Mega-Baustelle in Dortmund geht weiter – Verkehrsachse wird zur Einbahnstraße

Lange Einschränkungen

Autofahrer müssen in Dortmund wieder ein wenig Geduld mitbringen. Eine Hauptverkehrsstraße wird aufwendig umgebaut.

Dortmund – Eine große Dortmunder Hauptverkehrsstraße bekommt ein neues Antlitz. Nun startet ein neuer Bauabschnitt und Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen. RUHR24 weiß, wo und was gebaut wird.

Mega-Baustelle in Dortmund geht in die nächste Runde – Bundesstraße wird zur Einbahnstraße

Baustellen sind nicht gerade sonderlich beliebt bei Autofahrerinnen und Autofahrern. Sie sorgen für Umleitungen, Stau und stockenden Verkehr. Auch die Dortmunder sind oft genervt von den vielen Baustellen in der Stadt. Jetzt müssen sich die Menschen in der Ruhrgebietsmetropole jedoch auf eine weitere Baumaßnahme einstellen.

Die Provinzialstraße in Lütgendortmund wird seit August 2022 umgebaut. Die wichtige Bundesstraße 235, die Castrop-Rauxel und Bochum-Langendreer verbindet, soll auf Dortmunder Gebiet ausgebaut werden. Drei Jahre hat die Stadt dafür angesetzt. Ein neuer Abschnitt der Baumaßnahmen hat am Montag (27. Februar) begonnen. Verkehrsteilnehmer müssen sich ab sofort auf eine veränderte Verkehrsführung gefasst machen.

Wie die Stadt Dortmund mitteilt, wird die Provinzialstraße in Fahrtrichtung Bövinghausen – von Hausnummer 81 bis Am Apfelstück – und dem Lütgendortmunder Hellweg in Fahrtrichtung Bochum, ab Höhe Hausnummer 245, halbseitig gesperrt.

Bauarbeiten in Lütgendortmund – Provinzialstraße wird umgebaut

Die Autofahrer werden über den bereits fertiggestellten westlichen Bereich an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Lütgendortmunder Hellweg wird zur Einbahnstraße in Richtung Lütgendortmund. Die Umleitung führt über Flaspoete, Lütgendortmunder Straße und Limbecker Straße. Eine Durchfahrt in Richtung Provinzialstraße ist nicht möglich.

Gute Nachricht für alle Anlieger: Die Grundstücke sind weiterhin erreichbar. Jedoch werden auch Buslinien umgeleitet. Die Stadt sieht zirka drei Monate für diese Baustelle vor, anschließend ist ein neuer Abschnitt dran. Im Januar verhüllte ein Großbrand die Provinzialstraße in eine Rauchwand.

+ Die B235 wird in Dortmund halbseitig gesperrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Drei Jahre Bauzeit für Provinzialstraße in Dortmund – Bundesstraße verbindet Castrop und Bochum

Was wird dort gebaut? Die B235 ist auf Dortmunder Stadtgebiet rund 3,8 Kilometer lang und wird in drei Bauabschnitten nach und nach erneuert. Die Kreuzung Provinzialstraße/Lütgendortmunder Hellweg erhält in beiden Richtungen einen Linksabbiegestreifen. Zudem sollen die Fahrbahnen so ausgebaut werden, dass auch Schwerlastverkehr um die Kurven kommen kann.

Zudem werden die Gehwege verbreitert und die vier Bushaltestellen barrierefrei gestaltet. Weitere Verbesserung: Die Bundesstraße wird künftig heller werden. 17 vorhandene Leuchten werden durch 23 neue ersetzt. Gesamtkosten der rund dreijährigen Baumaßnahme: zirka 7 Millionen Euro.

