Mega-Evakuierung in NRW-Stadt: Verdacht auf Bombe unter Wohnhaus

Tausende Menschen betroffen

+ © Rene Traut/Imago In einer Stadt in NRW könnte es zu einer Mega-Evakuierung kommen. Unter einem Wohnhaus wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet (Symbolbild). © Rene Traut/Imago

In Soest in NRW könnte es bald zu einer riesigen Evakuierung kommen, von der tausende Anwohner betroffen wären. Erfahren Sie hier mehr:

Soest - In Soest (NRW) gibt es zwei Bomben-Verdachtspunkte - und das in sehr ungünstiger Lage. Denn in unmittelbarer Nähe liegt das Klinikum Stadt Soest. Doch es wird noch brenzliger. Wie soester-anzeiger.de weiß, liegt eine der mutmaßlichen Bomben unter einem Wohnhaus.

Die Stadt betont, dass aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung bestehen würde. Es gibt aber konkrete Anhaltspunkte, dass es sich um Weltkriegsbomben handeln dürfte. Letzte Gewissheit gibt es allerdings erst, wenn die metallischen Gegenstände, die da im Boden liegen, freigegraben werden.