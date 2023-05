BVB-Meisterfeier 2023: Dortmund schockt Fans mit exorbitanten Preisen

Party in der City

Zehntausende BVB-Fans kommen am Wochenende nach Dortmund, um bei einer möglichen Meisterfeier dabei zu sein. Doch der Preis dafür ist hoch.

Dortmund – Rien ne va plus, fast nichts geht mehr: Wer bei einer möglichen BVB-Meisterfeier am Wochenende in Dortmund übernachten will, der sollte entweder ein Zelt mitnehmen, Freunde vor Ort haben oder viel Geld auf dem Konto.

BVB-Meisterfeier 2023: XXL-Preise schockieren Fans in Dortmund

Ein Blick auf die einschlägigen Hotel-Portale zeigt, dass die aktuell verlangten Preise derzeit in exorbitante Höhen schießen. Beispiel: Das Leonardo-Hotel (vier Sterne) nahe dem Dortmunder Hauptbahnhof verlangt für eine Nacht im Doppelzimmer weit über 600 Euro – ohne Frühstück!

Weitere Hotel-Beispiele aus der Dortmunder City mit extremen Preisen am möglichen BVB-Meisterwochenende:

LinVinn-Hotel (Drei Sterne): 1284 Euro pro Nacht im Doppelzimmer

(Drei Sterne): 1284 Euro pro Nacht im Doppelzimmer S&D Reindoldus-Hotel (drei Sterne): 666 Euro pro Nacht im Doppelzimmer

(drei Sterne): 666 Euro pro Nacht im Doppelzimmer Hotel NH (vier Sterne): rund 500 Euro pro Nacht im Doppelzimmer

Immerhin: Ein Doppelzimmer im A&O Hostel am Hauptbahnhof Dortmund war am Montag (22. Mai) über das Portal „Rehlat.com“ aus Kuwait für „nur“ 135 Euro zu haben.

BVB-Meisterfeier in Dortmund: Hotels in Bochum sind etwas günstiger

Aber: Wer trotz kleinen Budgets bei der Meisterfeier des BVB dabei sein will und noch ein günstigeres Hotelzimmer auch außerhalb von Dortmund in Kauf nimmt, sollte in die umliegenden Städte schauen.

In Bochum etwa schläft man im Doppelzimmer pro Nacht am Meisterwochenende deutlich günstiger – etwa für 142 Euro im H+-Hotel am Bochumer Ruhrstadion oder für 166 Euro pro Nacht und Doppelzimmer in einem B&B-Hotel in der Bochumer City.

Wildes Zelten ist in Dortmund nicht erlaubt – auch bei der BVB-Meisterfeier nicht

Obacht, wer mit dem Zelt nach Dortmund anreist: Wildes Campen ist wie im Rest Deutschlands auch nicht erlaubt. Gestattet ist das Zelten natürlich, wenn man die Erlaubnis des Grundstückeigentümers eingeholt hat. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Zur möglichen Meisterfeier des BVB werden am Pfingstwochenende 2023 Zehntausende Fans erwartet – unter anderem am Borsigplatz. © Neundorf/Imago

So oder so: Es wird am Wochenende voll werden in Dortmund. Stadt und Polizei erwarten mindestens 200.000 BVB-Fans zu einer möglichen Meisterfeier, die aber ohne Public-Viewing auskommen muss. Beim Korso durch die Stadt hält die Stadt zudem an Bewährtem fest – die Meister-Route durch die Stadt steht bereits fest.

