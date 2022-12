Von dieser Marke hat Dortmunder Lotto-Millionär Chico schon 15 Paar Schuhe

Faible für Designer-Ware

Der Dortmunder Lotto-Millionär Chico gönnt sich von seinem Gewinn Luxus-Mode en masse. Verfallen ist er offenbar einer französischen Edel-Marke.

Dortmund – Statt auf dem Westenhellweg in Dortmund shoppt Lotto-Millionär Kürsat Yildirim alias Chico (42) inzwischen auf Edel-Einkaufsstraßen wie der Königsallee in Düsseldorf oder im KaDeWe, dem Luxus-Kaufhaus von Berlin.

Lotto-Millionär Chico aus Dortmund mag teure Daunenjacken von Bellstaff und Co.

In wenigen Minuten sinkt der Kontostand des Mannes aus der Dortmunder Nordstadt um mehrere Tausend Euro, wenn er seine Kreditkarte zückt. Legendär und fast schon ikonisch geworden ist die weiße Bellstaff-Jacke, mit der Chico durch den nasskalten Dortmunder Herbst stolziert, Kostenpreis: 850 Euro.

Im Gegensatz zu seiner neuen Rolex-Uhr für 500.000 Euro wirkt die Bellstaff-Jacke da schon fast günstig. Im ersten Monat nach seinem Gewinn gab der Dortmunder Lotto-Millionär bereits 35.000 Euro nur fürs Shopping aus, wie er der Bild-Zeitung verriet. Und die Summe wächst und wächst.

Dortmunder Lotto-Millionär Chico hat 15 Paar Balenciaga-Schuhe für 600 Euro

Mit ebenjener Zeitung begab sich Chico nun aus dem fast schon provinziellen Dortmund ins weltbekannte Berlin, um dort auf Shopping-Tour ins „Kaufhaus des Westens“ (KaDeWe) zu gehen. Da wiederum schnappte sich Chico ein weiteres Paar seiner aktuellen Lieblingsschuhe. 600 Euro kostet das Paar Balenciaga-Sneaker, von denen Chico inzwischen bereits 15 Paar haben soll (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Nur Designer-Daunenjacken hat der ehemalige Kranfahrer aus der Dortmunder Nordstadt noch mehr: 30 Stück an der Zahl sollen es inzwischen sein – kaum eine davon unter 1500 Euro das Stück. Rot, schwarz, weiß – diese Farben trägt Yildirim am liebsten. Kein Wunder, dass Chico im KaDeWe in Berlin in 30 Minuten rund 6000 Euro ausgibt.

Chico aus Dortmund hat bereits zwei Millionen Euro von seinem Lotto-Gewinn ausgegeben

Inzwischen soll Chico bereits zwei seiner 9,7 im Lotto gewonnenen Millionen Euro losgewordenen sein, wie er dem Spiegel nun verriet. Der größte Teil davon sei allerdings nicht für Mode, sondern für ein Penthouse draufgegangen. Und: Inzwischen sponsert Chico zwei Fußballklubs aus Dortmund.

