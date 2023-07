Dortmunder Brauerei eröffnet nach Aus am Hafen neuen Biergarten

Facebook

Es gibt gute News in Dortmund. Ein markantes Café, welches seit Monaten geschlossen ist, bekommt neues Leben eingehaucht. Ein Biergarten entsteht.

Dortmund – Es war eine bittere Nachricht für die Menschen in Aplerbeck und alle Fans der gepflegten Gastro-Szene in Dortmund. Das Schlosscafé Rodenberg musste zum Jahreswechsel 2022/23 schließen, weil einfach nicht mehr genug Geld reinkam. Nun – ein halbes Jahr nach der Schließung – hat die Immobilie Chance auf einen Neubeginn, wie RUHR24 erfuhr.

Bergmann übernimmt beliebtes Café in Dortmund: Hoffnung für den Biergarten

Denn, wie die Stadt Dortmund verkündet, gibt es einen neuen Pächter am Haus Rodenberg. Und dieser ist bei weitem kein Unbekannter. „Die Bergmann Brauerei übernimmt den Biergarten am historischen Wasserschloss“, heißt es von der Stadt. Damit kann die beliebte Dortmunder Brauerei auch eine eigene Lücke füllen. Denn ihr Hafenausschank an der Speicherstraße wurde zuletzt geschlossen.

Erstmal miete die Bergmann Brauerei nur den Biergarten am Haus Rodenberg, wie es von einer Sprecherin der Stadt Dortmund gegenüber RUHR24 heißt. Die entsprechenden Verträge seien seit gestern (6. Juli) mit der VHS, welche Eigentümerin ist, unterzeichnet. Für die Innenräume des ehemaligen Cafés gäbe es aber auch schon Pläne. Wie genau die aussehen, teilte die Stadt noch nicht mit.

Bergmann eröffnet fünften Standort in Dortmund: Aktuell nur drei geöffnet

Für Bergmann ist es offiziell der fünfte Standort in Dortmund. Allerdings sind aktuell nur drei davon geöffnet: die Stehbierhalle an der Brauerei im Elias-Bahn-Weg, der Bergmann-Kiosk am Wall und der Ausschank am Phoenix See.

Der Hafen-Ausschank an der Speicherstraße bleibt vorerst geschlossen. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass es hier in Zukunft wieder Bergmann-Bier geben könnte, wie eine Sprecherin RUHR24 im Juni verriet (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Mit dem ersten Bergmann-Standort in Aplerbeck erschließt die Brauerei den Dortmunder Osten für sich. Wie die weiteren Pläne für das ehemalige Schlosscafé Rodenberg aussehen, will die Stadt Dortmund in den nächsten Tagen bekannt geben. Schon jetzt können sich Dortmunder allerdings über eine kulinarische Wiederbelebung in Aplerbeck freuen.

