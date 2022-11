Stadt Dortmund warnt Fans vor BVB – Bochum vor Änderung bei An- und Abreise

Bundesliga

Vor dem Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen VfL Bochum gibt es wichtige Infos für Fans. Die An- und Abreise gestaltet sich anders als sonst.

Dortmund – Es läuft wieder bei Borussia Dortmund. In der Bundesliga ist der BVB in der Schlagdistanz zur Tabellenspitze, in der Champions League ist man trotz eines 1:1-Remis gegen FC Kopenhagen im Achtelfinale. Der nächste Gegner in der Meisterschaft heißt VfL Bochum. Wer das kleine Revierderby am Samstag (5. November) im Stadion sehen möchte, muss jedoch einiges beachten, weiß RUHR24.

Stadt Dortmund Verein Borussia Dortmund Gegner am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga VfL Bochum

BVB trifft auf den VfL Bochum: Revierderby sorgt für Verkehrsprobleme in Dortmund

Bei Heimspielen des BVB wird es in Dortmund grundsätzlich voll. Parkplatzsuchverkehr sowie volle Busse und Züge erschweren das Erreichen des Signal-Iduna-Parks zunehmend. Erst beim letzten Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City parkten einige Zuschauer waghalsig an der viel befahrenen B1 – die Polizei musste eingreifen.

Auch für das Heimspiel gegen den Lokalrivalen aus Bochum warnt die Stadt Dortmund vor einigen Verkehrseinschränkungen. So ist beispielsweise die Zufahrt zu den A-Parkplätzen an den Westfalenhallen eingeschränkt. Die Großbaustelle in der Straße „Im Rabenloh“ verursacht „erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und lange Wartezeiten“, so die Stadt.

Eine dringende Empfehlung der Verwaltung: die Anreise mit Bus, Bahn zu Fuß oder per Fahrrad. Es stünden mindestens 400 Plätze an den Rosenterrassen, an der Strobelallee mit 200 Plätzen und am Bolmker Weg /Ecke Eingang Freibad mit rund 200 bewachte Plätze für Fahrräder zur Verfügung.

Heimspiel von Borussia Dortmund: Parkplätze sind teilweise eingeschränkt verfügbar

Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, muss aber auch hier ein paar Informationen beachten. Ähnlich wie beim großen Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 erfolgt die An- und Abreise mit der U45 für BVB-Fans ausschließlich über die Haltestelle „Stadion“. Bei der U46 ist an der Haltestelle „Polizeipräsidium“ Schluss.

Die Fans des VfL Bochum dürfen bis zur Haltestelle „Westfalenhallen“ fahren, die ausschließlich den Gästefans vorbehalten ist, teilt DSW21 mit.

+ Dortmunds Fans müssen sich zum Heimspiel des BVB gegen VfL Bochum auf Einschränkungen gefasst machen. © Bernd Thissen/dpa

Anreise zum BVB-Heimspiel gegen Borussia Dortmund: Stadt empfiehlt Parkplätze

Auch am Dortmunder Hauptbahnhof gibt es Einschränkungen. So ist der nördliche Zugang zur Stadtbahn am Hauptbahnhof ausschließlich für die Gästefans geöffnet. BVB-Fans werden über den südlichen Zugangsbereich der Haltestelle „Hauptbahnhof“ geführt. Es kann zu längeren Wartezeiten kommen.

Wer dennoch mit dem Auto zum Stadion fahren möchte, dem empfiehlt die Stadt Dortmund die Parkplätze D bis F, die über die B54/ Maurice-Vast-Straße angefahren werden können. Zudem gibt es noch weitere Parkmöglichkeiten, die BVB-Fans während Heimspielen nutzen können. Zum Beispiel stehen Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung.

