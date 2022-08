Bahn sucht nach Fliegerbomben: Tausende Punkte werden untersucht

Ausfälle und Umleitungen auf mehreren Strecken

+ © Martin Wagner /Imago & Andre Lenthe /Imago Durch die geplanten Kampfmittelsondierungen ist auch ICE-Linie zwischen Frankfurt und Amsterdam betroffen. Dort fallen mehrere Haltestellen aus (Symbolbilder/IDZRW-Montage). © Martin Wagner /Imago & Andre Lenthe /Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benjamin Stroka schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Benjamin Stroka schließen

Die Deutsche Bahn baut die Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich aus. Zudem sucht die Bahn dort nach Fliegerbomben. Das hat Auswirkungen auf mehrere Linien.

Düsseldorf – In Nordrhein-Westfalen gibt es ab dem 26. August Ausfälle bei mehreren Bahn-Linien. Grund dafür sind weitere Arbeiten am Ausbau der Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen. Dort wird unter anderem in einer echten Mammutaktion nach möglichen Fliegerbomben gesucht. Mehr als 5000 Löcher für Kampfmittelsondierungen sollen dann gebohrt werden.

Die Arbeiten sind vom 26. August bis zum 9. September geplant und haben Auswirkungen auf den Bahnverkehr in NRW. Mehrere RE-Linien fallen auf dem 73 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Niederrhein und dem Ruhrgebiet aus. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Einige ICE der Deutschen Bahn müssen wochenlang Umleitungen fahren.

Bahn sucht nach Fliegerbomben in NRW: Ausfälle bei diesen Bahn-Linien

Die Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen wird vom 26. August, ab 21 Uhr, bis zum 9. September, 21 Uhr, voll gesperrt. Das hat folgende Auswirkungen auf diese Bahn-Linien:

RE5 (Koblenz – Bonn – Köln – Düsseldorf – Duisburg – Oberhausen – Wesel): Die Züge enden bereits am Oberhausen Hbf

(Koblenz – Bonn – Köln – Düsseldorf – Duisburg – Oberhausen – Wesel): Die Züge enden bereits am Oberhausen Hbf RE19 (Düsseldorf – Duisburg – Oberhausen – Wesel – Arnhem): Die Züge enden bereits am Oberhausen Hbf

(Düsseldorf – Duisburg – Oberhausen – Wesel – Arnhem): Die Züge enden bereits am Oberhausen Hbf RE49 (Wesel – Oberhausen – Essen – Wuppertal): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Wesel aus. Es fahren Ersatzbusse

(Wesel – Oberhausen – Essen – Wuppertal): Die Züge fallen zwischen Oberhausen Hbf und Wesel aus. Es fahren Ersatzbusse ICE-Linie Frankfurt – Köln – Duisburg – Amsterdam: Die Züge werden vom 27. August bis 9. September zwischen Köln und Utrecht über Venlo umgeleitet. Dadurch fallen alle Haltestellen in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem aus. Ersatzweise halten die ICE-Züge dafür in Mönchengladbach und ’s-Hertogenbosch. Teilweise fällt auch der Halt Köln Hbf aus. Dann wird Köln-Ehrenfeld als Ersatzbahnhof angesteuert.

Bahn-Strecke Oberhausen – Emmerich: Bahn sucht nach Fliegerbomben und baut aus

Ausbau der Bahnstrecke Oberhausen – Emmerich Die Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Emmerich ist rund 73 Kilometer lang und gehört zum wichtigen europäischen Güterverkehrkorridor zwischen Rotterdam in den Niederlanden und Genau in Italien. Bislang ist die Strecke Oberhausen – Emmerich allerdings nur zweigleisig befahrbar und dadurch in den vergangenen Jahren an ihre Grenzen gestoßen. Beim aktuellen Ausbau soll die Strecke auf drei Gleise ausgebaut werden und damit den Bahnverkehr in der ganzen Region entlasten.

Bei den Arbeiten im August und September steht vor allem die Suche nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg im Vordergrund. Dafür sollen entsprechende Kampfmittelsondierungen an rund 5000 Stellen durch Bohrungen durchgeführt werden. Sollten wirklich zündfähige Blindgänger gefunden werden, würde es voraussichtlich zu Bombenentschärfungen durch die Experten des Kampfmittelräumdienstes kommen.

Unter anderem finden diese Arbeiten in Oberhausen, Dinslaken, Voerde, Empel, Millingen, Emmerich und auf dem Abschnitt zwischen dem Bahnhof Wesel und der Haltestelle Haldern statt. Das sind aber nicht die einzigen Arbeiten in dem Zeitraum. Man wolle in den rund zwei Wochen möglichst viele Bauarbeiten bündeln, kündigt die Deutsche Bahn an. Daher wird unter anderem auch an Gleisen, Bahnsteigen, Lärmschutzwänden und Oberleitungen gearbeitet. Das könne auch zu Baulärm in den entsprechenden Bereichen führen. (bs)