Nächster Action-Star kommt zur Comic Con 2022 nach Dortmund

40 Filme und Serien

Die Comic Con Winter in Dortmund lockt Ende 2022 zahlreiche Filmstars ins Ruhrgebiet. Auch Action-Star Chuck Norris wird kommen.

Dortmund – Nach Jean-Claude van Damme (62) kommt der nächste Action-Held der alten Schule nach Dortmund: Chuck Norris (82) wird Anfang Dezember zur German Comic Con Winter 2022 reisen. Das haben die Veranstalter am Sonntag (30. Oktober) bekannt gegeben. Ganz billig wird ein Foto mit dem „Walker Texas Ranger“ aber nicht.

Veranstaltung: Comic Con Winter 2022 Stadt: Dortmund, NRW Schauspieler: Chuck Norris Datum: 3. und 4. Dezember 2022

Chuck Norris kommt zur Comic Con Winter 2022 nach Dortmund

Chuck Norris wurde Anfang der 70er-Jahre durch den Bruce-Lee-Film „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ bekannt. Nach einigen erfolgreichen Kinofilmen in den 80er-Jahren spielte Chuck Norris von 1993 bis 2001 in der Fernsehserie „Walker Texas Ranger“ die Hauptrolle.

Zuletzt war er in „The Expendables 2“ (2012) im Kino zu sehen. Insgesamt listet die Internet Movie Database (IMDb) rund 40 Filme und Serien, in denen der Action-Star mitgespielt hat.

Der jüngeren Generation wurde der Schauspieler durch die ausgedachten „Chuck-Norris-Facts“ bekannt. Diese spielen mit seinem Image als unverwundbarer und angsteinflößender Action-Held: „Chuck Norris nutzt Tabasco als Augentropfen“ oder „Chuck Norris kann mit Eiswürfeln ein Feuer entfachen“.

Autogramm und Foto mit Chuck Norris bei Comic Con Winter 2022 kosten ab 120 Euro

Bei der Comic Con Winter 2022 können die Besucher Chuck Norris nach Angaben der Veranstalter an beiden Tagen treffen: „Chuck Norris ist ein Special Guest und wird am Samstag und Sonntag vor Ort sein“, heißt es auf der Facebook-Seite.

Ein Schnäppchen wird das Treffen mit dem Action-Star jedoch nicht gerade, glaubt man den Preisen im Ticketstore: Für die Autogrammstunde müssen Besucher 120 Euro hinlegen, ein Foto mit Chuck Norris kostet 125 Euro. Hinzu kommt der Eintritt zur Comic Con in der Messe Dortmund von 40 Euro (Samstag) beziehungsweise 75 Euro (Samstag und Sonntag).

+ Chuck Norris war bereits 2018 bei der Comic Con in Dortmund zu Gast. © Zoonar/Imago

Geld zurück gibt es laut Veranstalter nur für Autogramm- und Fotopässe, wenn der Künstler absagt. Das Eintrittsgeld wird dann nicht erstattet. Tickets müssen ausgedruckt vorliegen. Es ist bereits die dritte German Comic Con in Dortmund im Jahr 2022.

„Star Wars“, „Herr der Ringe“, „House of Dragons“, „Stranger Things“: Diese Stars kommen 2022 nach Dortmund

Neben Chuck Norris kommen noch weitere Hollywood-Größen wie Jean-Claude van Damme zur Comic Con Winter 2022 nach Dortmund. Hier eine Auflistung bekannter Stars:

Jean-Claude van Damme (Karate Tiger)

(Karate Tiger) Hayden Christensen (Star Wars)

(Star Wars) Joseph Quinn (Stranger Things)

(Stranger Things) Grace van Dien (Stranger Things)

(Stranger Things) Rupert Grint (Harry Potter)

(Harry Potter) Robert Englund (A Nightmare on Elm Street)

(A Nightmare on Elm Street) Paddy Considine (House of the Dragon)

(House of the Dragon) Harry Lloyd (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Michael Rooker (Guardians of the Galaxy)

(Guardians of the Galaxy) Andy Serkis (Der Herr der Ringe)

(Der Herr der Ringe) Jaime Lorente (Haus des Geldes)

(Haus des Geldes) Holly Marie Combs (Charmed)

(Charmed) Billy Boyd (Der Herr der Ringe)

(Der Herr der Ringe) Ron Perlman (Sons of Anarchy)

(Sons of Anarchy) Aimee Garcia (Lucifer)

(Lucifer) Tyler Posey (Teen Wolf)

„Stranger-Things“-Darsteller Joseph Quinn hatte die letzte Comic Con in Dortmund kurzfristig abgesagt. Als Grund vermuteten viele einen Vorfall bei der Convention in London. Dort soll er von Mitarbeitern schlecht behandelt worden sein. Jetzt holt er seinen Besuch in Dortmund also nach.

Achtung: Die „Stranger Things“-Stars sind nur in einem gesonderten Bereich zu sehen. Für diesen muss man vorab ein Upgrade-Ticket kaufen.

Rubriklistenbild: © Mary Evans/Imago