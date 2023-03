Streik am 3. März trifft BVB - Leipzig: In Dortmund droht am Freitag Chaos

Bundesliga

BVB gegen Leipzig, globale Klimademo und ÖPNV-Streik – am Freitag (3. März) ist in Dortmund ordentlich was los. Es droht das absolute Verkehrschaos.

Dortmund – Der Freitag soll für viele Dortmunder eigentlich ein entspanntes Wochenende einläuten. Am 3. März könnten Verkehr und Innenstadt in Dortmund jedoch besonders überfüllt sein. Ab 20.30 Uhr will der BVB gegen RB Leipzig gewinnen und wieder auf Platz 1 der Bundesliga springen. Wie RUHR24 berichtete, kämpfen Fridays for Future und Verdi vorher für Klima und mehr Lohn im öffentlichen Nahverkehr.

„Fridays for Future“ Dortmund will zusammen mit Verdi „Verkehrswende“ herbeiführen

Der globale Klimastreik in Dortmund startet am Freitag um 12 Uhr auf dem Friedensplatz. Maik Pätzold von Fridays for Future Dortmund sagte dieser Redaktion: „Wir werden uns auf die Themen Verkehr und ÖPNV fokussieren. Ein elementarer Baustein ist hier die Verkehrswende.“ Deswegen würden sie auch zusammen mit der Gewerkschaft demonstrieren.

„Bisher ist uns kein Warnstreik von Verdi für den 3. März bekannt“, sagte Frank Fligge von der DSW21 noch am Dienstagmorgen (28. Februar) auf Anfrage von RUHR24. Wenige Stunden später rief die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung zum ÖPNV-Streik mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet auf. DSW21 bezog darauf Stellung und schrieb auf ihrer Homepage: „Für die Fahrgäste des ÖPNV in Dortmund bedeutet das, dass sämtliche Stadtbahn- und Buslinien am Freitag nicht fahren werden.“ Betroffen sei auch das BVB-Spiel.

BVB gegen Leipzig: In Dortmund droht abends absolutes Verkehrschaos

Sämtliche Bus- und Bahnlinien von DSW21 fallen von Betriebsbeginn (circa 3.30 Uhr) bis Betriebsende (circa 1.30 Uhr) aus. Für BVB-Fans, die in der Dortmunder Innenstadt wohnen, dürfte das kein Problem sein. Aber vor allem Anhänger aus weiter entfernten Vororten in Dortmund und Umgebung könnten sich ärgern. Für Besucher des Spitzenspiels stellt sich jetzt die Frage, wie sie an- und abreisen. Für alle anderen gibt es den RUHR24-BVB-Liveticker.

Zum Glück für die BVB-Anhänger sind nicht alle Verkehrsmittel in Dortmund vom Streik betroffen. Am Freitag fahren S-Bahnen, Nahverkehrszüge und auch die spieltagsüblichen Sonderzüge. Die Züge sind jedoch auch ohne ÖPNV-Streik meist überfüllt. Die An- und Abreise mit dem Auto dürfte den streikenden Klimaaktivisten dabei ein Dorn im Auge sein.

Fahrrad, E-Roller oder Auto: So können BVB-Fans zum Heimspiel in Dortmund reisen.

Wer am Freitag mit dem Auto an- und abreisen will, muss mit sehr langen Wartezeiten rechnen. Nicht nur der Streik, sondern auch die Baustellen an der Strobelallee und an der B1 beeinträchtigen den Straßenverkehr in Dortmund. Besucher könnten jedoch versuchen, ihr Auto in Vororten in Stadionnähe abzustellen und den Rest des Weges zu laufen. Auch die Abreise könnte durch das späte Spielende gegen 22.30 Uhr erschwert sein.

+ Der BVB spielt Freitagabend (3. März) gegen RB Leipzig. Weil der öffentliche Nahverkehr lahmgelegt wird, müssen viele Fans ihre Anreise alternativ planen. © Jochen Track/Imago

Am Tag des globalen Klimastreiks bleiben den Besuchern in Dortmund auch umweltfreundliche Alternativen, wie beispielsweise das Fahrrad oder E-Scooter. Die Mieträder von Metropolrad Ruhr und die E-Roller stehen an fast allen Bahnhöfen in Dortmund und können in der Nähe des Stadions abgestellt werden. Allerdings sollten Rad- und Rollerfahrende sich warm anziehen. Die Temperaturen in Dortmund sinken am Abend auf bis zu 2 Grad Celsius.

Wesentlich hitziger soll es am Freitag dann auf dem Platz und den Rängen im Westfalenstadion zugehen. Die Spiele des BVB gegen Leipzig haben wegen Grundsätzen über Tradition und Kommerzialisierung stets eine besondere Brisanz (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Rubriklistenbild: © Olaf Döring/Imago