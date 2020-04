Trotz schwarzer Zahlen während der Coronavirus-Krise: Burger King droht Schließung der Filialen in Dortmund und Lünen

Gewerkschaft schockiert

Drei Burger King-Filialen sollen trotz Gewinn während der Coronavirus-Krise geschlossen werden. Warum 140 Mitarbeiter jetzt um ihren Job fürchten müssen.

Burger King will Filialen am Ostenhellweg , in Kley und in Lünen schließen.

140 Mitarbeiter stehen jetzt vor der Arbeitslosigkeit.

Grund dafür ist nicht die Coronavirus-Krise, sondern ein "unangenehmer" Mitarbeiter.

Dortmund - Während andere Gastronomen während der Coronavirus-Krise* ums Überleben kämpfen, ist Burger King dank Drive-In und Online-Bestellungen bisher gut aufgestellt, wie RUHR24.de* berichtet. Trotzdem droht zwei Filialen in Dortmund* und einer Filiale in Lünen jetzt die Schließung. Was steckt dahinter?

Burger-King-Standorte am Ostenhellweg, in Kley und in Lünen sollen geschlossen werden

Nach Informationen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) plant die Schloss Burger Gmbh, der größte Franchisenehmer des US-Konzerns in Deutschland, für Ende April die Schließung der Burger King-Standorte am Ostenhellweg, inKley und in Lünen. Grund dafür soll jedoch nicht - wie bei vielen anderen Gastronomen - das Coronavirus* sein.

Im Gegenteil: Die Filiale in Kley habe laut NGG-Gewerkschaftssekretär Martin Mura beispielsweise mit Selbstabholern und Lieferungen über Internet-Bestellungen in den letzten Wochen schwarze Zahlen erwirtschaftet. Bis zu 470 Drive-In-Bestellungen sollen sogar demnach pro Tag abgefertigt worden sein.

Deshalb will Burger-King die Filialen in Dortmund und Lünen schließen

Das Problem: Die beiden Burger King-Filialen in Dortmund und die Filiale in Lünen werden als einzige der sechs Burger King-Filialen in der Dortmunder Umgebung durch einen Betriebsrat vertreten. Dieser soll dem Franchisenehmer Schloss Burger schon länger ein Dorn im Auge und jetzt auch der Grund für die Schließung sein.

Auch Gewerkschaftssekretär Martin Mura gibt zu: Grund für die Schließung sei tatsächlich "nicht die Corona-Krise, sondern offensichtlich das Engagement von Betriebsräten."

Burger King in Dortmund: Betriebsrat ist Grund für Schließung der Filialen

Als größter Störfaktor gelte dabei Betriebsratschef Gökman Yücel. Bereits im Februar hatte die Geschäftsführung von Schloss Burger bereits die außerordentliche Kündigung von Gökmen Yücel beantragt – nachdem sich dieser mit Kollegen an einem Warnstreik während einer Tarifrunde beteiligt hatte.

Da das Betriebsverfassungsgesetz jedoch hohe Hürden für die Entlassung von Arbeitnehmervertretern wie Gökmen Yücel vorsieht, dürfte dessen Kündigung vor Gericht scheitern.

Die Geschäftsführung der Dortmunder Burger King-Filialen soll deshalb nur eine Möglichkeit sehen: die Schließung. Denn ohne Filiale braucht es auch keinen Betriebsrat.

Schließung der Burger-King-Filialen in Dortmund: 140 Mitarbeiter würden Arbeit verlieren

Besonders bitter: Durch die Schließung der Burger-King-Filialen würden 140 Burger-King-Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle verlieren - und das, obwohl Schloss Burger erst vor kurzem beteuert hatte, alle Mitarbeiter trotz Coronavirus voll weiter beschäftigen zu wollen.

Einer Regelung zur Kurzarbeit, wie sie für Schnellrestaurants in Deutschland per Tarifvertrag gilt, habe Schloss Burger sogar abgelehnt.

Schließung der Burger King Filiale in Dortmund: Verliert Ruhrgebiet jetzt seine Fast-Food-Restaurants?

Die Gewerkschaft NGG fordert Schloss Burger und Burger King jetzt dazu auf, die für Ende April geplanten Filialschließungen wieder zurückzunehmen. "Schnellrestaurants sind im Ruhrgebiet beliebt. Die Arbeitgeber müssen sich jetzt zum Erhalt der Jobs bekennen – und zur bewährten Zusammenarbeit mit Betriebsräten", so Mura.

Nach NGG-Informationen plant Burger King allerdings bereits die Eröffnung einer neuen Filiale in Kley – nur wenige Hundert Meter vom jetzigen Standort entfernt.