Brand in Krankenhaus: Frau stirbt bei Feuer in Marl

Autoren David Maciejewski

Feedback schließen

Weitere schließen

David Maciejewski

Tobias Arnold

Florian Forth

In einem Krankenhaus in Marl ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 200 Patienten mussten gerettet werden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Update, Freitag (30. Juni), 13.35 Uhr: Marl – Bei dem Brand im Marienhospital in Marl sind nicht nur vier Personen verletzt worden – wie die DPA berichtet, hat es auch eine Tote gegeben. Dabei handelt es sich um eine 90-jährige Patientin, die wegen des Feuers verlegt worden ist. Noch sei allerdings unklar, ob sie wegen der Verlegung oder eines natürlichen Todes gestorben ist.

Brand in Marler Krankenhaus – vier Personen wurden verletzt

Update, Freitag (30. Juni), 9.55 Uhr: Vier Menschen sind laut einem Bericht der Marler Zeitung bei dem Brand im Marienhospital am Donnerstagabend (29. Juni) verletzt worden. Zwei Klinik-Beschäftigte und zwei Patienten mussten in ein anderes Krankenhaus gebracht werden. Eine Person ist schwer verletzt worden. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Update, Donnerstag (29. Juni), 22.30 Uhr: Nach dem Feuer im Marien-Hospital in Marl können erste Patienten offenbar in ihre Zimmer zurückkehren. Laut Medienberichten sind einige Räume jedoch so verraucht, dass die Betroffenen noch in der Nacht in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen.

Brand in Krankenhaus in Marl: Patienten in Betten auf Parkplatz gerettet

Erstmeldung, Donnerstag (29. Juni), 21.15 Uhr: Alarm im Marien-Hospital in Marl (Kreis Recklinghausen): Im Zimmer eines Patienten ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löste Großalarm aus. Zahlreiche Patienten mussten gerettet werden, berichtet RUHR24.

+ Im Marien-Hospital in Marl hat es gebrannt. © Mauermann/news4 Video-Line TV

Gegen 18.40 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Marl ein. Die Rettungskräfte richteten sich laut Einsatzprotokoll auf Dutzende Verletzte ein. Aus einem Fenster im ersten Stock des Krankenhauses im Stadtteil Alt-Marl schlugen Flammen, der Rauch sei weithin sichtbar gewesen.

Rund 50 Patienten wurden in ihren Krankenbetten anschließend auf den Parkplatz vor der Marler Klinik geschoben. Besonders dramatisch: Auch von der Intensivstation mussten Menschen verlegt werden, berichtet die Marler Zeitung.

Brand im Marien-Hospital Marl gelöscht: Rund 200 Patienten betroffen

Vorübergehend seien in der unübersichtlichen Lage einige der rund 200 Patienten und zahlreichen Mitarbeiter des Klinikums vermisst worden. Kurze Zeit später gab es Entwarnung: Alle waren wieder aufgetaucht (weitere News aus NRW auf RUHR24 lesen).

Das Feuer konnte gegen 20 Uhr gelöscht werden, berichtet die Marler Zeitung. Nach Informationen von RUHR24 ist bislang unklar, wie viele Menschen bei dem Brand verletzt worden sind. Wir berichten weiter.

Rubriklistenbild: © Mauermann/news4 Video-Line TV