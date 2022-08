11 Biergärten in Köln – perfekt für heiße Temperaturen

Aachener Weiher, Stadtgarten & Co.

In etlichen Kölner Biergärten kann bereits ab März an der frischen Luft gesessen, getrunken und entspannt werden (Symbolbild).

Die Sonne strahlt in Köln in den kommenden Tagen ununterbrochen – Zeit für einen Ausflug in den Biergarten! Elf Locations in der Übersicht.

Köln – Die eisigen Temperaturen der Wintermonate sind vergessen, spätestens seit den heißen Tagen im Juni und Juli 2022 ist in Köln der Sommer ausgebrochen – und damit auch die Biergarten-Saison in Köln offiziell eröffnet. Klar, dass etliche Locations in der Domstadt Besucherinnen und Besucher zu Kölsch, Pommes und anderen Köstlichkeiten im Biergarten begrüßen. Folgende Biergärten in Köln haben aktuell und natürlich auch den gesamten Sommer über geöffnet:

11 Biergärten in Köln, die jetzt schon offen sind

Alt Poller Wirtshaus

Adresse: Poller Hauptstraße 28, 51105 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 15 bis 0 Uhr, Sonn- und Feiertag 12 bis 23 Uhr

Biergarten am Aachener Weiher*

Adresse: Richard-Wagner-Straße, 50667 Köln

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 0 Uhr (bei gutem Wetter)

Biergarten Rennbahn

Adresse: Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 1 Uhr (bei gutem Wetter)

Biergarten Stadtgarten*

Adresse: Venloer Straße 40, 50672 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 12 Uhr

Bumann & Sohn

Adresse: Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr (bei gutem Wetter), am Wochenende ggf. früher

Colonia Brauhaus

Adresse: An der Schanz 2, 50735 Köln

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 23:30 Uhr (Dienstag Ruhetag)

Em Birkebäumche

Adresse: Neuenhöfer Allee 65, 50935 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 18 bis 24, Samstag 16 bis 24, Sonntag 14 bis 22 Uhr

Hafenterrasse am Schokoladenmuseum*

Adresse: Am Schokoladenmuseum 1a, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag & Sonntag 11 bis 22, Freitag & Samstag 11 bis 23 Uhr

Haus am See

Adresse: Bachemer Landstraße 4020, 50935 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 11 bis 22, Sonntag 11:30 bis 22 Uhr

Johann Schäfer Biergarten am Rheinauhafen*

Adresse: Aggripinawerft 30, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15 bis 23, Samstag & Sonntag 12 bis 23 Uhr

Lokal Alte Feuerwache

Adresse: Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 0 Uhr

Köln: Welche Corona-Regeln gelten in der Gastronomie?

In der Gastronomie in Köln gilt 3G* – innen und außen

Somit könnten Geimpfte, Genesene oder Getestete Kneipen und Restaurants besuchen.

Ein Bürgertest (Schnelltest) ist für 24 Stunden gültig. Ein PCR-Test ist für 48 Stunden gültig.

Biergärten Köln: Viele schon im März geöffnet – Alteburg, Playa und Hellers Volksgarten erst im April

So lassen sich beispielsweise im Johann Schäfer Biergarten leckere Pommes genießen, am Aachener Weiher*-Biergarten in perfekter Lage entspannen oder auf der Hafenterrasse am Schokoladenmuseum der Blick auf den Rhein genießen. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen – dafür sieht es allerdings Mitte März bekanntlich nicht allzu schlecht aus. Übrigens: Andere Biergärten wie die Alteburg in Köln*, der Hellers Volksgarten* oder die Playa de Cologne* öffnen erst im April. (mo) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA