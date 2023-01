Bombenfund in Essen: Ungewöhnlicher „Zerscheller“ wird noch heute gesprengt

Bombenfund

Erneut wurde eine Bombe in Essen gefunden, ein sogenannter „Zerscheller“. Diese soll noch am Freitag gesprengt werden. Eine Evakuierung ist nicht nötig.

Essen – In Essen wurde bereits die zweite Bombe innerhalb von zwei Tagen gefunden, der sich Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) annehmen müssen. Auf einer Sportanlage im Bereich der Seumannstraße 55 wurde der Sprengkörper gefunden. Diese Bombe unterscheidet sich jedoch sehr vom Blindgänger, der am Donnerstag entschärft werden musste.

Bombe in Essen wird noch am Freitag gesprengt

+ In Essen wird am Freitag (20. Januar) eine Bombe gesprengt. © Ralf Hirschberger/dpa

Denn das gefundene Objekt ist ein sogenannter Zerscheller. Der Name drückt dabei schon ziemlich genau aus, um was es sich dabei handelt: Ein Zerscheller ist eine nicht detonierte, aber beim Aufprall beschädigte Bombe, die nur einen Teil des ursprünglichen Sprengstoffs enthält, wie die Stadt Essen mitteilt. Die Sprengung soll am 20. Januar, im Laufe des Mittags, erfolgen. Evakuiert werden muss – im Gegensatz zur Bombenentschärfung am Donnerstag in Essen – nach aktuellem Stand niemand.

Beschädigte Fliegerbombe in Essen: Evakuierung nicht nötig

Nach Auskunft der Stadt ist vorgesehen, dass der Zerscheller am heutigen Mittag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung gesprengt wird. Eine Evakuierung sei in diesem Fall nicht nötig, im Umkreis von 200 Meter um die Fundstelle werden lediglich acht Sperrstellen eingerichtet. (mg)

