Trotzdem in die nächste Runde? 3x Fail für Anthony bei "The Biggest Loser"

Das wird eng!

War's das für Anthony? Der Mann aus Bergkamen hat keine gute Woche bei "The Biggest Loser".

Als Power-Frau hat "Biggest Loser"-Kandidat Anthony seine Team-Partnerin Tülay bezeichnet. Und die Frau hat Power - das muss der Mann aus Bergkamen dieses Mal schmerzhaft erfahren.

Bergkamen - In der Folge "The Biggest Loser" zuvor konnte Anthony Karrenberg mit seiner Teampartnerin noch einen großen Erfolg bei der SAT.1-Show feiern, jetzt muss der Mann aus Bergkamen nahe Dortmund gegen Tülay antreten.

Dabei hätten sie sich eigentlich jetzt so schön eingrooven können. Tülay und Anthony kamen vergangenes Mal nach Anthonys phänomenalem Abnehm-Erfolg locker weiter, auch wenn es bei den Herausforderungen noch etwas haperte. Rechts - links - wer weiß das schon so genau, dachten sich wohl auch Tülay und Anthony.

Jetzt aber ging es ins Duell mit der einstigen Partnerin. Und das ging verdammt knapp aus. Denn Anthony aus Bergkamen kämpfte zwar, doch Tülay zeigte Wahnsinnskräfte als Einzel-Kriegerin, wie wa.de berichtet.* "Für mich ist der Einzelmodus super. Ich habe niemanden, auf den ich achten muss und bin allein für mein Ergebnis zuständig", sagte sie.

Biggest Loser (Sat.1): Die Challenge der Show wird immer schwieriger

Nur noch zehn Kandidaten sind bei "Biggest Loser" (Sat.1) - und alle musste sich dem Duell stellen. Die Folge startete mit einem tollen Erfolg: Die Trainer Ramin Abtin und Petra Arvela zeigten den Kandidaten Videos von ihrer ersten Sporteinheit – der Unterschied zum jetzigen Leistungsstand wurde deutlich.

Die Herausforderung hat es in sich. Anthony gibt alles bei "The Biggest Loser", aber es reicht nicht.

Als Trainingswettkampf mussten die Kandidaten ein Seil, das um einen Balken gewickelt war, komplett abwickeln und sich dafür 76mal um den Balken schwingen, weil das Seil um ihren Bauch gebunden war. "Nach dem zwanzigsten Mal wurde es wirklich anstrengend, immer wieder über und unter dem Balken durch zu klettern. Man denkt sich nur: Irgendwann muss es zu Ende sein", sagte Anthony in der aktuellen Folge "The Biggest Loser". Zur Belohnung erhielt Tülay die Möglichkeit, zuhause anzurufen. Anthony hätte das sicher auch gefreut.

Bei der Challenge mussten die Duell-Partner über einen Wasser-Steg laufen und eine Fahne erobern. Das Motto dieses Mal: Best of Five, wer die Fahne dreimal bekommt, hat also gewonnen. Dafür winkten minus 700 Gramm Gewicht am Ende auf der Waage. Tülay gewann wieder gegen unseren Mann aus Bergkamen.

Capture the flag auf einem wackeligen Steg: Die Challenge bei "The Biggest Loser" ist schwierig für den Kandidaten aus Bergkamen.

Biggest Loser (Sat.1): Auf der Waage wird es für Anthony knapp

Auf der Waage wurde es dann richtig knapp, in die nächste Runde kommt unser Biggest Loser-Kandidat aber trotzdem. Mit einer Abnahme von 3,5 Kilogramm hat er sein Gewicht mittlerweile auf 156,3 Kilo reduziert. Gestartet war der 32-jährige Unternehmensberater mit einem Gewicht von 199,5 Kilo.

Nur 3,5 Kilo: Das wird knapp für Anthony aus Bergkamen.

Prozentual lagen nur Swaantje und Tabea unter der Abnahme des Kandidaten aus Bergkamen (NRW). Damit ist Anthony noch einmal eine Runde weiter gekommen. „Ich habe mich gedanklich schon die Koffer aus dem Camp tragen sehen“, sagte er im Anschluss.

Biggest Loser (Sat.1): Nächste Folge kämpfen die Kandidaten ganz alleine

Am nächsten Samstag um 17.30 Uhr auf SAT.1 müssen die Kandidaten nun ganz für sich alleine kämpfen. Und sie treffen auf eine Versuchung aus der Vergangenheit: Anstatt eines Trainingswettkampfs müssen sie sich den Leckereien aus der Vergangenheit stellen. Wer stark bleibt, erhält Immunität für die Woche.

wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.