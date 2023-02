Bombenfund in Dortmund: Wichtige Straße wird in beide Richtungen gesperrt

Bombe aus dem zweiten Weltkrieg

Ein Blindgängerfund lässt am Dienstag den Kampfmittelräumdienst nach Dortmund ausrücken. Eine wichtige Straße wird gesperrt.

Dortmund – Bei Bauarbeiten an der Westfalenhütte in Dortmund haben Arbeiter eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wegen des Blindgängers muss die Brackeler Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Die Bombe ist 250 Kilogramm schwer und muss noch heute (28. Februar) entschärft werden (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Blindgängerfund an der Brackeler Straße in Dortmund

Dafür rückt der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg an. In einem Radius von 250 Metern muss vorsichtshalber evakuiert werden. Betroffen sind die ehemalige Westfalenhütte, Teile des Höschparks und die Brackeler Straße. Wie die Stadt Dortmund mitteilt, sind keine Anwohner betroffen.

+ In Dortmund wurde ein Blindgänger gefunden. © Stadt Dortmund

Wir berichten weiter.

Rubriklistenbild: © Rene Traut/Imago