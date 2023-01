Bochum verliert Imbiss nach 90 Jahren: „Zweite Krise war eine zu viel“

Traurige Nachricht

Bochum muss einen weiteren Verlust verkraften. Ein Traditions-Imbiss gibt seinen Standort an der Kortumstraße auf.

Bochum – Die Schließungen in der Kortumstraße gehen weiter. Nachdem mit „Blume 2000“, „Schuhhouse“ und einem Süßigkeitengeschäft insgesamt drei Geschäfte auf der sonst so belebten Straße geschlossen haben, gibt es nun einen weiteren Verlust. Ein Traditions-Imbiss in Bochum schließt für immer – und das nach 90 Jahren. Ein herber Verlust für Kunden, wie RUHR24 erfuhr.

Traditions-Imbiss in Bochum schließt nach 90 Jahren – er hat sogar den Krieg überstanden

Es geht um die Nordsee-Filiale auf der oberen Kortumstraße. Sie ist tatsächlich schon eine echte Traditions-Bude. Seit 90 Jahren befindet sie sich an Ort und Stelle. 1932 wurde der Mietvertrag abgeschlossen, wie die WAZ berichtet. Zwar wurde das Gebäude im Krieg zerstört, der Besitzer baute das Ladenlokal in Bochum jedoch wieder auf.

Schuld an dem Ende der Fisch-Ikone sind die zwei Krisen. Corona und die Energiekrise haben ebenso viele Geschäfte in Dortmund in die Knie gezwungen. Auch in der Thier-Galerie überlebten viele Stores die Krisen nicht. Nordsee-Filialleiter Robert Minde meint gegenüber der WAZ: „Die zweite Krise war eine zu viel“. Die Energiekosten seien einfach nicht mehr zu stemmen.

Nordsee auf der Kortumstraße in Bochum ist geschlossen – Kunden sind traurig

Obwohl es noch eine weitere Nordsee-Filiale in der Bochumer Innenstadt gibt, sind viele Stammkunden traurig. Genauso wie die zuletzt noch sieben Angestellten. Die meisten von ihnen arbeiteten jahrzehntelang in der Nordsee-Filiale.

Auf Google war der Imbiss mit vier Sternen als „gut“ und das Personal überwiegend als „freundlich“ bewertet worden. Viele beschreiben in den Kommentaren, dass der Imbiss stets gut voll gewesen sei – an manchen Tagen regelrecht überlaufen (mehr News aus Bochum bei RUHR24).

Nordsee an der Kortumstraße schließt nach 90 Jahren – zwei Standorte in Bochum bleiben

Kunden müssen nun auf die beiden anderen Bochumer Filialen in der Drehscheibe und dem Ruhr Park zurückgreifen. Die Filiale auf der Kortumstraße hat bereits seit Donnerstag (29. Dezember) geschlossen und wird ausgeräumt.

Das Unternehmen „Nordsee“ wurde bereits 1896 von Kaufleuten und Reedern aus Bremen gegründet. Sieben Fischdampfer hatte die Flotte zunächst. Fast hundert Jahre später war das Unternehmen auf über 200 Verkaufsstandorte angewachsen. Heute ist Nordsee mehr als 120 Jahre alt.

