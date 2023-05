Route der BVB-Spieler bei Meisterfeier: Am Borsigplatz gilt Sonderregel

Der Fahrplan steht

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marian von Hatzfeld schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Marian von Hatzfeld schließen

Die Anspannung ist in ganz Dortmund greifbar. Jetzt ist auch die Route für eine mögliche BVB-Meisterfeier gesetzt – allerdings mit Beschränkungen.

Dortmund – Nervosität, Vorfreude, aber auch Ärger liegt dieser Tage in der Dortmunder Luft. Trotz der großen Chance auf eine BVB-Meisterschaft wird die Stadt Dortmund kein Public-Viewing für das Endspiel um die deutsche Meisterschaft anbieten. Der Fahrplan für einen möglichen Meisterkorso am Sonntag (28. Mai) steht jedoch fest. RUHR24 zeigt euch, wo der Meistertruck und die BVB-Stars herfahren sollen.

Fahrplan zur BVB-Meisterfeier: Hier startet und endet der Korso in Dortmund

„Sollte die Mannschaft von Borussia Dortmund die Meisterschaft erreichen, wird dies mit einem Korso gefeiert“, heißt es von der Stadt Dortmund. Die Route sei dabei ähnlich wie in den Vorjahren. Gewinnt der BVB am Samstag (27. Mai) gegen Mainz 05, startet der Korso am Sonntag (28. Mai) um 12.09 Uhr am Gelände der ehemaligen Westfalenhütte in der Nordstadt von Dortmund.

Danach soll der Meistertruck inklusive feiernder BVB-Mannschaft gegen 13.09 Uhr eineinhalb Runden um den wohl beliebtesten Meisterfeier-Ort in Dortmund drehen: den Borsigplatz. Weiter geht es dann über die Oesterholz-, Weißenburger- und Geschwister-Scholl Straße bis zum Schwanenwall – einem Teil des Dortmunder Innenstadtrings. Ab da soll der Konvoi bestehend aus Truck und Begleitfahrzeugen dann über den Ost- und Südwall fahren und am Hohen Wall/ Ecke Lange Straße enden. Für BVB-Fans gibt es jedoch eine Beschränkung.

Sicherheit bei möglicher BVB-Meisterfeier 2023: Kapazitätsgrenze am Borsigplatz in Dortmund

Nicht wenige BVB-Anhänger dürften beim Wort Meisterfeier an den Borsigplatz in Dortmund denken. Bilder aus den Jahren 2011 und 2012 zeigen Zehntausende Fans, die gemeinsam mit ihrer Mannschaft am Kreisverkehr in der Nordstadt feierten. Für die mögliche BVB-Meistersause 2023 müssen Feierwütige jedoch früh aufstehen (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Von der Stadt Dortmund heißt es, dass für den Borsigplatz „ähnlich strenge Regelungen“ gelten, wie beim Pokalkorso 2017. Aus Sicherheitsgründen würde die Kapazität am Borsigplatz begrenzt und die Auslastung streng kontrolliert. Zusätzlich richtet die Stadt auch Fluchtwege ein und rät insbesondere davon ab, Kleinkinder und Kinder der Enge von großen Menschenmassen auszusetzen. Haustiere sollten verständlicherweise gar nicht mitgebracht werden. Auch beim Bier gibt es Einschränkungen.

BVB-Meisterkorso 2023: Auf dieser Route jubeln die Dortmund-Stars am Sonntag

BVB-Meisterfeier in Dortmund: Glasverbotszonen und Sicherheit für Kinder

Das sind die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen für eine mögliche Meisterfeier des BVB am Sonntag (28. Mai):

1. Kapazität am Borsigplatz wird begrenzt (Auslastung wird kontrolliert)

2. BVB-Fans sollen vor allem auf Kinder und Kleinkinder achten und sie keinen engen Menschenmassen aussetzen

3. Haustiere sollen Zuhause bleiben

4. Glasverbot (Mitnahme und Verkauf) entlang der kompletten Meisterroute

Am Sonntag (28. Mai) gilt ein Glasverbot entlang der Korso-Strecke und an den Zugangswegen, heißt es von der Stadt Dortmund. Dabei sei von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr nachts nicht nur das Mitführen, sondern auch das Verkaufen von Glasflaschen verboten. Beide Einschränkungen würden an mehreren Stellen in der Stadt kontrolliert. Dabei könnte es ähnlich teuer werden, wie in den Hotels am Sonntag in Dortmund oder in den Halteverbotszonen an der BVB-Meisterroute.

BVB-Meisterparty 2023: Autos entlang Autokorso-Strecke in Dortmund könnten abgeschleppt oder beschädigt werden

Verkehrsteilnehmer in Dortmund müssen am kommenden Wochenende (27, 28. Mai) besonders aufpassen. Die Stadt Dortmund errichtet nämlich Halteverbotszonen entlang der Korso-Strecke. Im Falle einer BVB-Meisterschaft gilt entlang der gesamten Route Sonntag von 5 Uhr bis 24 Uhr ein striktes Parkverbot. „Das Ordnungsamt rät dringend, Fahrzeuge, an einen anderen Ort zu bringen“, schreibt die Stadtverwaltung und fügt hinzu: „Andernfalls sind Abschleppmaßnahmen unvermeidlich.“

Die Stadt verweist dabei auf mögliche Beschädigungen an parkenden Autos durch die Menschenmengen entlang der Korso-Strecke. Auf der Route sollen zudem mehrere Straßen gesperrt werden. Laut der Stadt Dortmund werde im Bereich Westentor der Wall zwischen der Schmiedingstraße und der Langen Straße ab 8 Uhr morgens gesperrt. Auch die Straße an der Haltestelle Westentor und damit die Kreuzung zur Rheinischen Straße seien davon betroffen.

+ Ganz Dortmund hofft darauf, dass der BVB am Samstag (27. Mai) die deutsche Meisterschaft gewinnt. Die Stadt Dortmund rechnet mit mindestens 200.000 Fans, wenn der BVB gegen Mainz 05 gewinnt. © Sven Simon/Imago

So oder so wird Dortmund bei einer BVB-Meisterschaft aus allen Nähten platzen. Laut dem Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange wird mit mindestens 200.000 BVB-Fans in Dortmund gerechnet. Weil auf eine mögliche Meisterfeier jedoch ein Feiertag folgt (Pfingstmontag) könnte diese Schätzung noch untertrieben sein.

Und was passiert, sollte der BVB kein Deutscher Meister werden? In dem Fall, so die bittere Realität, dürfte es am Sonntag in Dortmund ziemlich still werden. Korso und Co. finden dann natürlich nicht statt.

Rubriklistenbild: © Sven Simon/Imago