Schon wieder Gänsehaut! Grönemeyers "Bochum" schallt wegen Coronakrise von Hunderten Balkonen

Bochums Bürger haben während der Coronakrise erneut ihre Quartiere mit Herbert Grönemeyers "Bochum" beschallt - ein echter Gänsehaut-Moment.

Wegen des Coronavirus scheinen die Menschen in Bochum derzeit zusammenzustehen.

Update, Samstag (21. März), 8.14 Uhr: Bochum hat es nochmal getan und in der Coronakrise auf den Balkonen der Stadt zusammengestanden. Am Freitagabend (20. März) drehten viele Menschen in der Stadt ihre Lautsprecher auf und beschallten wie schon am Donnerstag ihre Siedlungen und Quartiere mit Herbert Grönemeyers Hymne "Bochum". Das lokale Radio hatte für die Aktion sogar um Punkt 21 Uhr statt Nachrichten den Kultsong gespielt - auch wenn am Ende nicht alles synchron lief, wie geplant. Stattdessen gab es "Bochum" im Kanon, viel Applaus und Jubelrufe - wie in diesem Video aus der Bochumer Innenstadt zu hören:

Wir haben's wieder getan in #Bochum :-) Die Stadt mag #Grönemeyer als #Coronavirus-Therapie. Hier ein Video aus der Innenstadt. pic.twitter.com/nabK4zkElY — Daniele Giustolisi (@DGiustolisi) March 20, 2020

Erstmeldung, Freitag (20. März), 10 Uhr: Von Bochums Bürgern kann man vieles behaupten, nicht aber, dass sie nicht wüssten, wie man in der Not zusammensteht. Fans des VfL Bochum beweisen das seit Jahren im Ruhrstadion, wenn die Truppe in blau-weiß zum Kollektiv-Leiden seiner Anhänger bittet.

Bochum startet Balkon-Aktion wegen Coronavirus: Grönemeyer ertönt

Ebenjenes Ruhrstadion wurde am Donnerstagabend (19. März) zum Ort einer bemerkenswerten Aktion, berichtet RUHR24*. Plötzlich war Bochums Schmuckkästchen hell erleuchtet, so mancher fragte sich, ob der VfL jetzt doch wieder spielen darf - trotz des Coronavirus (hier geht's zum NRW-Liveticker*).

Durfte er nicht - aber Herbert Grönemeyers Hymne "Bochum" schallte um Punkt 21 Uhr dennoch durchs Stadion, so wie vor jedem Heimspiel des VfL. Zudem leuchtete das Flutlicht.

Gänsehaut! Stadion beleuchtet, „Bochum“ an!



Danke nochmal für die Idee und noch viel größeren Dank an alle, die gerade für unsere Gesellschaft im Einsatz sind! Längst nicht nur in #Bochum! pic.twitter.com/LlfXoeaIoG — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) March 19, 2020

Die Grönemeyer-Aktion war aber keine Idee des VfL, sondern die einiger Bürger, die in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen hatten, sich an der Aktion zu beteiligen.

Coronavirus: Bürger in Bochum teilen Videos von Grönemeyer-Aktion

Und so schallte von Hunderten Balkonen und Terrassen zwischen Bochum-Wattenscheid und Bochum-Langendreer Grönemeyers Ode an die Stadt - was sich dann so anhörte:

oder aber auch so (Danke an Sarah aus Bochum):

oder so in Bochum-Ehrenfeld:

Ganz neu ist die Aktion nicht. Italien ist wohl der Vorreiter im Balkon-Singen in Zeiten des Coronavirus. So schmetterten viele Italiener in den vergangenen Tagen die italienische Nationalhymne von ihren Balkonen, um in Coronavirus-Quarantäne zusammenzustehen. Und in Dortmund wollen Bürger nun am Abend in Anlehnung an das BVB-Ritual die Stadionhymne "You'll never walk alone" singen.

Bochum/Coronavirus: Bürger wollen Grönemeyer nicht zum letzten Mal singen

Die Grönemeyer-Aktion in Bochum ist übrigens nicht die einzige in der Stadt. Auch die Kirchen in der Universitätsstadt setzen ein Zeichen und lassen ab sofort jeden Abend um 19.30 Uhr die Kirchenglocken läuten.

Grönemeyers "Bochum" soll übrigens nicht zu letzten Mal von den Dächern der Stadt ertönen. Bereits am Freitag (20. März) soll die Aktion um 21 Uhr fortgeführt werden. Vielleicht ist Herbies Hymne dann auch in Dortmund oder Essen zu hören und spendet den Menschen in Zeiten des Coronavirus Mut.

