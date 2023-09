Blaualgen und tote Fische: Mutter spricht über schockierende Szenen am Badesee

Gefahr für Mensch und Tier

Blaualgen stellen eine Gefahr für Menschen und Tiere dar. Eine Mutter berichtet in diesem Zusammenhang von schockierenden Szenen an einem Badesee in NRW.

Hamm/Paderborn – Ein Mutter berichtet, wie sie am Lippesee in Paderborn (NRW) schockierende Szenen beobachtet haben will. Im Gespräch mit wa.de erklärt sie, dass Kinder mit toten Fischen gespielt hätten. Das ist aber noch nicht alles. Sie hat sich große Sorgen um ihre Kinder gemacht.

Kreis Paderborn sperrt Lippesee wegen Blaualgen

Der Hintergrund: Einen Tag nach ihrem Besuch am Badesee, also am 10. September, hat der Kreis Paderborn den Lippesee wegen giftiger Blaualgen gesperrt. Dabei sei der zweifachen Mutter das Wasser des Lippesees bereits am Samstag, 9. September, „auch dreckig“ vorgekommen. Erst später habe sie von den Blaualgen erfahren.

