Weltunternehmen ab sofort im Centro Oberhausen – nicht die einzige Neueröffnung

Kunden sind skeptisch

Das Centro Oberhausen will mit gleich zwei Neueröffnungen Kunden anlocken. Ein Weltunternehmen und ein süßes Highlight.

Oberhausen (NRW) – Da war das Centro Oberhausen schneller als der Ruhr Park. Das Bochumer Einkaufszentrum hatte angekündigt, dass 2023 die Weltmarke „Skechers“ eröffnen würde. Nun – kurz vor dem Jahreswechsel – hat die Schuhmarke im Centro schon ihre Pforten eröffnet. Und das ist nicht die einzige Neueröffnung im größten Einkaufszentrum von NRW.

Neueröffnung im Centro Oberhausen: Weltmarke Skechers lockt Kunden an

Die Schuhmarke Skechers ist bekannt für ein breites Angebot an Damen-, Herren- und Kinderschuhen – sowohl für den Freizeit- als auch den Sportbereich. Und die kann man ab sofort im Centro Oberhausen kaufen, berichtet RUHR24.

Das Einkaufszentrum kündigte am Mittwoch (28. Dezember) an, dass der Store Neueröffnung gefeiert habe. „Skechers bietet euch bequeme und stylische Schuhe für jeden Zweck, dazu gibt es die passenden Outfits und Accessoires. Shoppt los zum neuen Jahr“, heißt es in dem dazu passenden Post auf Facebook.

Das Schuhgeschäft ist im Erdgeschoss gegenüber Fossil und in Richtung der Coca-Cola Oase zu finden, beschreibt das Westfield Centro die Lage des neuen Stores. Die Konkurrenz für die US-amerikanische Schuhmarke hält sich in Grenzen. Neben Dr. Martens und Birkenstock ist Skechers nur einer der wenigen reinen Marken-Schuhgeschäfte im Einkaufszentrum. Aber auch JD Sports, Foot Locker oder Sidestep verkaufen Schuhe – allerdings von vielen unterschiedlichen Marken.

„Süßes Highlight“ eröffnet im Westfield Centro in Oberhausen

Die Neueröffnung von Skechers ist nicht das einzige Highlight, dass das Centro Oberhausen noch kurz vor dem Jahreswechsel zu bieten hat. Das zweite Geschäft, das am Donnerstag (29. Dezember) seine Pforten geöffnet hat, bietet alles für den süßen Zahn.

Royal Donuts ist ebenfalls ab sofort im Erdgeschoss des Shoppingcenters zu finden. Auf dem Weg zur Coca Cola-Oase können Kunden ab sofort einen Zwischenstopp einlegen und sich einen Donut einverleiben. Sie haben einem Facebook-Post zufolge die Wahl zwischen „verschiedenen fruchtigen und schokoladigen Donuts.“

+ Royal Donuts bietet eine Vielzahl an verschiedenen Donuts – jetzt auch im Centro Oberhausen. © ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann/Imago

Doch das Süßwarengeschäft hat noch eine weitere Leckerei im Angebot. So soll es im neuen Store auch Bubble Milk Tea geben – das Kultgetränk, das nach einem ersten Hype im Jahr 2010 aktuell seine zweite Trendphase in Deutschland erlebt. Royal Donuts ist im Centro Oberhausen das einzige Geschäft, dass Bubble Tea anbietet.

Neueröffnung im Centro Oberhausen – Kunden sind geteilter Meinung über neues Geschäft

Eine gute Strategie, um sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben. Denn mit Dunkin‘ Donuts gibt es bereits eine bekannte Donut-Marke im Einkaufszentrum in Oberhausen. Doch die Meinungen der Kunden über die Neueröffnung im Centro gehen deutlich auseinander. Während einige unter dem Facebook-Post ankündigen, die neuen Donuts bald mal probieren zu wollen, sind andere weniger begeistert. „Bleibt nicht lange da. War in Essen auch ganz schnell wieder weg“, prophezeit ein User.

Eine andere Nutzerin beklagt, dass die Qualität der Donut-Kette „absolut schlecht geworden“ sei. Filialen würden immer nur für kurze Zeit aufmachen, schreibt sie weiter. Ob die Kunden Recht behalten, bleibt abzuwarten. Fest steht: Das Centro Oberhausen hat pünktlich zum Jahreswechsel noch einmal zwei große Marken gewinnen können.

Rubriklistenbild: © Rüdiger Wölk/Imago