.45 Uhr:NRW - Dass Menschen auch Haustiere wie Hunde und Katzen mit dem Coronavirus infizieren können, war bislang nur eine Vermutung. Eine Studie italienischer Forscher hat die Annahme nun jedoch laut Tagesschau bestätigt.

Die Wissenschaftler hätten in Norditalien 540 Hunde und 277 Katzen untersucht, die in Haushalten mit Corona-Patienten oder in Gebieten, mit starker Corona-Verbreitung gelebt haben. Dabei sei herausgekommen: 3,4 Prozent der Hunde und 3,9 Prozent der Katzen hatten Antikörper gegen das Virus gebildet.

Corona in NRW im Live-Ticker: Italienische Studie bestätigt Übertragung des Coronavirus auf Haustiere

An der weltweiten Verbreitung des Coronavirus hätten Tiere jedoch keinen Anteil gehabt. Das erklärte der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts Greifswald, Thomas Mettenleiter, laut der Tagesschau:"Wir gehen davon aus, dass im Regelfall die Übertragung des Virus vom Menschen auf das Tier erfolgt."

+ Eine italienische Studie hat die Übertragung des Coronavirus vom Menschen auf Tiere bestätigt. Getestet wurden vor allem Hunde und Katzen. © shutterstock/dpa

Eine Übertragung vom Tier auf den Menschen sei bisher nicht bestätigt. Ausschlaggebend für die Verbreitung der Coronavirus-Pandemie sei außerdem die Übertragung von Mensch zu Mensch gewesen.

Update, Sonntag (2. August), 21.16 Uhr: In Dortmund liegen am Sonntag acht neue positive Corona-Testergebnisse vor. Die Gesamtzahl aller Infektionen liegt damit bei 1271.

Update, Sonntag 2. August), 17.47 Uhr: In Dortmund haben die heißen Temperaturen zu Partys im Freien eingeladen. Offenbar besonders beliebt: Das Kreuzviertel. Während es an der Möllerbrücke verhältnismäßig ruhig war, hat es viele Jugendliche und Studenten in den Westpark gezogen.

Polizei und Ordnungsamt haben im Park allerdings nur sporadisch kontrolliert, wie der WDR berichtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Abstandsregeln häufig nicht eingehalten werden.

Corona Live-Ticker: Am Wochenende kaum Coronavirus-Verstöße in NRW-Großstädten

Update, Sonntag (2. August), 16.08 Uhr:Die Polizei in NRW hatte am Wochenende wieder einiges zu tun, während sie an bekannten Party-Hotspots Kontrollen durchführte. Es kam zu Räumungen, blieb aber insgesamt ruhig, wie ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse Agentur bestätigten. Größere Zwischenfälle gab es wohl keine.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder größere Partys mit teilweise mehreren Hundert Menschen gegeben. Einige Veranstaltungen waren wegen grober Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung aufgelöst worden. Dabei wurden auch Polizisten attackiert.

+ Während in Berlin das Nachtleben trotz Coronavirus zumindest auf den Straßen belebter wird, blieb es in NRWs Großstädten zuletzt ruhig. © Paul Zinken/dpa

Update, Sonntag (2. August), 12.45 Uhr: Angesichts steigender Neuinfektionszahlen rüsten sich die Krankenhäuser in NRW dafür, wieder mehr Corona-Patienten behandeln zu müssen. Das teilte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Coronavirus Live-Tickeer: Krankenhäuser in NRW müssen wieder mehr Corona-Patienten behandeln

Im Ruhrgebiet etwa, wo das Robert Koch-Institut (RKI) stark steigende Zahlen vermeldet habe, hätten inzwischen wieder viele Krankenhäuser Besuchsverbote aussprechen und planbare Operationen verschieben müssen.

Der Krisenstab hat heute beschlossen, dass die mobile Teststation am @AirportCGN für ReiserückkehrerInnen aus Risikogebieten ausgebaut wird. Das Testzentrum wird am Fernbusbahnhof des Flughafens Köln/Bonn in unmittelbarer Nähe des jetzigen Standortes errichtet. — Stadt Köln (@Koeln) July 31, 2020

Das RKI hat in den vergangenen Tagen kontinuierlich hohe Neuinfektionsstände aus den Gesundheitsämtern in Deutschland vermeldet. Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warnte: "Das Coronavirus ist immer noch da. Wir müssen weiterhin wachsam sein."

Live-Ticker: Zweite Corona-Welle droht NRW: Man sein "besser vorbereitet"

Falls der Trend zu einer "zweiten Welle" auswächst, sieht die Krankenhausgesellschaft aber Anlass für Zuversicht im Abwehrkampf. "Grundsätzlich sind die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser besser vorbereitet als noch vor und während der ersten Hochphase der Pandemie", sagte Brink.

Erstmeldung, Sonntag (2. August), 9.50 Uhr: Die Corona-Neuinfektionen nehmen derzeit vielerorts in NRW wieder zu, wie RUHR24.de* berichtet. So vermeldete die Stadt Dortmund am Samstag (1. August) 16 weitere positive Testergebnisse. Drei der neuen Fälle haben demnach einen gemeinsamen familiären Hintergrund.

Corona in NRW (Live-Ticker): Aktuell über 130 Erkrankte in Dortmund, zwei weitere Todesfälle wegen Coronavirus in Essen

Insgesamt leiden damit aktuell 131 Menschen in Dortmund an der Corona-Erkrankung, 17 von ihnen werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt. Positive Testergebnisse von Reiserückkehrern aus Risikogebieten wurden am Samstag nicht gemeldet.

Auch aus Essen im Ruhrgebiet gibt es leider keine guten Nachrichten. Am Samstag meldete die Stadt zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Verstorbenen, eine 83-jährige Frau sowie ein 77-jähriger Mann seien im Universitätsklinikum Essen verstorben. Die Zahl der Corona-Toten steigt in der Stadt damit auf 45.

Des Weiteren sind in Essen aktuell 122 Personen am Coronavirus erkrankt. In der vergangenen Woche (25. bis 31. Juli) habe es 91 Neuinfektionen gegeben. "Das macht durchschnittlich 13 Neuinfektionen pro Tag aus", teilte die Stadt mit. mit dpa-Material

Alle Geschehnisse vor dem 26. Juli könnt ihr in unserem alten NRW-Corona-Ticker* nachlesen. *RUHR24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

