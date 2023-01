Lotto-Millionär Chico verschenkt plötzlich Geld – „drei glückliche Menschen“

Millionär aus Dortmund

Im vergangenen Jahr hat „Chico“ aus Dortmund 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Seitdem ist mit seinem Geld viel passiert. Jetzt verschenkt er etwas.

Dortmund – Kürsat Yildirim, auch „Chico“ genannt, ist gelungen, wovon viele wohl träumen: Er hat den Lotto-Jackpot geknackt und 10 Millionen Euro abgesahnt. Mit seinem Geld unterstützt er seither verschiedene Menschen und Organisationen, jetzt wendet er sich direkt an jene, die ihm bei Instagram folgen.

Lotto-Gewinner „Chico“ verschenkt sein Geld plötzlich auf Instagram

Nachdem er anfänglich sich selbst so einiges gegönnt hatte, etwa neue Kleidung für 50.000 Euro, hat „Chico“ offenbar noch andere Pläne mit seinem Geld. Und zwar Gutes zu tun, jedenfalls nach seiner eigenen Definition. So hat Chico etwa schon einen Fußballclub in Dortmund gesponsert oder der Tafel Dortmund in der Weihnachtszeit eine riesige Spende übergeben.

Jetzt richtet sich der Lotto-Gewinner in einem Instagram-Post direkt an seine Fans und will offenbar auch sie Teil an seinem Geld haben lassen. Chico richtet in der sozialen App ein Gewinnspiel aus.

Dortmund: Gewinspiel von Chico auf Instagram – bis zu 5.000 Euro sind drin

„Ich bin nicht ich, wenn ich nicht Chico wäre, ich hau für euch ein Gewinnspiel raus“, kündigt der Millionär sein Vorhaben in einem Post an. So hätten „drei glückliche Menschen“ die Chance, einen Geldgewinn abzusahnen. Für den ersten Platz sind 5.000 Euro drin, Platz zwei kann 3.500 Euro abgreifen und eine dritte Person kann 1.500 Euro gewinnen.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sollen Chicos Fans in den Kommentaren verraten, wie sie dieses Geld ausgeben würden. Bereits über 1.300 (Stand: 14. Januar) haben kommentiert – darunter sind einige Wünsche, aber auch traurige Fälle.

„Ich werde meine Schulden abbezahlen“, schreibt beispielsweise ein User. Ein weiterer wolle den Gewinn an jemanden spenden, der das Geld noch dringender brauchen würde. Vor allem der Wunsch nach Urlaub oder einer großen Reise häuft sich aber in den Kommentaren. Wie genau Chico das Geld den Gewinnern überbringen möchte, ist in seinem Instagram-Post nicht genauer aufgeführt.

Chico ist Opfer von Cyber-Hackern geworden – Millionär spricht Klartext

Während Chico nach eigenem Ermessen gute Taten vollbringen möchte, wollen einige seinen Reichtum auch offenbar ausnutzen. So ist Chico erst vor kurzem Opfer von Hackern geworden und konfrontierte die Angreifer auf Instagram.

Darüber hinaus kursiert ein Fake-Video, das für ein Handy-Spiel wirbt. Dieses erweckt den Anschein, dass Chico sein Geld durch ein Smartphone-Game gewonnen hätte. Der Millionär aus Dortmund streitet das allerdings vehement ab.

