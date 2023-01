Bandidos-Rocker flieht aus NRW-Gefängnis

JVA Euskirchen

Ein verurteilter Ex-Boss der Rockergruppe „Bandidos“ ist aus der JVA Euskirchen entkommen. Die Polizei fahndet nach dem 35-Jährigen.

Euskirchen – Ein Mitglied einer Rockergruppe ist aus dem offenen Vollzug im Gefängnis Euskirchen geflohen. Das bestätigte ein Pressesprecher des NRW-Justizministeriums am Freitagabend. Demnach sei der Rocker bereits am 16. Januar aus der Haft entkommen.

Der 35-Jährige hat seit November 2021 wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz in Haft gesessen. Zunächst war der Rocker im geschlossenen Vollzug in Remscheid und Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) untergebracht. Da er aber im Juni aus der Haft entlassen werden sollte, sei der 35-Jährige dann nach Euskirchen verlegt worden, so der Sprecher weiter.

Der Ex-Rocker-Boss entkam am 16. Januar aus der JVA Euskirchen

Nach Flucht aus JVA Euskirchen: Polizei fahndet nach Bandidos-Rocker

Bei dem Flüchtigen soll es sich um den ehemaligen Chef der Kölner „Bandidos“ handeln, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Demzufolge sei der 35-Jährige 2021 nach einer Schießerei mit einem Hells-Angels-Rivalen verurteilt worden.

Wie die Flucht genau abgelaufen ist, ist bislang unklar. „Wir sind hier im offenen Vollzug. Es gibt keine großen Fluchtverhinderungsvorrichtungen wie im geschlossenen Strafvollzug. Das hat er eben ausgenutzt, was für uns überraschend war, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat er sich völlig unauffällig verhalten“, sagte JVA-Leiterin Jennifer Rybarczyk der „Bild“. Der Ex-Rocker-Boss sei zuletzt beim Hofgang am 16. Januar gesehen worden. Jetzt wird er mit einem Haftbefehl gesucht. Aber bislang fehlt von dem 35-Jährigen offenbar jede Spur. (dpa/bs)

