Nach Bahn-Chaos und Evakuierung in Dortmund: Oberleitung repariert

Eine beschädigte Bahn-Oberleitung hat am Dienstag für Chaos in Dortmund gesorgt. Es kann weiter zu Verspätungen kommen.

Update, Dienstag (2. Mai), 18.45 Uhr: Die Reparatur an der Oberleitung nahe dem Hauptbahnhof Dortmund ist nun beendet, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt. „Züge verkehren in Kürze auf dem Regelweg“, heißt es weiter. Vereinzelte Verspätungen seien dennoch möglich.

Beschädigung an Bahn-Oberleitung in Dortmund sorgt für Evakuierung im IC

Erstmeldung, Dienstag (2. Mai), 16 Uhr: Aufgrund eines Schadens an einer Oberleitung in Dortmund kommt es am Dienstag (2. Mai) zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Fahrgäste müssen Geduld haben. Ebenfalls für Zugausfälle sorgt seit dem Morgen ein kaputtes Stellwerk der Deutschen Bahn in Bochum.

Am Mittag (2. Mai) ist auf einer Bahnstrecke im Bereich Dortmund eine Oberleitung auf einen Regionalexpress gekracht. Die Ursache ist bislang unklar. Bundespolizei, Notfallmanager und Techniker der Bahn sind nach RUHR24-Informationen vor Ort im Einsatz, um die Oberleitung von dem Zug zu bergen.

Ein IC sei zudem in den stromlosen Abschnitt gefahren und hängen geblieben. Dort läuft in der Nähe des Nahverkehrsmuseums in Dortmund-Nette eine Evakuierung der Fahrgäste, wie die Ruhr Nachrichten berichten. Deshalb kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr und Änderungen des Fahrplans.

Beschädigung an Bahn-Oberleitung – es kommt zu Umleitungen und Ausfällen

„Die Züge werden zwischen Dortmund Hbf und Dortmund-Mengede über die S-Bahn Strecke umgeleitet. Bei einzelnen Zügen kann es zu einem Haltausfall in Dortmund Hbf kommen“, schreibt zuginfo.nrw . Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn unter anderem die Linien RB32 und der S2.

+ Nahe dem Hauptbahnhof Dortmund ist eine Oberleitung auf einen Zug gestürzt. © Wickern/news4 Video-Line TV

Die Züge der Linie RE3 sollen zwischen Dortmund-Mengede und Dortmund-Kurl umgeleitet werden. „Es kommt zu Haltausfällen in Dortmund Hbf und Dortmund-Scharnhorst. Fahrgäste von/nach Dortmund Hbf nutzen bitte ab Herne die Züge der Linien RE 1 (RRX) und RE 6 (RRX)“, informiert die Website weiter.

