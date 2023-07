Badeunfall in der Ruhr: Junge (10) muss reanimiert werden

Von Feuerwehr gerettet

Dramatischer Badeunfall in Bochum: Ein zehnjähriger Junge ist beinahe in der Ruhr ertrunken. In letzter Minute wurde er von der Feuerwehr gerettet.

Bochum – In Bochum kam es am Dienstag zu einem dramatischen Badeunfall in der Ruhr. Ein zehnjähriger Junge kämpft derzeit um sein Leben. Er war am Dienstagnachmittag von Tauchern leblos in drei Metern Tiefe aus der Ruhr gezogen worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Bochum am Abend sagte. Das Kind musste für längere Zeit reanimiert werden.

Badeunfall in Bochum: Junge (10) aus Ruhr gerettet – Rettungshubschrauber im Einsatz

+ In Bochum kam es zu einem schlimmen Badeunfall. © Justin Brosch/dpa

Gegen 15:30 Uhr wurde die Feuerwehren in Bochum und Essen zur Ruhr alarmiert. „Dort sollten unweit der alten Eisenbahn- und Fußgängerbrücke zwei Kinder im Wasser in Notlage geraten sein“, heißt es weiter. „Sofort wurden umfangreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Bochum und Essen, der DLRG Bochum sowie die Taucherstaffel der Feuerwehr Witten zur Ruhr alarmiert.“ Auch der Rettungshubschrauber Christoph 9 wurde alarmiert.

Die Feuerwehrleute konnten den Zehnjährigen ungefähr drei bis fünf Meter vom Ufer entfernt aus dem Wasser retten. Der Junge musste für längere Zeit reanimiert werden und wurde schließlich in ein Krankenhaus nach Essen gebracht.

Feuerwehr warnt vor Schwimmen in der Ruhr ► Zwar ist das Schwimmen in der Ruhr grundsätzlich erlaubt, die Feuerwehr warnt jedoch vor den Gefahren. ► „Die Ruhr ist ein Fließgewässer und nur für Schwimmerinnen und Schwimmer geeignet. Wenn ihr dort schwimmen wollt, nutzt bitte die Badestelle an den Ruhrwiesen in Bochum-Dahlhausen“, heißt es von der Feuerwehr. ► Auch im Kölner Rhein ist das Baden lebensgefährlich.

Badeunfall in Bochum: Junge (10) aus Ruhr gerettet – Unfallursache noch unklar

Zunächst gab es auch den Verdacht, dass ein weiteres Kind im Fluss untergegangen sein könnte. Diese Befürchtung bestätigte sich aber glücklicherweise nicht.

Wie genau es zu dem Badedrama kommen konnte, ist derzeit noch unklar. „Zur Ursache für den Unfall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen“, teilt die Feuerwehr Bochum mit. Zu der Frage, ob der Junge schwimmen konnte oder nicht, konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Angehörigen des verunglückten Kindes wurden vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut. Erst im Juni stürzte ein Mann auf dem Lohheider See in Duisburg beim Stand-Up-Paddling ins Wasser und verstarb. (jw mit dpa und ots)

