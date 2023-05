Dortmund OB Westphal macht S04 brisantes Angebot – wenn der BVB Meister wird

Ansage vom Stadtoberhaupt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Der FC Schalke könnte dem BVB dazu verhelfen, Deutscher Meister zu werden. Dortmunds OB Thomas Westphal macht Schalke nun ein brisantes Angebot.

Dortmund / Gelsenkirchen – Wenn der BVB Deutscher Meister werden will, muss er auf einen Ausrutscher des aktuellen Tabellenführers hoffen. Ironie des Schicksals, dass der FC Bayern am kommenden Spieltag ausgerechnet gegen Dortmunds Erzrivalen spielt – den FC Schalke 04. RUHR24 erklärt, was den Blau-Weißen winkt, sollten sie gewinnen und der BVB am Ende Meister werden.

Dortmund OB Westphal will bei BVB-Meisterschaft Schalke-Team einladen

Denn Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) will Schalkes Team in diesem Fall ins Rathaus der Westfalenmetropole einladen, wie er am Sonntag (7. Mai) auf der Eröffnung einer Fußball-Ausstellung auf der Zeche Zollverein laut einem WAZ-Bericht ankündigte.

Gewinne der FC Schalke am Wochenende gegen den FC Bayern und werde der BVB dadurch Meister, „dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt.“ Abzuwarten bleibt, ob das Team aus Gelsenkirchen überhaupt darauf eingeht.

+ Thomas Westphal hat im Fall der Meisterschaft des BVB eine kuriose Idee für Schalke 04. © Patrick Nuhn/Imago, Bernd Thissen/DPA/Symbolbild, Tim Rehbein/DPA; Collage: RUHR24

FC Schalke 04 trug sich 1934 bereits in das Goldene Buch der Stadt Dortmund ein

Eine Premiere wäre dieser Akt allerdings nicht. 1934 trug sich ein Team des FC Schalke bereits ins Goldene Buch der Stadt Dortmund ein. Die Königsblauen waren in diesem Jahr Deutscher Meister geworden und eigentlich mit dem Zug auf dem Rückweg nach Gelsenkirchen.

Doch bis sie dort von einem Auswärtsspiel ankamen, vergingen mehrere Stunden. Bereits in Bielefeld eilten Vertreter der dortigen Vereine zum Bahnhof, um den Spielern zu gratulieren. In Dortmund stoppte der Zug dann sogar zwei Stunden, wie das Schalke-Museum an die historischen Geschehnisse erinnert.

Ganzes Ruhrgebiet war stolz auf den FC Schalke – Dortmund lädt Team ins Rathaus ein

Die Spieler des FC Schalke wurden ins Dortmunder Rathaus eingeladen, durften sich dort dann ins Goldene Buch eintragen. Eine ganze Region war stolz auf den Club, schließlich hatte kein anderer Verein aus dem Ruhrgebiet zuvor die Deutsche Meisterschaft gewonnen. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Zugegeben: Die Vorzeichen sind im Jahr 2023 andere. Der FC Schalke kämpft gegen den Abstieg und ist zum Gewinnen mehr oder weniger gezwungen. Mit einem Sieg bei den Bayern könnten die Königsblauen dem BVB zur Meisterschaft verhelfen – vorausgesetzt, die Schwarz-Gelben gewinnen die nächsten Spiele ebenfalls.

Und falls das am Wochenende nicht klappt, lieber Herr Westphal: Der FC Bayern spielt auch noch gegen Leipzig und den 1. FC Köln.

Rubriklistenbild: © Patrick Nuhn/Imago, Bernd Thissen/DPA/Symbolbild, Tim Rehbein/DPA; Collage: RUHR24