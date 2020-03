Großfahndung nach Christopher G. – wer den Mann sieht, sollte sofort die 110 wählen

Vermisstensuche

In Bielefeld wird nach einem vermissten Mann gesucht. Christopher G. verschwand spurlos. Ein Fahndungsfoto von dem Vermissten wurde nun veröffentlicht.

Ein Mann (40) aus Bielefeld gilt seit Dienstag (24. März) als vermisst.

Christopher G. wurde zuletzt an seiner Wohnadresse im Bereich Jöllenbecker Straße gesehen.



Die Polizei sucht nach dem Vermissten und hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Bielefeld – Im Rahmen einer großangelegten Suchaktion versuchen die Beamten der Polizei den vermissten Christopher G. aus Bielefeld zu finden. Der Mann (40) verschwand spurlos. Ein Foto soll den Ermittlern bei der Aufklärung des Falls in Nordrhein-Westfalen (NRW) helfen.

Großfahndung in Bielefeld (NRW): Wo wurde der vermisste Mann zuletzt gesehen?

Der 40-Jährige verließ am vergangenen Dienstagmittag (24. März) seine Wohnung im Bereich Jöllenbecker Straße, um zu Arbeit zu fahren. Er hatte Spätschicht. Doch an seinem Arbeitsplatz kam Christopher G. aus Bielefeld (NRW) offenbar nie an. Der Mann führte am selben Nachmittag noch ein Telefongespräch mit seiner Frau. "Seitdem ist er auf seinem Handy nicht mehr erreichbar und gilt als vermisst", erklärten die Beamten der Polizei Bielefeld in einer Pressemitteilung.

Bielefeld (NRW): Vermisster Mann ist krank – Schwebt Christopher G. in Lebensgefahr?

Nach Angaben der Einsatzkräfte könnte sich die vermisste Person in einer hilflosen oder gar lebensbedrohlichen Situation befinden. Christopher G. aus Bielefeld (NRW) leide unter gesundheitlichen Problemen, so die Beamten. Mit Hochdruck wird nach dem 40-Jährigen gesucht, berichtet owl24.de*.

+ Mit dem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach dem vermissten Mann (40) aus Bielefeld. © Polizei Bielefeld

Christopher G. aus Bielefeld vermisst – Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach dem Mann

Da die Suche der Polizei in Bielefeld bislang nicht zur Auffindung der vermissten Person geführt hat, veröffentlichten die Ermittler ein Foto. Die Fahndung wurde damit ausgedehnt. Herr G. wird außerdem wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 1,86 Meter

Schlank

Glatze

Dunkle Kleidung

Schwarze Soft-Shell Jacke

Blaue Jeans

Möglicherweise hat der 40-jährige Mann einen dunklen Rucksack bei sich. Außerdem könnte Christopher G. eine schwarze Mütze tragen. Wer Angaben zu dem Aufenthaltsort des Vermissten aus Bielefeld (NRW) machen kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegen.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

