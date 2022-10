Beleuchtung von XXL-Baum auf Weihnachtsmarkt in Dortmund ändert sich 

Energiekrise

Freunde des Dortmunder Weihnachtsmarkts müssen sich in diesem Jahr auf Änderungen einstellen. Auch das weltberühmte Wahrzeichen ist davon betroffen.

Dortmund – 45 Meter Höhe, 40.000 Kilogramm Gewicht und 48.000 Lichter – Auch in diesem Jahr wird der größte Weihnachtsbaum der Welt in der Dortmunder City die Weihnachtsmarktbesucher in den Bann ziehen. Durch die Energiekrise und die damit verbundenen Sparmaßnahmen müssen sich die Besucherinnen und Besucher allerdings auf Änderungen einstellen.

Termin Weihnachtsmarkt Dortmund 2022 17. November bis 30. Dezember 2022 Öffnungszeiten Mo-Do: 10-21 Uhr, Fr und Sa: 10-22 Uhr, So: 12-21 Uhr Orte Hansaplatz, Kleppingstraße, Alter Markt, St-Reinholdikirchplatz, Platz v. Netanya, St. Petri-Kirchplatz Weihnachtsbaum 2022 Aufbau ab 18. Oktober, Einweihung am 21. November

Größter Weihnachtsbaum der Welt wird bald für den Dortmunder Weihnachtsmarkt aufgestellt

Ein Weihnachtsbaum dieser Dimensionen ist nicht von jetzt auf gleich aufgestellt. Am Dienstag, den 18. Oktober, beginnt der Markthandel- und Schausteller-Verband mit den Aufbauarbeiten des XXL-Baums, der seit 1996 regelmäßig den Weihnachtsmarkt am Dortmunder Hansaplatz schmückt.

Mit dem Beginn des Aufbaus, der diesmal nicht per Webcam verfolgt werden kann, können sich die Menschen in Dortmund auf einen Weihnachtsimbiss und einen Ausschank freuen. Wie der Veranstalter des Weihnachtsmarktes berichtet, gibt es bereits bei der Grundsteinlegung rund einen Monat vor der Eröffnung des Marktes für Interessierte den ersten Glühwein. Die Erlöse gehen an den Verein „Aktion Lichtblicke e.V.“, der sich für in Not geratenen Kinder einsetzt.

Beleuchtung des Dortmunder Weihnachtsbaums in diesem Jahr deutlich kürzer

Die Benefiz-Aktion beim Aufbau kann allerdings nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass der Dortmunder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr etwas anders wird – nachdem die Corona-Pandemie den Weihnachtszauber in der Vergangenheit maßgeblich geprägt hat. Denn im Rahmen der Energiesparmaßnahmen der Stadt Dortmund wird die XXL-Attraktion mit dem Ende des Weihnachtsmarktabends um 21 Uhr, bzw. 22 Uhr ausgeschaltet.

Die aktuelle Energiekrise geht also nicht spurlos am leuchtenden Koloss, der seit 2018 mit energiesparenden LED-Lampen ausgestattet ist, vorbei. Das Aushängeschild des Dortmunder Weihnachtsmarktes leuchtet in diesem Jahr deutlich kürzer.

Weihnachtsbaum auf Dortmunder Weihnachtsmarkt leuchtet erst ab 11 Uhr

Nachts verschwindet die Mega-Tanne dann im Dunkel der Innenstadt. Erst am nächsten Vormittag ab 11 Uhr wird sie wieder die Weihnachtsmarktbesucher mit ihrem Strahlen willkommen heißen, erklärt Schausteller-Chef Patrick Arens gegenüber Radio 91.2. Um Energie zu sparen, soll in diesem Jahr eine neue Schaltungsautomatik die Beleuchtung zeitlich anpassen, so der Veranstalter.

Wer gerne früher am Morgen über den Weihnachtsmarkt schlendert, muss sich also vorerst mit einem unbeleuchteten Tannenkoloss zufriedengeben. Die Zeiten, in denen der XXL-Weihnachtsbaum 24 Stunden am Stück leuchtete, sind vorerst Geschichte.

Auch in diesem Jahr erstrahlt auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt wieder der größte Weihnachtsbaum der Welt.

Weihnachtlich geschmückte Dortmunder Innenstadt leuchtet dieses Jahr zwischen 16 und 22 Uhr

In der Dortmunder City wird es dieses Jahr allgemein etwas dunkler. Die Beleuchtung in der Innenstadt, beispielsweise zwischen dem Westhellenweg und dem Hauptbahnhof, soll 2022 nur noch von 16 bis 22 Uhr angeschaltet werden, erklärte ein Sprecher der Stadt gegenüber RUHR24.

Am 17. November öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt seine Pforten. Am 21. November, einen Tag nach Totensonntag, erstrahlt der Baum dann erstmals – wenn auch kürzer als in den vergangenen Jahren. Auch der Weihnachtsmarkt in Unna plant in diesem Jahr deutliche Sparmaßnahmen ein.

Rubriklistenbild: © Friedrich Stark/Imago