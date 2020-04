Zum Schutz gegen Coronavirus: Influencerin Cathy Hummels verkauft nun Mundschutz-Masken

BVB-Spielerfrau mit neuem Projekt

Cathy Hummels hat große Neuigkeiten für ihre Fans. Denn ab morgen verkauft die Influencerin selbst gestaltete Masken, die vor dem Coronavirus schützen sollen.

Cathy Hummels stellt ihren Fans auf Instagram am Montag ein neues Projekt vor.

Mit "The helping Leopard" möchte die Influencerin wegen des Coronavirus andere Menschen unterstützen.

Bislang sind die Details zu "The helping Leopard" noch geheim.

München/Dortmund - Cathy Hummels* (32) arbeitet als Influencerin an verschiedenen Projekten und Themen, wie beispielsweise Sport und Ernährung. Ab Montag (27. April) kommt ein wichtiges Projekt dazu, mit dem sie in Zeiten des Coronavirus* helfen möchte, berichtet RUHR24.de*.

Cathy Hummels: Influencerin startet neues Projekt "The helping Leopard" gegen Coronavirus

Da kürzlich in ganz Deutschland zum Schutz vor dem Coronavirus eine Maskenpflicht beschlossen wurde, ist Mundschutz aktuell sehr begehrt. Damit ihre Follower nicht leer ausgehen, hat die BVB-Spielerfrau das Projekt "The helping Leopard" gestartet.

Darüber, auf was sich ihre Fans ab Montag (27. April) freuen können, lässt Cathy Hummels sie aktuell im Dunkeln. Bislang in ihrem Profil auf Instagram zu sehen ist die Zeichnung eines Leoparden der eine weiße Atemschutzmaske trägt. Verkauft sie also selbst gestaltete Masken? Um eine vorzeitige Enthüllung zu vermeiden, hat die Influencerin die Kommentar-Funktion unter dem Beitrag deaktiviert.

Cathy Hummels: "The helping Leopard" hat bereits eigene Instagram-Seite

Diese Schlussfolgerung liegt nahe, da sie bereits in einem Online-Video auf Instagram erklärt hat, wie sich jeder zu Hause eine solche Maske selbst nähen kann. Dabei hat sie kurzerhand ein Produkt für sich und eins für Sohn Ludwig genäht.

Auf Instagram, wo Cathy Hummels ihren Followern kürzlich eine wichtige Nachricht* mitgeteilt hat, gibt es bereits eine eigene Seite zu "The helping Leopard". Was sich genau dahinter verbirgt, lüftet Cathy Hummels am Montag (27. April).

Wer vorab auf die dazugehörige Homepage gelangen will, bekommt aktuell lediglich eine Fehlermeldung angezeigt. Das soll sich aber bereits in wenigen Stunden ändern.

Nicht nur Cathy Hummels: Auch BVB-Spielerfrau von Marco Reus ist während Coronavirus aktiv

Cathy Hummels ist damit nicht die erste BVB-Spielerfrau, die während des Coronavirus akiv wird. Die Ehefrau von Marco Reus (30), Scarlett Gartmann (26), hat kürzlich mit dem Kapitän von Borussia Dortmund eine Initiative gegründet*, um Betriebe in Dortmund zu unterstützen, die unter den Folgen des Covid-19 leiden.

+ Influencerin und BVB-Spielerfrau Cathy Hummels hat ein bereits ein Yoga-Buch veröffentlicht. © Ursula Düren/ dpa

Neben Projekten wie "The helping Leopard" ist die Frau von BVB-Spieler Mats Hummels* (31) auch im sportlichen Bereich aktiv. Daher hat die 32-Jährige bereits ein Yoga-Buch veröffentlicht.

Doch bei einigen der Sport-Videos von Cathy Hummels müssen sich ihre Follower auf Instagram nun wegen des Coronavirus auf die eine oder andere Änderung einstellen. Denn durch das Kontakverbot kann ihr Training nicht mehr wie gewohnt ablaufen.

