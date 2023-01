Nächster Bomben-Fund in Dortmund: Entschärfung noch heute

Blindgänger entdeckt

In Dortmund wurde am Dienstag (24. Januar) ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Entschärfung der Bombe findet noch heute statt.

Dortmund – Im Dortmunder Westfalenpark ist bei Bauarbeiten schon wieder ein Blindgänger gefunden worden. Wie die Stadt Dortmund mitteilt, handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Erst am 12. Januar war dort bei Bauarbeiten ein Blindgänger gefunden und entschärft worden.

Blindgänger im Dortmunder Westfalenpark gefunden – Entschärfung der Bombe noch heute

Das Gebiet rund um den Bombenfund muss im Radius von 250 Metern evakuiert werden. Anwohner, so die Stadt, seien davon aber nicht betroffen. Der Fund liegt mitten im Westfalenpark in der Nähe des großen Sonnensegels. Aktuell finden im Westfalenpark Bauarbeiten als Vorbereitung für die IGA 2027 statt, außerdem wird die Heidelandschaft am Sonnensegel umgestaltet.

+ In diesem Bereich des Dortmunder Westfalenparks wurde am Dienstag (24. Januar) ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. © Stadt Dortmund

Folgende Einrichtungen sind von der Evakuierung im Westfalenpark betroffen:

Firma WILO (Standort Florianstraße)

Kindermuseum Mondomio

DB Schenker AG

Florianturm

Die B54 und die B1 seien von der Maßnahme nicht betroffen, teilt die Stadt Dortmund mit. Dagegen liegen Teile der Florianstraße innerhalb des Evakuierungsradius‘.

Dortmunder Westfalenpark bleibt heute trotz Bombenentschärfung geöffnet

Der Dortmunder Westfalenpark bleibe in Teilbereichen geöffnet und könne über den Eingang an der Buschmühle im südlichen Bereich des Areals weiterhin betreten werden. Die Sperrungen im Evakuierungsradius werden ab 13.45 Uhr eingerichtet, heißt es von der Stadt Dortmund.

In den kommenden Tagen könnten in Dortmund weitere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Derzeit laufen auf der gesperrten S4-Route Erkundungsarbeiten. Lest hierzu aus unserem Archiv von 2017: Wann ist Dortmund endlich bombenfrei?

