Baggerfahrer zerstört Oberleitung und sorgt tagelang für Bahn-Ausfälle

Castrop-Rauxel

Ein Baggerfahrer hat in Castrop-Rauxel rund 700 Meter Oberleitung an einer Bahnstrecke abgerissen. Der Zugverkehr in dem Bereich könnte noch tagelang betroffen sein.

Castrop-Rauxel – Ein kurioser Unfall in Castrop-Rauxel (NRW) beeinträchtigt auch am Mittwoch noch den Bahnverkehr in der Region. Dort hat am Dienstag ein Bauarbeiter mit einem Bagger an einem Bahnübergang versehentlich die Oberleitung zerstört.

Baggerfahrer reißt 700 Meter Oberleitung an Bahnstrecke ab

Der Mann aus Osnabrück blieb laut Angaben der Bundespolizei mit dem ausgefahrenen Ausleger des Baggers an der Oberleitung hängen und riss insgesamt 700 Meter davon ab. „Außerdem wurde dadurch ein Oberleitungsmast in Schieflage versetzt“, so eine Sprecherin der Bundespolizei.

Der Regionalverkehr der Bahn musste in eine Richtung gesperrt werden. Der Bereich wird jetzt repariert. Eine Bahnsprecherin sagte am Mittwochmorgen, dass es wohl mehrere Tage dauern werde, bis man die Strecke von Dortmund nach Gelsenkirchen wieder komplett werde freigeben können. Allerdings ist nur ein Gleis betroffen. Auf dem Nebengleis können die Züge in der Gegenrichtung ohne Einschränkungen fahren. Der RE3 wird umgeleitet und der RE32 wendet schon in Castrop-Rauxel. Fernverkehr gibt es auf der Strecke nicht.

Polizei ermittelt jetzt gegen Baggerfahrer

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen der Störung öffentlicher Betriebe gegen den 54-jährigen Baggerfahrer. Am Dienstag wurden Fotos gemacht und Zeugen befragt. Der Baggerfahrer sagte demnach gegenüber der Polizei, dass die Transporteinstellung am Bagger nicht überprüft worden sei, sodass er mit ausgefahrenem Ausleger die Oberleitung aus der Verankerung riss, so die Sprecherin der Bundespolizei. (bs/ots/dpa)