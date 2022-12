Chico mit nächster guter Tat: Fußball-Fans bedanken sich beim Dortmunder

Lotto-Millionär blecht weiter

Die Leute fragen, Chico zahlt. Jetzt hat Dortmunds Lotto-Millionär einen türkischen Fanklub glücklich gemacht. Es gibt eine besondere Verbindung.

Dortmund – „Wer hat, der kann“ ist ein altes Sprichwort. Lotto-Millionär Kürsat „Chico“ Yildirim aus Dortmund scheint nach diesem Motto zu leben. Von seinem Gewinn hat er bislang mehr als 2 Millionen Euro verjubelt. Jetzt freut sich ein Fanklub über eine Zuwendung des Lebemanns, berichtet RUHR24.

Lotto-Millionär Chico aus Dortmund sponsert nach Lotto-Gewinn Fußball-Fanklub in der Türkei

Demnach ging eine Spende an die Fanvereinigung Kirsehirspor. Einen entsprechenden Beitrag hat Chico am Donnerstag (22. Dezember) in seiner Instagram-Story geteilt. Darin bedanken sich die Fußballfans überschwänglich für diverse Utensilien:

„Unser in Deutschland lebender Lotteriemillionär Kürsat Yildirim hat einen Teil der Ausgaben unseres Fördervereins für Fleece- und Schalbestellungen unserer Fans gesponsert.“ Zudem gratulieren sie ihm zu seinem „vorbildlichen Verhalten“.

Kirsehirspor ist ein kleiner Fußballklub aus Kirsehir in der Türkei. Der Verein spielt in der 3. Türkischen Liga. Was genau Chico mit dem Klub verbindet? Laut seiner Facebookseite stammt Chico selbst aus Kirsehir in Zentralanatolien. Ein Teil seines Gewinns spendet Yildirim nun also in die Heimat.

Kürsat „Chico“ Yildirim aus Dortmund sorgt mit Spendenaktionen für Aufsehen

Bislang hat Chico bereits Geld in mehrere Fußballvereine investiert – und damit immer wieder für Aufsehen gesorgt. So soll er etwa Sponsor des Großkreutz-Vereins TuS Bövinghausen in Dortmund sein. Der will schnellstmöglich in die Regionalliga aufsteigen, verlor zuletzt aber den Trainer.

Eine weitere Spende ging an den kurdischen Klub FC Roj in Dortmund. Der schrieb auf dem Schild am Eingang dann allerdings Chicos Namen falsch.

Zuletzt hat Kürsat Yildirim Essen an die Tafel in Dortmund gespendet. Betriebsleiter Ansgar Wortmann zeigte sich überrascht und sagte: „Das hat es in der Form noch nicht gegeben.“ Wie lange die Spendentour des Lotto-Gewinners noch weitergeht, ist unklar. Zuletzt hatte Chico eine Weltreise geplant.

Rubriklistenbild: © Action Pictures/Imago, Rolf Vennenbernd/DPA; Collage: RUHR24