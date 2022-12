Bombensprengung in Hamm war ein Fall für die Geschichtsbücher

Blindgänger-Fund

+ © Robert Szkudlarek/wa.de In Hamm ist ein Blindgänger gesprengt worden. © Robert Szkudlarek/wa.de

Ein Blindgänger-Fund in Hamm wird als Rekord in die Annalen der Stadt eingehen. Was dahinter steckt.

Hamm - In Hamm (NRW) wurde am Montag infolge eines Blindgänger-Fundes eine Bombe gesprengt. So weit, so ungewöhnlich. Diese Aktion wird sogar als Rekord in die Annalen der Stadt Hamm eingehen, berichtet wa.de.

Lesen Sie auch Rekord-Rumms ein Fall für die Geschichtsbücher - mit Video Rekord-Rumms ein Fall für die Geschichtsbücher - mit Video

Denn mit 500 Kilogramm war das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg vier Mal so schwer wie in dem einzigen halbwegs vergleichbaren Fall der vergangenen Jahrzehnte.