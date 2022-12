„So häufig sieht man das nicht“: Dachs sorgt für lange Bahnstrecken-Sperrung

Fröndenberg - Unna

Die Bahnstrecke Fröndenberg – Unna wird monatelang gesperrt. Ein riesiger Dachsbau ist schuld daran, dass die RB 54 nicht fahren kann. Es gibt Lösungen.

Hamm – Der Dax bereitet seit der steigenden Inflation einigen Menschen Kopfzerbrechen. Dafür sorgt jetzt auch sein (fast-)tierischer Namensvetter. Der Dachs aus Fleisch und Blut sorgt nämlich bei Frömern in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf der Bahn-Strecke Fröndenberg – Unna für Probleme. Vielmehr sein großer Dachsbau – denn der legt den Bahnverkehr lahm. Monatelang wird die RB 54 die Strecke nicht befahren können. Doch es gibt Lösungen.

Riesiger Dachsbau bei Frömern legt Bahnverkehr lahm – RB 54 fährt nicht

Auf Nachfrage von wa.de verweist die Deutsche Bahn (DB) auf die Pressemitteilung „Schäden durch Dachsbauten erfordern umfangreiche Dammsanierung“ vom 8. Dezember. Darin heißt es: „Bei der Damminspektion, bei der unter anderem Georadar-Messungen durchgeführt wurden, haben die Fachleute 39 Dachseingänge entdeckt. Fast alle Dachseingänge befinden sich auf der Südseite der Gleise. Auf einer Länge von rund 300 Metern ist so ein weit verzweigtes Tunnelsystem rund fünf Meter unterhalb der Gleise entstanden.“ Die Folge ist klar, die Strecke muss gesperrt werden. Für einen ziemlich langen Zeitraum.

Aufgrund der Schäden könne die Strecke bis zum Abschluss der Sanierung nicht befahren werden, teilt die Bahn mit. Auf der Strecke der Linie RB 54 sind daher weiterhin Busse statt Bahnen zwischen Unna und Fröndenberg im Einsatz. „Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben“, schreibt die Bahn. Ein alternativloser Schritt – denn Sicherheit geht vor.

Dachsbau hat Auswirkungen auf Stabilität des Bahndamms bei Frömern

„Die entstandenen Hohlräume knapp unterhalb der Schienen haben Auswirkungen auf die Stabilität des Oberbaus“, heißt es vonseiten der Deutschen Bahn in diesem Zusammenhang. Schiene, Schwellen und Schotter sind also betroffen. Neu ist diese Erkenntnis keinesfalls. Bereits im Herbst hatte die aus Sicherheitsgründen den Betrieb zwischen Unna und Fröndenberg eingestellt. Die Größe des Dachsbaus überraschte dann aber doch und hat Auswirkungen auf die Dauer der Streckensperrung.

„Die Größe des Dachsbaus ist beeindruckend. Man muss schon sagen, dass dieser dort bei Frömern besonders groß ist“, erklärt Dr. Christine Thiel-Bender im Gespräch mit wa.de. Sie ist Artenschutzreferentin des Naturschutzbundes BUND und ausgewiesene Dachsexpertin. „So häufig sieht man das nicht“, sagt sie. Ein Dachsbau dieser Größe müsse mehrere Jahre alt sein. „Fünf Generationen könnten das schon sein“, schätzt sie. Festlegen möchte sich Thiel-Bender nicht. Eines stünde aber fest: „Da haben über die Jahre einige Krallen drangekratzt“, sagt sie und lacht.

RB 54 fährt nicht – doch sind Dachse ungefährlich

Für Tier und Mensch ist die natürlich alles andere als amüsant. Zwar seien die Tiere keineswegs gefährlich. „Es sind klassische Beutegreifer und Allesfresser. Dachse halten die Felder und Wiesen mäusefrei“, sagt die Artenschutzreferentin. Die Dachse bei Frömern müssen aber weg, damit die Bahn zwischen Fröndenberg und Unna wieder über die Gleise rollen kann. „Das“, sagt Thiel-Bender, „wird stressig für die Tiere. Man nimmt ihnen ihr Zuhause weg. Da lässt sich nichts schönreden.“

Die gute Nachricht: Dachse seien aktuell nicht gefährdet in NRW. „Es gibt mal gut Dachsjahre, mal weniger gute“, sagt Thiel-Bender. So oder so müssen die Dachse nun aber weg – und da kommen Jäger ins Spiel.

Dachse befinden sich aktuell in der Winterruhe – Jäger haben ein Problem

Aktuell sind der Jägerschaft aufgrund der Jahreszeit allerdings weitestgehend die Hände gebunden. Andreas Schneider, Sprecher des Landesjagdverbands Nordrhein-Westfalen, erklärte dazu auf Nachfrage von wa.de: „Jungdachse dürfen ganzjährig bejagt werden. Ansonsten geht die Jagdzeit vom 1. September bis zum 31. Dezember. Derzeit befinden sich die Dachse allerdings in der Winterruhe, so dass sich eine Bejagung erheblich erschwert.“

Schneider betont, dass man keinesfalls den Dachs als Schädling betrachten solle, gegen den „vorgegangen“ werden müsse. „Natürlich trägt aber eine vernünftige Bejagung auch beim Dachs zu angepassten Wildbeständen bei. Das hilft, grundsätzlich und auch in diesem Fall, Schäden durch Wild zu minimieren“, sagt der Sprecher des Jagdverbandes NRW.

Jagdhunde könnten Dachse unter dem Bahndamm bei Frömern vertreiben

In der Regel werden Jagdhunde in die Bauten geschickt, die die Dachse aufschrecken und zur Flucht bewegen. „Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass man auch wirklich alle Tiere aufschreckt und vertreibt“, gibt Thiele-Bender vom BUND zu Bedenken. Wie viele Dachse sich in den unterirdischen Gängen unter dem Bahndamm bei Frömern aufhalten, lässt sich mit endgültiger Sicherheit nicht abschätzen. Das herauszufinden, wird noch weitere Zeit in Anspruch nehmen. Erst dann folgt der nächste Schritt.

Dann kommen Maschinen zum Einsatz. Der Dachsbau muss verfüllt werden, um die Sicherheit auf der Strecke Fröndenberg - Unna wieder zu gewährleisten. Die Bahn habe dazu auf Basis des eingangs erwähnten Gutachtens „ein umfangreiches Instandhaltungskonzept erarbeitet“.

Damit die RB 54 zwischen Unna und Fröndenberg wieder fahren kann, müssen Bäume gefällt werden

Zunächst müsse ein Teil des Bahndamms bei Frömern gerodet werden. „Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den örtlichen Naturschutzbehörden“, versichert die DB. Anschließend werde das Gebiet mithilfe von Netzen vor weiteren Dachsbauten geschützt. Die weiteren Arbeiten ziehen sich vermutlich bis weit ins Jahr 2023.

„Voraussichtlich Mitte 2023 beginnt dann die eigentliche Sanierung des beschädigten Damms. Dabei wird Bindemittel in den Untergrund eingefräst. Durch die Vermischung entsteht ein wasserfester, frostsicherer Erdbeton unterhalb der Gleise. Dadurch wäre die nötige Stabilität des Bahndamms wiederhergestellt“, erklärt die Deutsche Bahn. Sie rechne damit, „dass die Sanierung des Damms im Dezember 2023 abgeschlossen sein wird“. Kostenpunkt: rund sechs Millionen Euro. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rund sechs Millionen Euro.

Rubriklistenbild: © Carsten Rehder/dpa