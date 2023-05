BVB-Meisterfeier und Public Viewing – Stadt Dortmund macht Ankündigung

Deutscher Meister 2023?

Der BVB kann am Samstag (27. Mai) Deutscher Meister werden. Die Stadt Dortmund hat zum Thema Public Viewing und Meisterfeier eine Ankündigung gemacht.

Dortmund – Nach dem 3:0-Sieg in Augsburg, wie RUHR24 berichtet hat, kann der BVB am kommenden Samstag mit einem Dreier gegen Mainz Deutscher Meister werden. Dortmund würde sich in einem Ausnahmezustand befinden – was planen Stadt und Polizei zum Thema Meisterfeier? Und wird es ein Public Viewing geben?

BVB-Meisterfeier und Public Viewing: Stadt Dortmund verrät Pläne am Dienstag

Das Thema Public Viewing und Meisterfeier kommt nicht erst jetzt auf die Tische von Verwaltung und Polizei. Schon seit Wochen hat man sich auf den Fall der Fälle vorbereitet. Jetzt kann der BVB die Schale aus eigener Kraft holen. Und so werden die Planungen konkreter.

Die Stadt Dortmund will am Dienstag (23. Mai) die Planungen der Öffentlichkeit bereitstellen. Um 12 Uhr findet die Pressekonferenz des Verwaltungsvorstandes statt. Dann wissen BVB-Fans, Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund mehr, worauf sie sich einstellen können (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Schon Mitte Mai hat Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) gegenüber den Ruhr Nachrichten gesagt, dass man eine solche Veranstaltung schon lange im Voraus planen müsse.

BVB-Meisterfeier und Public Viewing in Dortmund: Planungen im vollen Gange

Immerhin sollen sich im Jahr 2012 um die 400.000 und beim DFB-Pokalsieg 2017 um die 200.000 Menschen bei den jeweiligen Titelfeiern in der Stadt aufgehalten haben.

+ Der Dortmunder Friedensplatz bei einem Public Viewing des BVB. © Hans Blossey/Imago

Aber was ist mit Public Viewing am Samstag um 15.30 Uhr für all diejenigen Fans, die keine Karte für das Westfalenstadion bekommen haben, aber trotzdem Teil einer feiernden Masse sein wollen? Dazu sind bislang gar keine Informationen durchgesickert. So müssen sich die BVB-Fans noch bis zum Dienstag (23. Mai) um nach 12 Uhr gedulden.

Rubriklistenbild: © Hans Blossey/Imago