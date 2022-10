Land NRW will investieren – Ruhrgebiet reaktiviert über 100 Jahre alte Bahnlinie

Schienenverkehr

Das Land NRW will die Verkehrswende vorantreiben und fördert deshalb die Reaktivierung einer alten Bahnlinie durch Duisburg. Ob die Reaktivierung gelingt, ist weiter unklar.

NRW – Noch vor einigen Jahren ging es deutschen Bahnunternehmen nicht besonders gut. Pendler waren eher mit dem Auto, oder dem Flugzeug unterwegs, Güter wurden vor allem mit dem LKW transportiert. Einige alte Bahnstrecken wurden deshalb auch in NRW komplett eingestampft. Durch die Klimakrise wird nun einigen Verbindungen neues Leben eingehaucht, wie RUHR24 erfuhr.

Land NRW treibt Verkehrswende voran und pumpt Millionen in eine alte Bahnverbindung durch Duisburg

Die Bahn gilt als eines der nachhaltigsten Transportmittel. Aktionen wie das 9-Euro-Ticket zeigen, dass der Bedarf an guten Bahnverbindungen mit dem steigenden Umweltbewusstsein in NRW deutlich gewachsen ist. Das Land NRW plant deshalb, mit einem 60-Millionen-Euro schweren Paket die Verkehrswende anzuschieben. Profitieren soll unter anderem eine alte Bahnverbindung im Ruhrgebiet.

Es geht um die sogenannte Walsumbahn. Die Strecke wurde vor über 100 Jahren errichtet, um Waren wie Kohle, aber auch Personen zu transportieren. 1983 war für den Personenverkehr Schluss. Die Strecke wurde nur noch zur Versorgung von Unternehmen, wie Kraftwerke und Zechen, sowie für Sonderfahrten genutzt.

Mit der wieder steigenden Nachfrage nach guten Zugverbindungen rückte auch die Walsumbahn vor einigen Jahren wieder in den Fokus der Politik. 2020 wurde von den umliegenden Städten sowie dem Verkehrsverbund-Rhein-Ruhr eine Absichtserklärung unterschrieben. Es sollte geprüft werden, wie die alte Bahnverbindung in NRW reaktiviert werden kann.

Land NRW pumpt Millionen Euro in alte Bahnverbindung – unklar, ob das Projekt klappt

Mittlerweile ist klar, dass die Walsumbahn eine Zukunft haben könnte. Das Land NRW fördert die Reaktivierung mit 7 Millionen Euro. Laut einer Pressemitteilung vom Land sollen so nördliche Stadtteile von Duisburg, sowie Teile von Dinslaken und Voerde wieder ans Schienennetz angebunden werden. Ein weiterer Vorteil sei laut dem Land NRW eine Entlastung der Strecke Duisburg-Wesel-Arnheim.

Doch, bis eine endgültige Entscheidung über die Reaktivierung der Walsumbahn fällt, und mit den Arbeiten begonnen werden kann, könnte es noch dauern. Und das, obwohl das Land NRW bereits versichert hat, bei den ersten Schritten kräftig mitzuzahlen, wie die WAZ berichtet (mehr NRW-News bei RUHR24).

Aktuell werde geprüft, wie viel Geld und Arbeit in Haltestellen, Brücken sowie Schienen gesteckt werden müsste und ob sich das lohnt. Gegenüber der WAZ spricht der Verkehrsexperte Frank Heidenreich von der CDU davon, dass 2030 das Ende dieser Rechnungsphase erreicht sein könnte, sodass entschieden werden kann, ob es mit der Reaktivierung losgeht.

Petition für Walsumbahn – Land NRW fördert Reaktivierung

Viele Anwohner der Strecke warten sehnsüchtig auf die Reaktivierung der Walsumbahn in NRW. So ist auch eine Petition für die alte Verbindung in den Duisburger-Norden ins Leben gerufen worden. Auf der Homepage führen die Vertreter der Walsumbahn fünf Gründe für die Reaktivierung auf:

Die Walsumbahn würde viele Bürger erreichen. Durch die Verbindung könnten Umwege und somit Zeit gespart werden. Das Streckennetz wird noch für den Güterverkehr genutzt und ist deshalb intakt. Der Duisburger-Norden könnte durch die Anbindung attraktiver werden. Nachbarstädte wie Essen, Duisburg oder Oberhausen profitieren.

Die Stadt Duisburg zeigte sich gegenüber dem Projekt in der Vergangenheit allerdings eher kritisch. In den letzten zwanzig Jahren gab es immer wieder Überlegungen, die Walsumbahn zu reaktivieren – insbesondere nach der Stilllegung der Zeche Walsum. Allerdings scheiterten die Ideen, weil man nicht daran glaubte, dass sich das Projekt wirtschaftlich lohnen könnte. Auch die Niederrheinbahn von Kamp-Lintfort wird reaktiviert. Hier ist man mit der Planung schon weiter.

Land NRW fördert Bahnprojekte im Rheinland und Ruhrgebiet für das Klima

In ihrer ursprünglichen Form führte die Walsumbahn von Wesel über Duisburg nach Oberhausen. Ob bei einer Reaktivierung die komplette Strecke wieder bedient würde, ist unklar. Von dem Millionenpaket der Landesregierung profitieren übrigens noch weitere Projekte aus NRW:

Verlängerung der Stadtbahn Bonn über Niederkassel nach Köln

Umstellung des Dieselbetriebs auf dem Niederrhein-Münsterland-Netz

3. Bauabschnitts der U81 in Düsseldorf

Machbarkeitsstudie Rheinbahn AG – längere Züge

Machbarkeitsstudie Rheinisch-Bergischer Kreis – Verlängerung der Stadtbahnlinien 3 und 18 aus Köln

NRW-Umwelt und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) betont, dass der öffentliche Nahverkehr eine wichtige Rolle beim Erreichen der Klimaziele spielt. Deshalb soll das Angebot in Zukunft deutlich steigen: „Mit dem Förderangebot intensivieren und beschleunigen wir die Planung von Schienenprojekten in NRW. Unser Ziel ist, das Angebot im ÖPNV bis 2030 um mindestens 60 Prozent zu erhöhen.“

