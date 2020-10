Coronavirus in NRW: Mehrere NRW-Städte liegen über 35er-Grenze - Maßnahmen müssen folgen

Covid-19-Pandemie im Live-Ticker

Das Coronavirus ist wieder stärker präsent als noch im Sommer - auch in NRW. Der Live-Ticker mit aktuellen Zahlen aus Dortmund, Bochum, Essen und dem Ruhrgebiet.

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) verbreitet sich auch in NRW aktuell wieder rasanter

verbreitet sich auch in aktuell wieder rasanter RUHR24.de* informiert im Live-Ticker über alle Zahlen, Maßnahmen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie .

über alle Zahlen, Maßnahmen und Entwicklungen zur . In NRW übersteigen aktuell mehrere Städte den sogenannten Inzidenzwert.

Update, Montag (5. Oktober), 10.30 Uhr: NRW - In Solingen (NRW) ist die erste wichtige Kennzahl bei Corona-Infektionen überschritten worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Montag bei 39,5. Ab der Zahl 35 müssen die Kommunen erste Maßnahmen einleiten. Welche das in Solingen sind, blieb zunächst offen. Am Freitag hatte die Stadt selbst noch die Zahl 25,2 gemeldet.

Steigende Corona-Infektionen in NRW: Hohe Werte in Köln und Duisburg

Auch Köln (38,8), Leverkusen (38,5) und Duisburg (41,3) lagen am Montag laut RKI-Statistik weiter oberhalb der 35er-Grenze. In Remscheid (61,3) und Hamm (88,2) lag die Kennzahl weiter jenseits der zweiten wichtigen Stufe von 50. In beiden Städten gelten bereits seit längerem strengere Vorgaben unter anderem für private Feiern.

Zum 7-Tage-#Inzidenzwert: Da dieser gewissen Schwankungsbreiten unterliegt, soll die Reduzierung der Teilnehmerzahl für private Veranstaltungen im öffentlichen Raum erst dann nicht mehr gelten, wenn der entsprechende Inzidenzwert drei Tage in Folge unterschritten ist. #duisburg — Stadt Duisburg (@duisburg_de) October 2, 2020

Update, Montag (5. Oktober), 7.28 Uhr: Das NRW-Schulministerium befürchtet, dass Lehrer nach dem Ende der Herbstferien nicht zum Unterricht erscheinen könnten, weil sie nach ihrem Urlaub noch in Quarantäne sind. Für solche Fälle werden harte Konsequenzen angedroht.

Herbstferien in NRW: Lehrer müssen Quarantäne rechtzeitig abschließen

Lehrer müssen bei einer Urlaubsreise in ein Corona-Risikogebiet die danach fällige Quarantäne bis Ende der Herbstferien abgeschlossen haben. Darauf hat das NRW-Schulministerium hingewiesen. „Private Reisen können zwar (...) nicht untersagt werden, allerdings können bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen (...) in Betracht kommen“, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an die Bezirksregierungen.

Bei unentschuldigtem Fernbleiben vom Dienst könnten auch Bezüge gestrichen werden, mahnt das Ministerium. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Thomas Kutschaty, kritisierte das Ministerium dafür. „Das ist auf keinen Fall der richtige Weg“, so Kutschaty am Sonntag (4. Oktober) in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Herbstferien in NRW: Schüler haben bei einer Quarantäne nichts zu befürchten

Es zeige aber auch, welche Wertschätzung diese Landesregierung den Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen entgegenbringt. Mit Drohungen werde man die Lehrer kaum motivieren. „Das ist schädlich, das sollte man nicht tun“, so der Politiker weiter.

Schüler, die über das Ferienende hinaus in Quarantäne bleiben, müssen nicht befürchten, dass ihnen dies als Schwänzen angerechnet wird. Das Urlaubsverhalten sei hier dem privaten Lebensbereich zuzurechnen, so das Ministerium.

Coronavirus in NRW: Sechs weitere positive Tests in Dortmund

Wenn eine Schule Zweifel hat, ob ein bestimmter Schüler wirklich deshalb dem Unterricht fernbleibt, weil er in Quarantäne ist, kann die Schule von den Eltern einen Nachweis für die Reise in das Risikogebiet verlangen. Die Quarantänepflicht entfällt wie stets durch den Nachweis eines negativen Testergebnisses. Die Herbstferien in NRW beginnen am 12. Oktober.

Update, Sonntag (4. Oktober), 17.10 Uhr: Wie die Stadt mitteilt sind heute in Dortmund sechs positive Testergebnisse hinzugekommen. Demnach verteilen die Zahlen sich in Dortmund wie folgt:

2.161 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet

1.866 Menschen gelten in Dortmund als genesen

13 Menschen wurden in Dortmund aktuell stationär behandelt, keiner davon intensivmedizinisch

14 Personen sind in Dortmund an der Ursache Coronavirus verstorben

#CoronaDO #CoronaVirusDE

Heute 6 positive Tests.

Insgesamt 2.161 Fälle. 1.866 Personen gelten als genesen.

↘ 274 Personen aktuell infiziert.https://t.co/Y4KqMZ7sfH — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) October 4, 2020

Coronavirus in NRW: Der DFB will Freikarten an Fußballfans verschenken

Update, Sonntag (4. Oktober), 16.18 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund will beim nächstmöglichen Heimspiel der Nationalmannschaft mit Zuschauern ausschließlich Freikarten verteilen. Diese sollen an Menschen gehen, die sich „in der Corona-Pandemie für andere eingesetzt“ haben. Das teilte der DFB am Sonntag mit. Ob die Aktion beim Testspiel gegen die Türkei am Mittwoch in Köln umgesetzt wird, hängt davon ab, ob die Gesundheitsbehörden der Stadt für die Partie Fans zulassen.

Coronavirus in NRW: DFB will sich mit Freikarten bei Fans bedanken

„Mit einer Freikartenaktion, die es so noch nie beim DFB gab, wollen wir allen, die während der Pandemie auf vieles verzichten müssen, einige Stunden Freude und Abwechslung durch den Fußball bereiten und Danke sagen“, wurde DFB-Präsident Fritz Keller in einer Mitteilung zitiert. Um Karten können sich alle Fans unter den bekannten Vorbehalten von Montag, 12.00 Uhr, an im DFB-Ticketshop online bewerben.

Der DFB plant für das Spiel mit 9200 Zuschauern und damit mit einer 20-Prozent-Auslastung der Arena. Beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) am Samstag durften nur 300 Fans ins Stadion. Das erste Kölner Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (2:3) fand vor zwei Wochen wegen zu hoher Infektionszahlen ohne Zuschauer statt.

Coronavirus: Über 500 Neuinfektionen alleine in NRW

Sollten auch am Mittwoch keine Fans zugelassen sein, soll die Aktion des DFB entweder am 13. Oktober im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz ebenfalls in Köln oder bei einem der weiteren Heimspiele in diesem Jahr am 11. November gegen Tschechien oder 14. November gegen die Ukraine jeweils in Leipzig nachgeholt werden.

Erstmeldung, Sonntag (4. Oktober), 13.03 Uhr: Seit gestern (3. Oktober) gibt es in Deutschland 2.279 neue Corona-Fälle, das teilt das Robert Koch-Institut auf seiner Homepage mit. Demnach wurden allein in NRW innerhalb eines Tages 518 neue Infektionen registriert. Alle Informationen zum Coronavirus in NRW der vergangenen Tage gibt es hier*. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

