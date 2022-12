Legendäres Bochumer „Bratwursthaus“ steigt ins Pizza-Geschäft ein

„Das Bratwursthaus“

Das legendäre „Bratwursthaus“, bekannt aus dem Bochumer Bermudadreieck“, verkauft jetzt plötzlich Pizza. RUHR24 hat nachgefragt: Was soll das denn?

Bochum – Seit 1952 gibt es im „Bratwursthaus“ in Bochum das, was man im Ruhrgebiet gemeinhin als das hiesige Nationalgericht feiert: Currywurst-Pommes. Inzwischen hat sich die Speisekarte aber ganz schön gewandelt. Unter anderem verrückte Pommeskreationen haben Einzug gehalten. Und seit Corona gibt es sogar einen Lieferdienst.

Bochumer „Bratwursthaus“ will noch in 2022 Pizza ausliefern

Ebendieser soll noch in diesem Jahr neben Pommes, Bratwurst, Currywurst und Co. auch Pizza an den Mann oder die Frau liefern. Man sei aktuell in einer Testphase, wolle aber noch in 2022 mit der Lieferung von Pizza starten, verriet „Bratwursthaus“-Geschäftsführer Ronald Gottwald (41) RUHR24.

Pizza aus dem „Bratwursthaus“? Wie kommt das denn? Das, so Gottwald, sei ganz einfach: „Wir stellen gerade über unseren Lieferdienst fest, dass wir Gruppen bedienen, die verschiedene Speisen bestellen.“ So liefert der Lieferdienst des Traditionsunternehmens nicht nur den Klassiker, Pommes-Currywurst, sondern zum Beispiel auch vegetarische Burger.

„Bratwursthaus“ liefert bald Pizza in Bochum aus – Bude im Bermudadreieck nicht betroffen

Mit der Pizza wolle Gottwald nun das Angebot erweitern. Die legendäre „Bratwursthaus“-Bude im Bermudadreieck hat mit dem Pizza-Lieferdienst allerdings nichts zu tun. Die Pizzen werden in der Bochumer Zentrale an der Bessemerstraße gefertigt und von dort ausgeliefert.

Damit das „Bratwursthaus“ im ohnehin gesättigten Bochumer Pizzamarkt bestehen kann, hat sich Chef Gottwald einen Pizzabäcker ins Haus geholt, der sieben Jahre Erfahrung in Italien sammeln konnte.

„Bratwursthaus“ Bochum bietet 15 verschiedene Pizzen zum Liefern

15 Pizzen stehen auf der Speisekarte vom „Bratwursthaus“ – vom Klassiker wie der Pizza Margherita bis zum mit „Flying Dutchman“ (Hollandaise, Käse, Hähnchenbrust, Broccoli, Tomaten) ist das Angebot vielfältig. Aktueller Liebling unter freiwilligen Testern sei laut Gottwald aber die Pizza „Pestosteron“ mit hausgemachtem Pesto, Tomaten, Mozzarella, Mandeln und Parmesan.

+ Das „Bratwursthaus“ im Bermudadreieck von Bochum erweitert sein Angebot und setzt jetzt auch auf Pizza statt nur Currywurst-Pommes. Alleredings werden die Pizzen in der Zentrale an der Bessemer Straße produziert und nicht im „3Eck“. © Biky/Imago

Und was sagt der „Bratwursthaus“-Chef den Kritikern, die dem Schuster dazu raten, bei seinen Leisten zu bleiben? „Das kann ich zumindest für unseren Imbiss im Bermudadreieck verstehen, dort gibt es ohnehin schon sehr viel Pizza. Da soll lieber die Vielfalt erhalten bleiben“, so Gottwald im Gespräch mit RUHR24.

„Bratwursthaus“ Bochum will Qualitäts-Lücke für Pizza schließen

Aber für den Lieferdienst arbeiten komplett getrennt agierende Teams, die jeweils ihre Expertise in ihrem Bereich einfließen lassen, so Gottwald. Für die Pizza-Lieferung sehe er in Bochum noch Potenzial, zumal Gottwald selbst noch nicht die optimale Lieferpizza entdeckt habe. Man darf also gespannt sein, ob ausgerechnet die Bochumer Bratwurst-Experten diese Qualitäts-Lücke schließen können.

