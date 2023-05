BVB-Meisterfeier 2023 in Dortmund: Stadt und Polizei planen für die Mega-Party

Hoffnung in der ganzen Stadt

Drei Spieltage, ein großes Ziel: Der BVB und ganz Dortmund hoffen auf eine riesige schwarz-gelbe Meisterfeier. Stadt und Polizei sind in Bereitschaft.

Dortmund – BVB-Anhänger, die im Mai 2011 und 2012 dabei waren, werden es wissen: Gewinnt der BVB eine Meisterschaft, ist ganz Dortmund in Ekstase. Wildfremde Leute liegen sich in den Armen, feiern und schreien: „Wir sind Meister!“ Mehr als 400.000 Fans feierten bei der letzten schwarz-gelben Party 2012. Jetzt bereitet sich die Stadt auf eine mögliche Meisterfeier 2023 vor – wie RUHR24 erfuhr.

Mögliche BVB-Meisterfeier 2023: Stadt Dortmund „behält Tabelle natürlich gut im Blick“

Bereits Ende April 2023 erkundigte sich RUHR24 bei der Stadtverwaltung nach den Vorbereitungen für eine mögliche BVB-Meisterfeier 2023. Michael Meinders von der Stadt Dortmund sagte damals: „Die Stadt Dortmund behält den Tabellenstand der Bundesliga dahingehend natürlich gut im Blick. Mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen.“ (mehr News aus Dortmund bei RUHR24)

Auch über ein mögliches Public-Viewing am entscheidenden 34. Spieltag, schweigt die Stadt bisher. Hinter verschlossenen Türen wird allerdings schon fleißig geplant. „Uns ist klar, dass man sich langfristig vorbereiten muss“, sagte Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) zu den Ruhr Nachrichten.

Dortmund-OB Thomas Westphal hält Pläne zurück und will Details mit dem BVB klären

Laut Westphal gäbe es unter anderem wegen der besonderen Sicherheitsanforderungen viele Dinge zu klären. „Das wird intern schon getan“, sagt Westphal in dem Bericht und fügt hinzu: „In zwei Wochen würden wir da gerne mehr zu erzählen.“ Bis zum 23. Mai wolle die Stadtverwaltung bei gegebener Chance auf die Meisterschaft „die Details mit dem BVB vorstellen“.

Thomas Westphal selbst ist sich allerdings sicher: „Borussia Dortmund wird deutscher Meister.“ Westphal äußerte sich schon zuletzt über eine mögliche Meisterschaft des BVB und unterbreitete dem FC Schalke 04 dabei ein brisantes Angebot. Aber nicht nur in der Stadtverwaltung ist die Meisterschaft ein Thema – auch die Polizei bereitet sich vor.

Polizei Dortmund über BVB: „Das Wort Meisterfeier ist so oft gefallen, wie im gesamten Jahr zuvor nicht.“

Der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann sagte zur Bild: „Die Vorbereitungen für einen möglichen Meister-Einsatz in Dortmund haben längst begonnen.“ Dabei sei das Wort Meisterfeier in den letzten Dienstbesprechungen so oft gefallen, wie im gesamten Jahr zuvor nicht.

+ Die BVB-Spieler und Trainer Jürgen Klopp feierten 2012 den Double-Gewinn. 2023 hat der BVB wieder die Chance auf die deutsche Meisterschaft. Deshalb bereiten sich die Stadt und Polizei vor. © Sven Simon/Imago

Weder die Dortmunder Stadtverwaltung, noch die Polizei wollen ihre Planungen bisher veröffentlichen. Aber zumindest die Strecke dürfte im Falle der Meisterschaft klar sein. Bereits 2011 und 2012 fuhr der BVB-Meistertruck vom Borsigplatz in Richtung Westfalenhalle.

Alle BVB-Fans und ganz Dortmund dürften darauf hoffen, dass es nicht nur bei Planungen und Worten bleibt. Der BVB könnte bereits am Samstag (13. Mai, 18:30) Taten sprechen lassen. Dann spielt Borussia Dortmund Zuhause gegen Borussia Mönchengladbach und hofft vorher auf einen Ausrutscher des FC Bayern München gegen den Reviernachbarn aus Gelsenkirchen.

Rubriklistenbild: © Sven Simon/Imago