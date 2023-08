Blutiger Streit unter Leiharbeitern endet tödlich – Polizei geht von Notwehr aus

Nahe der niederländischen Grenze

Ein 46 Jahre alter Mann starb am Mittwochabend an mehreren Stichverletzungen in Kranenburg (NRW). Zuvor soll es einen Streit unter Leiharbeitern gegeben haben.

Kranenburg – In Kranenburg (Kreis Kleve) ist am Mittwochabend ein 46 Jahre alter Mann an mehreren Stichverletzungen gestorben. Der Leiharbeiter soll laut Polizeiangaben zuvor in einen blutigen Streit mit einem 67-jährigen Leiharbeiter geraten sein. Die Ermittler gehen von Notwehr aus.

Blutender Mann schleppt sich zu Nachbarn

Die beiden Männer sollen sich gegen 21:10 Uhr in einem Zimmer einer Leiharbeiterunterkunft an der Alten Heerstraße in Kranenburg gestritten haben. Dabei soll der 67-Jährige mehrfach mit einem Küchenmesser auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Der 46-Jährige schleppte sich danach Hilfe suchend durch die Nachbarschaft. Aber obwohl Anwohner Erste Hilfe leisteten, erlag er seinen Verletzungen.

Kranenburg Kranenburg ist eine kleine Gemeinde im Kreis Kleve in NRW mit etwa 10.000 Einwohnern. Der Ort liegt westlich von Kleve, nur wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt.

Tödlicher Streit in Kranenburg war wohl Notwehr

Der 67-Jährige wurde noch vor Ort von der inzwischen eingetroffenen Polizei festgenommen. Danach hat eine Mordkommission mit Beamten aus Krefeld und Kleve die Ermittlungen aufgenommen. Die Mordkommission schätzt die Tat als Notwehr ein.

„Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen hat der Tatverdächtige dem später Verstorbenen Stichverletzungen mit einem Küchenmesser zugefügt, um sich gegen einen Angriff des später Verstorbenen zu verteidigen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass die Tat „durch Notwehr gerechtfertigt war“. Der 67-Jährige wurde daraufhin nach seiner Vernehmung wieder entlassen. (bs/ots)

