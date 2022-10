Aktion nach 9-Euro-Ticket: Für wen sie in NRW gilt – und wie sie funktioniert

Auch im Oktober 2022

Nach dem 9-Euro-Ticket wurde in NRW eine Aktion für Abo-Inhaber gestartet. Diese dürfen im September und Oktober Bus und Bahn im ganzen Land benutzen. Aber nicht immer.

Köln – Während mit einem bundesweiten Nachfolger des 9-Euro-Tickets erst frühestens Anfang 2022 zu rechnen ist, hat Nordrhein-Westfalen nun eine eigene Zwischenlösung vorgestellt. Seit September haben die Verkehrsverbünde eine Sonderaktion für Inhaber eines ÖPNV-Abos in NRW gestartet. Diese können ihre Tickets dann an verschiedenen Tagen im Regional- und Nahverkehr in ganz NRW nutzen. Und das ohne Zusatzkosten. Jedoch gilt die Aktion nicht an allen Tagen.

9-Euro-Ticket-Nachfolger in NRW: Wie die Abo-Aktion funktioniert – wann sie gilt

Wer ein ÖPNV-Abo in NRW hat, kann im ganzen Land ohne Zusatzkosten Bus und Bahn fahren

hat, kann im ganzen Land ohne Zusatzkosten Die Aktion gilt allerdings nur im Regional- und Nahverkehr

Die Abo-Aktion gilt im September und Oktober 2022

An allen Wochenenden im Aktionszeitraum (jeweils von Samstag 3 Uhr bis Montag 3 Uhr)

im Aktionszeitraum (jeweils von Samstag 3 Uhr bis Montag 3 Uhr) Am Tag der Deutschen Einheit (Montag, 3. Oktober)

(Montag, 3. Oktober) In den gesamten Herbstferien in NRW (4. bis 14. Oktober)

In NRW wird mit der Abo-Aktions zumindest das einheitliche Tarifsystem des 9-Euro-Tickets teilweise beibehalten. Für zwei Monate können die Abo-Inhaber ihre Tickets an Wochenenden, Ferien und Feiertagen jeweils von 3 Uhr morgens bis 3 Uhr am Folgetag landesweit nutzen. Ein echter Nachfolger für das 9-Euro-Ticket in NRW ist das zwar nicht, aber dieser wird auch bereits diskutiert.

Damit geht es zwar kostentechnisch zurück zu der Zeit vor dem 9-Euro-Ticket, andererseits können Abo-Kunden während der Aktion weiterhin den Regional- und Nahverkehr in NRW nutzen. Konkret gehören dazu alle Verkehrsmittel des ÖPNV innerhalb von NRW, also: Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge (wie RE und RB) und die S-Bahn (2. Klasse). Auch die KVB beteiligt sich nach dem 9-Euro-Ticket an der Aktion für Abo-Kunden.

NRW-Aktion nach 9-Euro-Ticket: Für welche ÖPNV-Abos gilt sie?

Das im Juni gestartete 9-Euro-Ticket läuft zwar Ende August auch in NRW aus, doch die Abo-Inhaber der Verkehrsbünde können dafür im September und Oktober den kostenlosen Zusatz-Service nutzen. Dazu gehören auch die Abos von lokalen, beziehungsweise städtischen Verkehrsbetrieben, wie beispielsweise in Köln. Diese ÖPNV-Abos sind alle zugelassen:

NRW-Tarif : SchönerMonatTicket NRW Abo, SchönerMonatTicket NRW Schüler Abo, Schöne60Ticket NRW, SchönesJahrTicket NRW, SchönesJahrTicket NRW Abo sowie JobTicket NRW Abo

: SchönerMonatTicket NRW Abo, SchönerMonatTicket NRW Schüler Abo, Schöne60Ticket NRW, SchönesJahrTicket NRW, SchönesJahrTicket NRW Abo sowie JobTicket NRW Abo Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) : MonatsTicket im Abo, Formel9Ticket im Abo, Aktiv60Ticket, MonatsTicket, MobilPass im Abo, StarterTicket, AzubiTicket, SchülerTicket, SemesterTicket, JobTicket, GroßkundenTicket, JobTicketLight, DualTicket sowie MieterTicket

: MonatsTicket im Abo, Formel9Ticket im Abo, Aktiv60Ticket, MonatsTicket, MobilPass im Abo, StarterTicket, AzubiTicket, SchülerTicket, SemesterTicket, JobTicket, GroßkundenTicket, JobTicketLight, DualTicket sowie MieterTicket Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) : Ticket1000 im Abonnement, Ticket1000 9 Uhr im Abonnement, Ticket2000 im Abonnement, Ticket2000 9 Uhr im Abonnement, YoungTicketPLUS im Abonnement, BärenTicket, SchokoTicket, FirmenTickets als FirmenTicket 100/100-Modell und als FirmenTicket Rabattmodell, SemesterTicket sowie Sozialticket

