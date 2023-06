BVB-Fanshop in der City verscherbelt Artikel zum Spottpreis

Facebook

Dieser BVB-Artikel hätte ein Kassenschlager werden können. Jetzt verramscht ein Dortmunder City-Geschäft das Produkt zum Spottpreis – aus gutem Grund.

Dortmund – Die Enttäuschung ist immer noch groß. Weil der BVB das Endspiel um die Meisterschaft gegen den FSV Mainz 05 verspielte, war eine ganze Stadt in Trauer. Dabei hat die Niederlage nicht nur sportliche Auswirkungen. Auf der Brückstraße in Dortmund wird ein Produkt verkauft, was wohl kein BVB-Fan tragen möchte – RUHR24 berichtet.

„Deutscher Meister 2023“ – Brückstraßen-Shop in Dortmund bietet BVB-Meistershirts an

Dieses Bild dürfte vielen Anhänger von Borussia Dortmund weh tun: Das Dortmunder Lokalradio 91.2 postete einen Vorher-Nachher-Vergleich in einem Geschäft auf der Brückstraße in Dortmund. Zu sehen sind Shirts mit dem Aufdruck „Deutscher Meister 2023 – Dortmund“. Das Angebot sticht dabei besonders ins Auge.

Hatten die Verkäufer hier schon eine böse Vorahnung? 12 Euro kostete das BVB-Meistershirt bis 15.30 Uhr am Samstag (27. Mai). Eigentlich ein cleveres Angebot. Wer weiß, für wie viel Geld der Dortmunder Shop das Produkt bei einem Gewinn angeboten hätte. Das ging allerdings nach hinten los.

Dortmunder City-Geschäft verramscht BVB-Meistershirts für 1 Euro

Rund eine Woche nachdem der BVB die Meisterschaft vergeigt hat, deckt der Angebotspreis für den Artikel wahrscheinlich nicht mal mehr die Produktionskosten. Das Dortmunder City-Geschäft verramscht die BVB-Meistershirts für nur einen Euro. Immerhin passt der Shop auf der Dortmunder Brückstraße seine Preise an.

Auch zahlreiche Online-Shops bieten noch BVB-Meistershirts an. Im Gegensatz zu den Produkten, die ca. 15 bis 20 Euro kosten, wirkt der Preis auf der Dortmunder Brückstraße fast wie ein Schnäppchen. Bei der angebotenen Ware handelt es sich natürlich nicht um originalen BVB-Merchandise – aber was macht eigentlich Borussia Dortmund selbst mit den vorgedruckten Meistershirts?

BVB-Fanshops bestellten Meistershirts, die nicht verkauft werden

Natürlich hatte auch der BVB selbst schon Meistershirts produziert. Wie RUHR24 weiß, lagen auch die Meister-Aufdrucke für die Ärmel schon in den Shops bereit. Ein Angestellter aus einem BVB-Geschäft im Ruhrgebiet bestätigt im Gespräch mit RUHR24, dass die Shirts bereits für den Verkauf bestellt waren. Er vermutet auch, dass die Shirts in größeren Fanshops hinter verschlossenen Türen liegen. Aber was macht der BVB jetzt damit?

Wie der BVB mit den Meistershirts verfährt, ist bisher noch unklar. RUHR24 hat bereits eine Anfrage gestellt. Eins ist jedoch bereits jetzt sicher: Die Meistershirts wegzuwerfen, wäre trotz des Schmerzes einiger BVB-Fans eine Verschwendung (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

