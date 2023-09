Bei Spiel der E-Jugend: Fußballtrainer attackiert andere Trainer – vor den Augen der Kinder

In Dortmund

Die Polizei war am Samstag bei einem Fußballspiel der E-Jugend in Dortmund im Einsatz. Ein Trainer griff unter anderem die Trainer der Gastmannschaft an.

Dortmund – Ein Fußballspiel der E-Jugend ist am Samstag (9. September 2023) in Dortmund eskaliert. Das Ergebnis war ein Spielabbruch, ein Polizeieinsatz und drei Verletzte – und all das vor den Augen der Kinder.

Fußballtrainer rennt auf Spielfeld – und greift andere Trainer an

Die 8 bis 10 Jahre alten Kindern spielten ohne einen offiziell eingesetzt Schiedsrichter, ein übliches Vorgehen in der Altersklasse, erklärt die Polizei. Allerdings gab es in der zweiten Halbzeit „eine strittige Spielszene, die eine Diskussion auf und neben dem Spielfeld auslöste“, teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Teams einigten sich zunächst darauf, weiterzuspielen.

Doch als die Kinder weiterspielen wollten, soll der Trainer der Gastgeber auf das Spielfeld gerannt sein. Dabei schob er an der Diskussion beteiligte Kinder zur Seite. „Er war mit dem Ergebnis, wie weitergespielt werden sollte, offenbar nicht einverstanden“, heißt es von der Polizei.

Bei Spiel der E-Jugend: Trainer attackiert andere Trainer – vor den Augen der Kinder

Um die Situation zu beruhigen, seien der Co-Trainer der Gastgeber sowie zwei Trainer der Gastmannschaft aufs Spielfeld gelaufen. Doch dann eskalierte die Situation. „Der 36-jährige Tatverdächtige nahm einen Mann in den Schwitzkasten und schlug mit Fäusten auf die Trainer ein“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auch die Trainer hätten demnach versucht, die Situation zu deeskalieren.

Was dann passierte, mussten die Kinder mitansehen: „Vor den Augen der Kinder schlug der 36-Jährige laut Zeugenaussagen auch dann noch zu, als einer der Männer bereits am Boden lag“. Die Verletzen bluteten teilweise, sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Einer der Männer wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Als die Polizei eintraf, standen der 36-Jährige sowie ein Vertreter der Gastmannschaft „abseits des Geschehens“. Die Polizei befragte vor Ort Zeugen. „Ein Betreuer der Gastmannschaft gab an, dass die Kinder nach diesen Erfahrungen nun Hilfe benötigten“, teilt die Polizei mit. Er bat die Polizei zudem um „Maßnahmen für den Opferschutz“. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Tatvorwurfs der Körperverletzung. (mlu)