: Ticket1000 im Abonnement, Ticket1000 9 Uhr im Abonnement, Ticket2000 im Abonnement, Ticket2000 9 Uhr im Abonnement, YoungTicketPLUS im Abonnement, BärenTicket, SchokoTicket, FirmenTickets als FirmenTicket 100/100-Modell und als FirmenTicket Rabattmodell, SemesterTicket sowie Sozialticket Aachener Verkehrsverbund (AVV) : Monats-ABO, Aktiv-ABO, Azubi-ABO, Schüler-ABO, Fun-Ticket ABO, School&Fun-Ticket, Job-Ticket, Job-Ticket Split, SemesterTicket sowie Mobil-ABO StädteRegion Aachen

: Monats-ABO, Aktiv-ABO, Azubi-ABO, Schüler-ABO, Fun-Ticket ABO, School&Fun-Ticket, Job-Ticket, Job-Ticket Split, SemesterTicket sowie Mobil-ABO StädteRegion Aachen WestfalenTarif :

: Überregional: Abo, 9 UhrAbo, 60plusAbo, AzubiAbo Westfalen, FunAbo, SchülerTicket Westfalen, JobTicket Westfalen (plus), JobTicket 2021, JobTicket, FirmenAbo, (9 Uhr) GroßkundenAbo, SemesterTicket NRW, regionale SemesterTickets

Hochstift: PaderTicket Basis (+), PaderTicket Premium (+)

Westfalen-Süd: 60plusAbo Westfalen-Süd, FunTicketAbo Westfalen-Süd, MobilitätsCard, JobTicket (Plus) Westfalen-Süd, SchülerTicket Westfalen-Süd

TeutoOWL: CityLifeAbo, RegioLifeAbo, DetmoldAbo, FamilienAbo, LemGoCard (Plus), Bad Salzuflen Ticket, Bünde-Card, LandEiAbo(Plus), LippeAbo, SilberAbo (+), KlimaAbo, (9Uhr) Bi-Pass Ticket, SchülerCard, MieterAbo(+)

Münsterland/Ruhr-Lippe: MünsterAbo, FlexAbo, 8 UhrAbo, MobilAbo Mettingen, kommitAbo, goCardAbo, MaxiTicket, FlashTicket (plus), SchülerAbo Plus, AzubiAbo Plus, Die Blaue, 9 Uhr Blaue, (9 Uhr) BocholtTicket

Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB): MonatsTicket, Formel9Ticket, Aktiv60Ticket, StarterTicket, AzubiTicket, Job- und Großkunden-Ticket, SchülerTickets (ab 16 Jahren), SemesterTicket sowie MobilPass-Abo

Nach 9-Euro-Ticket: Wo die Abo-Aktion außerhalb von NRW gilt

Rheinland-​Pfalz : Transit über die Siegstrecke

: Transit über die Siegstrecke Niedersachsen : Transit über Osnabrück, S10 (Recke–Westerkappeln–Osnabrück), R15 (Ibbenbüren–Lotte–Osnabrück), R16 (Westerkappeln–Osnabrück), N19 (Ibbenbüren–Osnabrück) sowie X52 (FMO–Osnabrück)

: Transit über Osnabrück, S10 (Recke–Westerkappeln–Osnabrück), R15 (Ibbenbüren–Lotte–Osnabrück), R16 (Westerkappeln–Osnabrück), N19 (Ibbenbüren–Osnabrück) sowie X52 (FMO–Osnabrück) Niederlande: RE13 bis Venlo Station (Venlo), RE19 bis Arnhem Centraal (Arnhem), Buslinie 29 bis Venlo Station (Venlo), Buslinie SB 58 bis HAN (Nijmegen/Groesbeek), Buslinie 60 bis Gelderse Poort (Milligen a. d. Rijn) sowie Buslinie 91 bis Molenpoort (`s-​Heerenberg)

NRW-Nachfolger für 9-Euro-Ticket: Mitnahme-Regeln während Abo-Aktion angepasst

Die Sonderaktion für Abo-Inhaber erweitert nicht nur den Geltungsbereich der Tickets, sondern auch die Mitnahme-Regeln. Im September und Oktober dürfen pro Ticket zwei Personen (Erwachsener oder Kind) und bis zu drei Kinder fahren. Somit kann der Ticketinhaber noch eine erwachsene Person und entweder mehrere Kinder mitnehmen. Alternativ können statt der Kinder auch bis zu zwei Fahrräder mitgenommen werden. Zeitliche Beschränkungen, etwa bei 9-Uhr-Abos, werden nur während der Aktionszeiträume (wie am Wochenende) aufgehoben. (os)

