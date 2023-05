BVB-Meisterfeier 2023 im Live-Ticker: Alle Infos zur Party in Dortmund

Entscheidung fällt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Der BVB könnte am Samstag Deutscher Meister werden. In unserem Live-Ticker erfahrt ihr alles zur Party in der Innenstadt von Dortmund. Fotos, Videos – wir fangen für euch die Stimmung ein.

Dortmund – Der Samstag (27. Mai) ist der Tag der Entscheidung im Ruhrgebiet – bei trügerischem Wetter. Neben dem Urteil darüber, ob Bochum und Schalke in der ersten Liga verbleiben, wird am Abend auch klar sein, ob der BVB die Meisterschale holt. Mehr als 200.000 Fans werden deshalb am Wochenende in Dortmund erwartet. RUHR24 ist für euch live dabei und berichtet von vor Ort.

BVB-Meisterfeier 2023 im Live-Ticker: Die Infos zum Korso und der Meisterfeier in Dortmund

+ Wenn der BVB Meister wird, steigt am Sonntag in Dortmund eine große Party. © Revierfoto/ Imago

Gewinnt der BVB am Samstag das Spiel gegen Mainz, ist für Sonntag eine Meisterfeier in Dortmund geplant. Diese fällt allerdings magerer aus, als viele sich gewünscht hätten. Und auch Public Viewing wird es am Samstag nicht geben. RUHR24 wird am Wochenende vor Ort sein und die Stimmung einfangen.

Der Korso startet am Sonntag (28. Mai) um 12.09 Uhr am Gelände der ehemaligen Westfalenhütte in der Nordstadt von Dortmund.

Rubriklistenbild: © Revierfoto/ Imago