„Kumma mein Instagram!“ Chico zeigt nächsten Wutausbruch vor laufender Kamera

So langsam scheint es Chico zu bereuen, dass er seinen Lotto-Gewinn öffentlich gemacht hat. Ein Video zeigt den nächsten Wutausbruch des Dortmunders.

Dortmund – „Ich kann es nicht mehr hören. Bitte fragt nicht mehr nach Geld“. Der Lotto-Millionär Chico aus Dortmund scheint die Faxen endgültig dicke zu haben. In einem Instagram-Video mit Entertainer „Lazzo“ lässt Kürsat Yildirim seinen Emotionen freien Lauf. RUHR24 erklärt, was das Problem ist.

Dortmunder Lotto-Millionär Chico zeigt nächsten Wutausbruch vor laufender Kamera

„Kumma mein Instagram, kumma mein Instagram: JEDER will Geld! Du kannst nicht jeden nach Geld fragen, Bruder“, echauffiert sich der Dortmunder über die neuste Anfrage nach seinem Geld. Offenbar scheint die Bettlerei nach Chicos Geld so langsam Überhand zu nehmen.

Die Szene ist Teil eines Videos, das Chico zusammen mit dem Entertainer „Lazzo“ zeigt (133.00 Follower bei Instagram). Dieser wiederum macht sich einen Spaß daraus. „Geht nicht, guck, ich frag‘ gar nicht zum Beispiel“, sagt „Lazzo“ zu Chico.

Chico und „Lazzo“ im Instagram-Video: „JEDER will Geld“

In der Szene davor bekommen die Zuschauer einen Einblick in „Lazzos“ Gedanken. Aus dem Off heißt es: „Ich schwör‘, ich wollte jetzt auch nach Geld fragen, der ist die ganze Zeit am Meckern über Leute, die nach Geld fragen.“ (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Inzwischen hat Chico angekündigt, mit einer großen Party in Duisburg seine Großzügigkeit zu beenden. Der Dortmunder habe in Sachen Spendenbereitschaft sein „Limit ein bisschen überschritten“. Zu der Karnevalsparty in der „Villa Rheinperle“ am 16. Februar wolle Chico noch einmal 1000 Menschen in den VIP-Bereich einladen, „und danach ist langsam Schluss.“

Dortmunder Lotto-Millionär Chico hat es mit Begrügern zu tun

Ob dann auch Schluss für Betrüger ist, die Chico derzeit das Leben schwer machen? Zuletzt jedenfalls verlor der Millionär offenbar durch Betrug 10.000 Euro auf einen Schlag, musste davor seinen Instagram-Namen erneut ändern – weil User Chicos Konto kopierten. Ob nach dem 16. Februar wieder Ruhe in Chicos Leben einkehrt?

