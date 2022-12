Bochum droht am 11. Dezember Ansturm auf die City – verkaufsoffener Sonntag

Shopping in NRW

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Der letzte verkaufsoffene Sonntag 2022 in Bochum steht an. Die Stadt erwartet viele Besucher und rüstet sich für den Ansturm im Weihnachtsgeschäft.

Bochum – Ein bisschen bummeln, letzte Geschenke für Weihnachten besorgen und vielleicht noch einen Absacker auf dem Weihnachtsmarkt nehmen: Am letzten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr 2022 dürfte es in Bochum noch mal voll werden. RUHR24 hat alle Infos.

Verkaufsoffener Sonntag in Bochum am 11. Dezember 2022 in der Innenstadt

Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag in der City ist der Weihnachtsmarkt in Bochum. Der hat noch bis zum 23. Dezember (Freitag) täglich von 11 bis 22 Uhr für Besucher geöffnet.

Zu erleben gibt es dort neben klassischen Buden auch den Mittelaltermarkt, die leuchtenden Elche und Live-Musik. Der Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr bereits zahlreiche Besucher angelockt.

Verkaufsoffener Sonntag in Bochum: Diese Geschäfte dürfen am 11. Dezember 2022 öffnen

Mit einem weiteren Ansturm rechnet die Stadt Bochum daher offenbar auch am verkaufsoffenen Sonntag (11. Dezember). Händler erwarten nach der Corona-Krise ein paar verkaufsstarke Wochen vor Weihnachten.

Am verkaufsoffenen Sonntag dürfen die Geschäfte allerdings nur in einem Teil der Innenstadt von Bochum öffnen. Abgegrenzt wird dieses Areal im Norden von der Brückstraße, im Westen von der Hans-Böckler-Straße, vom Südring und der Massenbergstraße im Osten (Übersichtskarte, PDF).

Unter anderem diese Geschäfte und Einkaufszentren dürfen am Sonntag (11. Dezember 2022) in Bochum öffnen:

Mayersche

C&A

TK Maxx

Modehaus Baltz

City Point

Drehscheibe

H&M

Saturn

Idee

DM

Rossmann

Die Geschäfte können am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Gratis-Aktion in Bochum bereits am Samstag (10. Dezember)

Damit es am Sonntag trotz Weihnachtsgeschäft nicht zu voll wird in der Innenstadt, lockt die Bogestra viele Shopping-Freunde mit einer Gratis-Aktion bereits am Samstag (10. Dezember) nach Bochum. Die Idee: Mit einem kostenlosen ÖPNV-Ticket soll die lästige Suche nach einem Parkplatz entfallen.

+ Besucher fahren in Bochum am Samstag (10. Dezember) kostenlos Bus und Bahn. © Zoonar.com/Stefan Ziese/Imago

Am Samstag können Besucher in Bochum demnach alle Bus- und Bahnlinien kostenlos nutzen. Beschlossen hat das der Rat der Stadt, um den Geschäftsleuten in der Stadt unter die Arme zu greifen. Alle verkaufsoffenen Sonntage am 11. Dezember 2022 in NRW gibt es hier.

Rubriklistenbild: © Daniele Giustolisi/RUHR24